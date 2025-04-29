Сильнейший снегопад века обрушился на Пермь и Урал

Tекст: Алексей Дегтярев

В Перми за сутки выпало 32 миллиметра осадков – это 88% от месячной нормы, пояснили в Центре, передает телеканал 360.

Высота снежного покрова на ряде станций превысила 30 сантиметров, что стало самым сильным снегопадом в городе в XXI веке, отметили синоптики.

Метеорологи подчеркнули, что на данный момент специалисты еще изучают вопрос, стал ли этот снегопад абсолютным рекордом за всю историю наблюдений в Перми. Непогода началась 28 апреля в 06.30 по местному времени и продолжалась почти сутки, сопровождаясь порывами ветра до 20 метров в секунду.

В Челябинской области из-за метели, гололедицы и ледяного дождя на федеральной трассе М5 «Урал» временно ограничивали движение грузовиков и автобусов, передает РИА «Новости».

Оперативные службы работали в усиленном режиме, проводя расчистку автодорог и обеспечивая безопасность движения. Ограничения были сняты к 12.00 по местному времени.

Синоптики отмечают, что погодные условия остаются сложными. Глава региона Алексей Текслер призвал автомобилистов воздержаться от дальних поездок, особенно на летней резине, и напомнил о необходимости избегать перегруза у большегрузов.

Ранее сообщалось, что жители восьми районов Вологодской области столкнулись с отключением электроснабжения после сильного ночного снегопада.