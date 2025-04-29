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    За что Скандинавия выгоняет российских релокантов
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    Эксперт объяснил отказ Зеленского от перемирия на 9 мая
    NYT: Новым папой римским может стать азиат
    В России заявили об отсутствии будущего у Одессы с киевским режимом
    Убитый в Подмосковье генерал Москалик руководил мониторингом в зоне СВО
    В Анталье перевернулся автобус с 18 российскими туристами
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Большинство христиан никогда не читало Библию

    Атеисты, пишущие о Библии: «еврейские сказки», демонстрируют не неверие, а невежество. Библия задает определенный взгляд на реальность, который, нравится нам это или нет, формирует сам воздух, которым мы дышим, и язык, которым мы говорим. Поэтому так важно знать, о чем эта книга.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Чем Россия важна для католиков

    На предстоящих выборах нового понтифика русско-украинская тема будет хоть и не главной (главным будет противостояние традиционалистов и либералов), но все равно очень существенной.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский боится американского признания Крыма российским

    В Брюсселе опасаются, что признание Крыма будет первым шагом, затем субъектами РФ могут быть признаны Донбасс и Таврия. Это окончательно похоронит либеральную концепцию «мира, основанного на правилах».

    9 комментариев
    29 апреля 2025, 13:27 • Новости дня

    Медведев назвал профессионалами членов команды Трампа на переговорах

    Tекст: Ирма Каплан

    Наличие профессионалов и харизматичных личностей среди соратников американского президента Дональда Трампа позволяет рассчитывать на возможность переговоров между странами, считает Дмитрий Медведев.

    Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев выразил осторожный оптимизм относительно перспектив российско-американского переговорного процесса при администрации американского президента Дональда Трампа. В ходе выступления на марафоне «Знание. Первые» он отметил, что Трамп отличается яркими и парадоксальными чертами характера.

    «Нынешнее руководство США отличается от европейцев, как известно Дональд Трамп – человек с яркими и иногда весьма парадоксальными чертами характера, но нельзя не признать – в его команде есть профессионалы, харизматики – личности. Это внушает робкие, осторожные надежды на возможность переговорного процесса», – цитирует его ТАСС.

    При этом европейские лидеры, по словам Медведева, «трусливые и бесхребетные марионетки», с которыми невозможно выстроить конструктивный диалог.

    Марафон «Знание. Первые», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне,  проходит с 28 по 30 апреля в 10 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Омске, Владикавказе, Перми, Рязани, Севастополе, Салехарде, Южно-Сахалинске.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Медведев назвал киевский режим «омерзительным наследником фашизма». Он подчеркнул, что доверие России к англосаксонским странам после Второй мировой войны оказалось ошибочным, теперь они – идейные оппоненты, с которыми России снова приходится бороться.

    28 апреля 2025, 21:25 • Новости дня
    Песков ответил на вопрос о действиях России в случае отказа Киева от перемирия

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о начале перемирия ко Дню Победы вне зависимости от позиции Киева, призвал обращаться к ранее опубликованному заявлению Кремля.

    «Читайте заявление», – заявил Песков журналистам, передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что в дни празднования 80-летия Победы с 8 по 11 мая Россия приостанавливает все боевые действия в рамках спецоперации на Украине, рассчитывая на аналогичные меры со стороны Киева. Москва предупредила, что в случае нарушений Украиной перемирия Вооруженные силы РФ «дадут адекватный и эффективный ответ».

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя решение президента России Владимира Путина объявить перемирие в дни 80-летия Победы, сообщила, что Вашингтон хочет добиться постоянного прекращения огня на Украине.

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    28 апреля 2025, 18:39 • Новости дня
    Появились кадры боевой работы военных КНДР в Курской области
    Появились кадры боевой работы военных КНДР в Курской области
    @ ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Опубликованы кадры совместной работы российских и северокорейских военных при освобождении Суджанского района Курской области.

    На видео видно, как бойцы двух стран координируют действия и ведут прицельный огонь по позициям Вооруженных сил Украины, передает РИА «Новости».

    В субботу начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    Герасимов отметил, что военнослужащие из КНДР приняли значительное участие в освобождении приграничных районов Курской области, действуя в рамках стратегического партнерства между двумя странами.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын отметил самоотверженность военных страны, участвовавших в совместной с Россией операции по освобождению Курской области, и анонсировал установку памятника.

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    28 апреля 2025, 19:01 • Видео
    Зачем России перемирие на юбилей Победы

    В дни празднования 80-летия Победы, с 8 по 11 мая, Россия приостанавливает боевые действия в рамках спецоперации на Украине. Разумеется, это будет «тишина в ответ на тишину», то есть решение за Киевом. Зачем России такое перемирие?

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    29 апреля 2025, 12:36 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил решение Индии заменить МиГ-29К французскими Rafale

    Военный эксперт Шурыгин: Индия меняет МиГ-29К на французские Rafale по трем причинам

    Военный эксперт объяснил решение Индии заменить МиГ-29К французскими Rafale
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Решение Нью-Дели заменить МиГ-29К/КУБ истребителями Rafale не скажется на военно-техническом сотрудничестве Индии и России. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Владислав Шурыгин. Он объяснил закупку Индией французских машин тремя причинами.

    «Решение индийского руководства заменить самолеты МиГ-29К/КУБ французскими Rafale связано с тремя факторами», – считает военный эксперт Владислав Шурыгин. Первый – политика Нью-Дели по диверсификации поставщиков вооружений и военной техники.

    «Индия ориентирована на российский рынок, но последние 15 лет власти стараются проводить свой курс таким образом, чтобы не зависеть только от одной страны-производителя. В сфере истребительной авиации они – помимо Москвы – сотрудничают с Парижем и другими государствами», – уточнил собеседник.

    На этом фоне он указал на призывы США к Индии закупать F-35. Однако, как отметил Шурыгин, американский самолет – «очень дорогой и крайне переоцененный». Отсюда вытекает второй фактор, почему индийское руководство заменяет «МиГи» на Rafale – доступность истребителей. «Французская машина достаточно «возрастная», и она, что называется, по карману Дели», – пояснил эксперт.

    Наконец, третий фактор – опасение вторичных санкций: «Поскольку на сегодняшний день Москва находится под всевозможными рестрикциями, то, возможно, Индия просто опасается закупать российскую технику». По его оценкам, в связи с нынешней сделкой между Нью-Дели и Парижем не возникнет каких-либо последствий для военно-технического сотрудничества Индии и России.

    «Говорить о том, что индийские власти откажутся от нашего оружия или истребителей, – это ерунда. Первоочередная задача России в настоящее время – насыщать свои Вооруженные силы новой техникой. А поставки за границу, я думаю, начнут восстанавливаться и активизироваться после окончания спецоперации», – заключил Шурыгин.

    Ранее правительство Индии заключило с Францией контракт на поставку 26 истребителей Rafale-M и Rafale-D. Как сообщило минобороны республики, сумма сделки составила 630 млрд индийских рупий (более 7,4 млрд долларов).

    Ожидается, что разработанные французской компанией Dassault Aviation самолеты заменят палубные истребители МиГ-29K и МиГ-29KУБ, которые базируются на индийских авианосцах Vikramaditya и Vikrant. Замену им Индия начала искать на фоне «приближающихся сроков их вывода из эксплуатации», пишет The Hindu.

    Как уточнило индийское военное ведомство, из 26 самолетов 22 представляют собой палубные одноместные боевые Rafale-M, а еще четыре – это двухместные тренировочные Rafale-D. Истребители будут поставлять с 2028 по 2030 год, а экипаж пройдет обучение во Франции и Индии. Сейчас в стране уже эксплуатируют 36 самолетов Rafale, приобретенных у Парижа в 2016 году.

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    28 апреля 2025, 14:26 • Новости дня
    Эксперт счел «сочинительством» слова Шмыгаля о прощении Вашингтоном украинского долга

    Политолог Лизан призвал не доверять заявлению Киева об отказе США от долга Украины

    Эксперт счел «сочинительством» слова Шмыгаля о прощении Вашингтоном украинского долга
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявление Дениса Шмыгаля о том, что США не будут включать долг Украины в сделку по полезным ископаемым, никак не укладывается в логику действий администрации Дональда Трампа. Не исключено, что украинская сторона сочинила это для достижения внутриполитических целей и дипломатических маневров, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан.

    «Если США отказываются включать долг Киева в ресурсную сделку, как о том заявляет Денис Шмыгаль, то в чем смысл этого соглашения? Ключевым элементом всей конструкции было превратить оказанную безвозмездную помощь в возмездную, реализовать желание Вашингтона вернуть впустую потраченные на поддержку Украины деньги», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.

    Он напомнил, что ранее оценка Соединенных Штатов относительно суммы долга менялась: звучали 500 млрд долларов, затем 300 млрд долларов, а также 100 млрд долларов. «Если допустить, что Америка действительно все прощает офису Зеленского, и Украина ничего не должна, то возникает вопрос: как будет работать инвестфонд, создание которого предполагается в рамках сделки», – рассуждает собеседник.

    Проект соглашения предполагал закрепление за США 100% собственности будущего фонда и распределение взносов сторон в соотношении два к одному, где украинская сторона вносит две трети будущими поступлениями от добычи ископаемых, а американская сторона – всего треть, уже предоставленную Киеву в виде оружия.

    «Получается, что Киев договорился с Вашингтоном просто пустить к себе американский капитал? Но для этого Штатам не надо заходить на Украину: можно взять под контроль одну-две госкомпании и вопрос решен. Для этого даже не надо присылать менеджеров из Штатов», – иронично отметил Лизан.

    Сомнительной также выглядит вероятность того, что офис Зеленского смог предложить Белому дому «некие более выгодные условия», которые закрыли бы долг, продолжил он. «У Украины достаточно банальное и стандартное содержание недр. Там нет, скажем, вибраниума, в котором заинтересованы США», – уточнил экономист.

    По его мнению, доверять словам Шмыгаля не стоит – «важно дождаться подтверждения или опровержения со стороны администрации Трампа». «Скорее всего, украинский премьер сочинил позицию Вашингтона и выдает желаемое за действительное», – допустил аналитик, предположив, что таким образом Киев преследует две цели.

    «Первая – сгладить неудачную встречу Зеленского с Трампом в Ватикане. А вторая – «качнуть перемогу» в надежде затянуть переговоры по ресурсной сделке и сорвать их. Пока украинская сторона действует в логике Минских соглашений: менять людей, отправлять делегации и надеяться на то, что оно как-то все само рассосется», – заключил Лизан.

    Ранее Украина и США договорились, что в соглашении о природных ресурсах не будет засчитана уже предоставленная американская помощь. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам встречи с американским министром финансов Скоттом Бессентом.

    «Есть хороший прогресс <...> Достигнуты договоренности, что в документе не засчитывается помощь, предоставленная (Вашингтоном) до его подписания», – написал он. По словам Шмыгаля, Киев определил красные линии: соглашение должно соответствовать европейским обязательствам, не противоречить конституции страны и быть ратифицировано Верховной радой.

    Премьер также заявил, что Киев уже располагает «подтвержденными доходами в размере 50 млрд долларов от замороженных российских активов». Кроме того, он предложил ввести специальные пошлины на импорт товаров из России, поступления от которой будут направлять в фонд восстановления Украины.

    Напомним, подписание ресурсной сделки сорвалось в конце февраля после скандальной перепалки, устроенной Зеленским в Овальном кабинете Белого дома. Тем не менее 17 апреля стороны подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить соглашение о полезных ископаемых. Украинский министр экономики Юлия Свириденко тогда сообщала, что остается завершить работу над текстом документа, подписать его, а затем ратифицировать в парламентах.

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    29 апреля 2025, 11:56 • Новости дня
    Эксперт объяснил отказ Зеленского от перемирия на 9 Мая

    Политолог Скачко: Отказом от перемирия на 9 Мая Киев выбивает мирную повестку из рук Трампа

    Эксперт объяснил отказ Зеленского от перемирия на 9 Мая
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Отказ Владимира Зеленского от перемирия на 9 Мая осудят в Белом доме, но попытаются оправдать в Европе, обвиняя Москву в коварстве, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее на Банковой отвергли инициативу России о трехдневном прекращении огня.

    «Зеленский требует месячного перемирия вместо трехдневного, чтобы ВСУ успели перегруппироваться в зоне СВО, наладить логистику, подтянуть резервы на критические участки. За три дня они просто не успеют этого сделать», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «В поведении Зеленского есть и политический смысл. За месяц перемирия он хочет переговорить с новым канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, слетать в Британию и Францию, выработать совместную тактику для очередной попытки склонить на свою сторону президента США Дональда Трампа», – продолжил он.

    «Зеленский выбивает мирную повестку из рук Трампа. Если в США обратят внимание на отказ Банковой от предложения Путина, Белый дом осудит, а затем заставит Киев согласиться на прекращение огня. Мы увидим повторение сценария пасхального перемирия, которое Украина сначала отвергла, а потом была вынуждена принять», – спрогнозировал собеседник.

    «В свою очередь, европейские политики, скорее всего, в заявлениях и СМИ запустят оправдательную риторику, сводящуюся к тому, что Украина поступает правильно, а Россия коварна», – указал он. «Если мыслить логически, то Киеву, как проигрывающей стороне, важно добиться полного прекращения огня и затем переходить к политическим договоренностям. Для Москвы же окончательное перемирие допустимо лишь при согласовании гарантий и выполнении всех условий, затрагивающих первопричины украинского кризиса», – подчеркнул аналитик.

    «Как бы то ни было, мирные инициативы России показывают Западу истинное лицо офиса Зеленского. Полагаю, это будет учитываться при выработке итоговых соглашений. Москва честно соблюдает договоренности, показывает готовность к урегулированию и диалогу. Киев же приходится принуждать даже к двухдневному перемирию, как это было на Пасху, которое ВСУ все равно нарушают», – резюмировал эксперт.

    Ранее Владимир Зеленский назвал предложение российского лидера Владимира Путина о трехдневном перемирии с 8 по 10 мая манипуляцией. «Почему-то все должны ждать 8 мая и только тогда прекращать огонь, чтобы обеспечить тишину на время парада. Нет причин ждать 8 мая. Огонь должен быть прекращен не на несколько дней. Немедленное, полное и безусловное прекращение огня – и по меньшей мере на 30 дней», – сказал Зеленский.

    Москва объявляет перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Из сообщения Кремля следует, что российские силы намерены остановить боевые действия с 0:00 мск с 7 на 8 мая и до 0:00 с 10 на 11 мая. «Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру», – говорится в заявлении.

    В случае нарушений со стороны ВСУ Россия даст адекватный и эффективный ответ. Кроме того, Москва в очередной раз заявила о готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал перемирие к юбилею Победы проявлением доброй воли России: «Президент руководствуется соображениями гуманитарного характера. Это проявление доброй воли главы российского государства».

    Напомним, нечто подобное происходило и после того, как Владимир Путин предложил 30-часовую приостановку огня в честь празднования Пасхи. Тогда Зеленский отказывался присоединяться к соглашению, однако в последствии нехотя согласился. В итоге за отведенное время, по данным Минобороны, ВСУ успели нарушить «режим тишины» 4,9 тыс. раз.

    Японский сенатор Мунэо Судзуки раскритиковал Зеленского за отказ от инициатив Москвы, сравнив ситуацию с окончанием Второй мировой войны, когда японское командование призывало воевать до последнего и использовать в боях женщин и детей, что привело к трагическим последствиям.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала, как перемирие в честь 80-летия Победы проверит готовность Украины к миру.

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    28 апреля 2025, 14:42 • Новости дня
    Назван фаворит парламентских выборов в Канаде

    Американист Дробницкий: Либералы стали фаворитами выборов в Канаде

    Назван фаворит парламентских выборов в Канаде
    @ David Chapman/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Либеральная партия имеет наибольшие шансы на победу на парламентских выборах в Канаде. Ее лидер Марк Карни планирует сохранить уровень социальных расходов, потому что это соответствует запросу большинства канадцев, однако в будущем правительству Канады придется урезать социальную часть бюджета. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Дмитрий Дробницкий. В понедельник в Канаде стартуют парламентские выборы.

    «Скорее всего, на канадских выборах победит Либеральная партия, а премьером станет ее лидер Марк Карни. Их противники – консерваторы во главе с Пьером Пуальевром – являются сторонниками сокращения социальных расходов, что не соответствует запросам большей части канадского электората. Впрочем, ближе к концу года экономической кризис может усилиться, и тогда эту статью бюджета в любом случае придется урезать», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Основная борьба развернется между Карни и Пуальевром. А член Либеральной партии Ариэль Каябага, министр демократических институтов и лидер Палаты общин, затем окажет влияние на формирование коалиционного правительства», – считает собеседник.

    «Что касается отношений с США, то Оттава, как часть Евроатлантического мира, и Западная Европа сходятся во мнении, что президенту США Дональду Трампу придется смягчать тарифную политику, а применительно к Канаде вообще возвращаться к ранее действующим договорам. Западные элиты уверены, что республиканское большинство в Конгрессе также пойдет против главы Белого дома», – детализировал эксперт.

    «Ожидания Оттавы не лишены смысла. США не смогут даже в среднесрочной перспективе исправить торговый баланс. Реиндустриализация неспособна запуститься по росчерку пера Трампа. Им придется возвращаться к прежним схемам работы с Канадой, которой такая ситуация поможет сохранить социальную и фискальную политику», – спрогнозировал он.

    В понедельник в Канаде пройдут досрочные выборы в нижнюю палату парламента – Палату общин. Кампания планировалась на осень, но была перенесена после того, как Марк Карни сменил Джастина Трюдо на посту лидера правящей Либеральной партии, а значит, и в должности премьер-министра страны.

    У либералов изначально шансы на победу были ниже, поскольку популярность бывшего премьер-министра Джастина Трюдо пошла на спад на фоне подорожания продуктов питания, повышения цен на жилье и роста иммиграции. Но затем глава Белого дома Дональд Трамп начал угрожать экономике и суверенитету Канады, предлагая стране стать 51-м штатом США, пишет The Associated Press.

    Поведение Трампа разозлило канадское общество, заставив многих отменить отпуска на американских курортах, отказаться покупать товары, привезенные с территории южного соседа, и, судя по всему, голосовать против консервативных сил. «Американцы хотят сломать нас, чтобы владеть нами», – заявлял Карни.

    При этом и Карни, и Пуальевр заявили, что в случае своего избрания они ускорят переговоры по соглашению о свободной торговле между Канадой и США, чтобы положить конец неопределенности, наносящей ущерб экономикам обеих стран. По оценкам экспертов, у либерала больше шансов на победу еще и потому, что ранее он возглавлял Центральный банк Канады.

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    29 апреля 2025, 00:30 • Новости дня
    Система ПВО за 2,5 часа сбила 51 украинский дрон над пятью регионами России

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система противовоздушной обороны за 2,5 часа ликвидировала 51 украинский беспилотник, атаковавший несколько областей страны, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что с 20.20 до 23.00 по московскому времени средствами ПВО были уничтожены 51 украинский беспилотник самолетного типа.

    Наибольшее количество дронов, а именно 40, было сбито над Курской областью. Еще пять беспилотников ликвидированы над Орловской областью, два – над территорией Республики Крым.

    Кроме этого, три БПЛА сбиты над акваторией Черного моря и еще один – над Белгородской областью.

    Ранее сообщалось, что в результате ударов дронами и обстрелов были разрушены жилые дома, автомобили и хозяйственные постройки в четырех районах Брянской области.

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    28 апреля 2025, 17:28 • Новости дня
    Журналистку Таратуту объявили в розыск

    МВД России объявило в розыск журналистку Таратуту

    Tекст: Валерия Городецкая

    Журналистка Юлия Таратута, признанная иноагентом в России, объявлена в розыск МВД, следуеь из базы розыска ведомства.

    В базе ведомства указано, что она разыскивается по статье Уголовного кодекса, однако конкретная статья не уточняется, передает ТАСС.

    Журналистка была внесена в список иноагентов 16 декабря 2022 года. В настоящее время Таратута находится за пределами России.

    В марте Следственный комитет возбудил уголовное дело против журналистки Юлии Таратуты, обвиняемой в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.

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    29 апреля 2025, 04:51 • Новости дня
    WSJ: Пошлины Трампа принесли выгоду Китаю

    Wall Street Journal: Пошлины Трампа принесли выгоду Китаю

    Tекст: Александра Юдина

    Введение торговых пошлин США на китайские товары привело к укреплению позиций Китая и ослаблению доверия к Вашингтону среди союзников, пишет Wall Street Journal.

    По данным издания, решение Дональда Трампа ввести пошлины на импорт стало выгодным для Китая, подорвало международное доверие к США и усилило позиции Пекина, передает ТАСС.

    Редакционная коллегия The Wall Street Journal отметила, что Китай использует ситуацию для сближения с союзниками США, предлагая свой рынок как более стабильную альтернативу.

    В статье подчеркивается, что новые торговые соглашения заключить теперь гораздо сложнее, а последствия могут негативно сказаться на втором сроке Трампа.

    По мнению редакторов WSJ, «пошлины Трампа в отношении союзников – это настоящий подарок Си Цзиньпину».

    Также они считают, что эти меры стали крупнейшим потрясением экономической политики США со времени отмены Бреттон-Вудской валютной системы в 1971 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пекине обсуждали возможность временно отменить высокие пошлины на часть американских товаров, включая медицинское оборудование и промышленные химикаты, Белый дом исключил возможность одностороннего снижения тарифов для продукции из Китая, настаивая на взаимных уступках со стороны Пекина, а The Wall Street Journal сообщил о возможном снижении пошлин США на товары из Китая.

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    28 апреля 2025, 15:07 • Новости дня
    Американцы раскритиковали работу Маска на посту главы DOGE

    ABC: Рейтинг неодобрения работы Илона Маска в администрации Трампа достиг 57%

    Tекст: Ирма Каплан

    Рейтинг одобрения деятельности Илона Маска на посту главы ведомства по эффективности правительства США оказался значительно ниже ожидаемого уровня, согласно новому опросу.

    Согласно новому опросу ABC News / Washington Post / Ipsos, предприниматель Илон Маск своей работой на посту главы Департамента эффективности правительства (DOGE) значительно уступает в общественном мнении президенту США Дональду Трампу, сообщает ABC News.

    «Результаты опроса, проведенного для ABC News исследовательской компанией Langer Research Associates совместно с Ipsos, показали, что лишь 35% американцев одобрили работу Илона Маска в администрации Дональда Трампа, а 57% выразили недовольство», – говорится в материале.

    Поддержка Маска сопоставима с рейтингами президента, однако остается заметно ниже его одобрения среди республиканцев – 73% у Маска против 83% у Трампа.

    Главным источником негативного отношения респондентов стали массовые увольнения федеральных служащих, инициированные Трампом и реализуемые Маском. Более половины опрошенных считают эти меры чрезмерными, а среди них процент одобрения Маска падает до шести, против 89% неодобрения.

    Также большинство выступило против закрытия Министерства образования и сокращения финансирования исследований в медицине.

    Восприятие деятельности Маска зависит и от мнения о расточительстве и мошенничестве в госаппарате: 67% людей, уверенных в сокращении мошенничества, одобряют работу Маска, но в противоположной группе уровень его поддержки резко падает.

    Партийные предпочтения тоже влияют на оценки: среди демократов Маск получил 4% одобрения, среди независимых – 32% процента.

    Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, президент США Трамп завершает первые сто дней с самым низким рейтингом одобрения за последние десятилетия, что сопровождается широкой критикой его инициатив.

    При этом кабмин президента Трампа после отхода Илона Маска от DOGE уже пообещал предпринять шаги по возвращению себе власти над бюджетами и кадрами, считают источники в американском правительстве.

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    28 апреля 2025, 22:28 • Новости дня
    Захарова заявила о необходимости денацификации Украины для защиты детей

    Tекст: Александра Юдина

    Денацификация Украины необходима, чтобы никто не смог ударить ребенка за использование русского языка, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она связала денацификацию Украины с необходимостью оградить детей от насилия из-за использования русского языка.

    По ее словам, денацификация нужна для защиты детей разных национальностей, чтобы никто не мог ударить их бутылкой по голове или запретить говорить на родном языке.

    Официальный представитель МИД России также добавила, что гордость за свою страну невозможно привить подобным насилием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский и советский актер театра и кино Богдан Бенюк предложил жестко наказывать детей за использование русского языка, заявив о необходимости физического воздействия.

    Ранее глава образовательного комитета Верховной рады Сергей Бабак сообщил, что украинские власти не могут ввести прямой запрет на использование русского языка в образовательных учреждениях из-за норм Евросоюза, но продолжают искать пути для его ограничения.

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    28 апреля 2025, 15:14 • Новости дня
    Анонсирована встреча Путина и Лукашенко в Волгограде

    Кремль анонсировал встречу Путина и Лукашенко в Волгограде

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Волгограде во вторник состоится встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщили в Кремле.

    Лидеры России и Белоруссии примут участие в пленарном заседании форума «Великое наследие – общее будущее», а также в мероприятиях, посвященных 80-летию победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.

    Кроме этого, по данным Кремля, во время визита в Волгоград президенты обсудят развитие российско-белорусских отношений.

    В начале апреля Путин и Лукашенко обсудили по телефону предстоящие совместные учения вооруженных сил «Запад-2025».

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    28 апреля 2025, 19:56 • Новости дня
    Песков заявил о невозможности публичного обсуждения планов по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва фиксирует поток публикаций о предложениях президента США Дональда Трампа по Украине, однако официальные обсуждения могут вестись только в закрытом формате, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Огромное количество публикаций. Но какое-то публичное обсуждение всех этих нюансов невозможно. Это возможно только в закрытом, дискретном режиме», – отметил Песков, передает ТАСС. Он добавил, что подробности обсуждать публично невозможно, подобные вопросы рассматриваются исключительно конфиденциально.

    Песков отмечал важность закрытого характера переговоров по вопросам урегулирования на Украине и обратил внимание на опасность обезличенных сообщений в СМИ.

    Ранее издание Times сообщило о планах Дональда Трампа закрепить Крым и Донбасс за Россией.

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    28 апреля 2025, 18:23 • Новости дня
    Правкомиссия одобрила законопроект об уголовном наказании для дропперов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о введении уголовной ответственности для так называемых дропперов.

    Об этом сообщили в аппарате вице-премьера – руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко, передает ТАСС.

    «Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов – посредников, помогающих мошенникам скрывать и обналичивать украденные деньги. Дропперы оформляют банковские карты или электронные кошельки на себя, а затем передают их преступникам за вознаграждение (в среднем от 15 до 30 тыс. рублей)», – говорится в сообщении аппарата.

    Сейчас действующие законы не предусматривают прямой ответственности за работу дропперов. Основная сложность заключается в том, что посредники не считаются непосредственными участниками хищения, их действия не имеют состава преступления по текущему законодательству.

    Ранее Центральный банк назвал три типа дропперов в схемах мошенников. Руководитель проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Михаил Сергейчик в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, как защититься от дропперов и самому не стать дропом.

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    28 апреля 2025, 14:50 • Новости дня
    Силуанов заявил о готовности к выпуску цифрового рубля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Центральный банк завершает подготовку к запуску цифровых рублей, которые станут новой формой национальной валюты наряду с наличными и безналичными средствами.

    Министр финансов Антон Силуанов, выступая на лекции в рамках просветительского марафона общества «Знание. Первые», приуроченного к 80-летию Победы, рассказал о завершении подготовки к запуску цифрового рубля, передает ТАСС. Силуанов подчеркнул, что цифровой рубль станет третьей формой российских денег наряду с наличными и безналичными средствами.

    «На самом деле цифровой рубль – это третья форма нашей валюты. Есть наличные, есть безналичные карточки, и есть еще цифровой рубль. Центральный банк уже практически готов к выпуску цифровых рублей и для людей», – заявил министр.

    Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что Банк России планирует начать масштабное внедрение цифрового рубля в середине 2025 года после успешного завершения пилотного проекта.

    Президент России Владимир Путин призывал к широкому внедрению цифрового рубля.

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