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Сильнейший снегопад века обрушился на Пермь и Урал
Аномальный снегопад с порывами ветра до 20 метров в секунду зафиксирован в Перми, там высота снежного покрова превысила 30 сантиметров, сообщили в местном Центре геоинформационных систем.
В Перми за сутки выпало 32 миллиметра осадков – это 88% от месячной нормы, пояснили в Центре, передает телеканал 360.
Высота снежного покрова на ряде станций превысила 30 сантиметров, что стало самым сильным снегопадом в городе в XXI веке, отметили синоптики.
Метеорологи подчеркнули, что на данный момент специалисты еще изучают вопрос, стал ли этот снегопад абсолютным рекордом за всю историю наблюдений в Перми. Непогода началась 28 апреля в 06.30 по местному времени и продолжалась почти сутки, сопровождаясь порывами ветра до 20 метров в секунду.
В Челябинской области из-за метели, гололедицы и ледяного дождя на федеральной трассе М5 «Урал» временно ограничивали движение грузовиков и автобусов, передает РИА «Новости».
Оперативные службы работали в усиленном режиме, проводя расчистку автодорог и обеспечивая безопасность движения. Ограничения были сняты к 12.00 по местному времени.
Синоптики отмечают, что погодные условия остаются сложными. Глава региона Алексей Текслер призвал автомобилистов воздержаться от дальних поездок, особенно на летней резине, и напомнил о необходимости избегать перегруза у большегрузов.
Ранее сообщалось, что жители восьми районов Вологодской области столкнулись с отключением электроснабжения после сильного ночного снегопада.