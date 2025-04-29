Эксперт: Путин находится в авангарде борьбы с мировым нацизмом

Политолог Журавлев: Идея многополярного мира призвана излечить человечество от вируса нацизма

Tекст: Андрей Резчиков

«Владимир Путин находится в авангарде общемировой борьбы с наследниками нацизма – новыми носителями идей собственной исключительности. И крайне отрадно видеть, что Белоруссия проходит этот нелегкий путь вместе с нами», – считает Дмитрий Журавлев, гендиректор Института региональных проблем (ИРП), доцент Финансового университета при правительстве РФ.

По его словам, все последние 25 лет действия России были построены на противодействии нацизму: «СВО стала апогеем нашего противостояния с этой античеловеческой идеологией. Спецоперация призвана положить конец опасным и аморальным заигрываниям властей Украины с концепцией исключительности конкретного этноса или группы этносов».

По его словам, в качестве лекарства от нацизма может выступать концепция многополярного мира. Признание равенства всех частей света, уважительное отношение к культуре каждой страны являются залогом недопущения превознесения одного народа над другими. «Именно за такое будущее сражались наши предки. За него же сражаемся и мы», – добавил спикер.

«И в этом плане мне бы хотелось отметить символизм приезда Владимира Путина и Александра Лукашенко именно в Волгоград, который ранее назывался Сталинградом. В скором времени мы отпразднуем 80-летие Победы, а этот город буквально на века вперед вписал себя в историю торжества прогрессивного человечества над оскалом нацистской идеологии», – заключил Журавлев.

Напомним, президенты России и Белоруссии приняли участие в пленарном заседании Международного форума Союзного государства «Великое наследие – общее будущее». Путин назвал символичным, что форум проходит в городе-герое, где решалась судьба всего мира. Ранее во вторник президенты посетили мемориальный комплекс на Мамаевом кургане, почтили память защитников Сталинграда. «Они стояли насмерть, так же как герои Брестской крепости, обороны Минска, Ленинграда, Севастополя, других наших городов и рубежей», – подчеркнул президент России. По его словам, стойкость и мужество воинов Красной армии, единство всего многонационального советского народа стали несокрушимой силой.

«На волжских берегах враг был остановлен и разгромлен. По нацистской военной машине был нанесен решающий удар, обеспечен коренной перелом в войне. Открыта дорога на Запад, на Берлин, к Великой Победе, 80-ю годовщину которой мы будем торжественно отмечать совсем скоро – 9 мая», – отметил российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что мировому сообществу необходимо вместе создавать новую архитектуру равной и неделимой безопасности, «которая бы надежно защищала все государства не в ущерб интересам других». «Особенно актуально этот вопрос стоит для Евразии. Наш общий континент должен стать пространством мира и стабильности, примером устойчивого экономического, социального и гуманитарного развития», – сказал Путин.