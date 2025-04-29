Атеисты, пишущие о Библии: «еврейские сказки», демонстрируют не неверие, а невежество. Библия задает определенный взгляд на реальность, который, нравится нам это или нет, формирует сам воздух, которым мы дышим, и язык, которым мы говорим. Поэтому так важно знать, о чем эта книга.36 комментариев
В Астрахани спустили на воду новый танкер-нефтевоз
В Астрахани спустили на воду танкер-нефтевоз «Азимут-1»
В Астраханской области спустили на воду новый танкер-нефтевоз «Азимут-1», предназначенный для перевозки нефти и нефтепродуктов.
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) передала новый танкер-химовоз «Азимут-1» компании ООО «Евразия-Шиппинг Каспий», передает «Коммерсант». Судно построено в Астраханской области. Акт приема-передачи уже подписан.
Танкер «река-море» спроектирован Невским проектно-конструкторским бюро ОСК. Судно предназначено для перевозки сырой нефти, нефтепродуктов, патоки и других вредных жидкостей, включая те, которые требуют подогрева до 60 градусов. Особенность танкера – грузовые отсеки, позволяющие перевозить три разных сорта груза в одном рейсе.
Это второе судно данного проекта, построенное на астраханской верфи ОСК. Первый танкер-химовоз проекта 00216М был введен в эксплуатацию в 2023 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Средне-Невском судостроительном заводе в Петербурге спустили на воду десятый корабль противоминной обороны проекта 12700 «Полярный», который до конца года войдет в состав Северного флота.
На нижегородском заводе «Красное Сормово» спустили на воду краболов-процессор «Кильдин», предназначенный для промысла краба в Северной Атлантике.