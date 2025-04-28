  • Новость часаПутин: Народ России никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа
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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В украинском вопросе предстоит решить диалектику синицы и журавля

    Для Москвы проблема безопасности, связанная с Украиной, принципиальна. Отсюда и расхождение в динамике. Белый дом хочет всё быстро и закрыть гештальт. Кремль считает, что спешка не позволит надежно договориться. Впрочем, упускать благоприятный момент, когда на том берегу Атлантики политические звезды сошлись уникальным образом, тоже не хочется.

    0 комментариев
    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Зачем европейцев готовят к войне с Россией

    Старый Свет – одновременно и инструмент США, и топливо их вероятной войны с Россией. При этом Вашингтон как будто не в деле. Если раньше инструментом борьбы с Россией была Украина, то теперь таким инструментом в руках глобалистов становится вся Европа.

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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Тарифная война США ведется по рецептам XIX века

    Доля США в мировом ВВП в послевоенные годы неуклонно снижалась и к настоящему времени, по оценке Всемирного банка, опустилась с 52% в 1944 году до 14% в 2024 году.

    4 комментария
    28 апреля 2025, 09:28 • Новости дня

    После сокращения Трампом финансирования началась глобальная гонка за учеными из США

    Bloomberg: Американских ученых начали активно переманивать другие страны из-за Трампа

    Tекст: Ирма Каплан

    Несколько стран предложили меры по привлечению американских ученых на фоне сокращения финансирования исследований в США и массовых увольнений, передает Bloomberg.

    Глобальная гонка за привлечением американских ученых нарастает по мере того, как президент США Дональд Трамп сокращает финансирование исследований, а федеральные агентства провоцируют массовые увольнения персонала из исследовательских институтов, передает Bloomberg.

    «Канада, Франция, Германия, Дания, Норвегия и Австралия входят в число стран, предлагающих стимулы, включая финансирование, упрощенные пути иммиграции и конкурентоспособные пакеты услуг при переезде, для привлечения ученых, сталкивающихся с растущей неопределенностью на родине в США», – говорится в материале.

    Согласно опросу Nature, проведенного в марте, более 1200 ученых, 75% респондентов, заявили, что рассматривают возможность переезда из США, а Европа и Канада были одними из самых популярных мест для переезда.

    Решения администрации Дональда Трампа привели к приостановке крупных исследовательских проектов и массовым увольнениям сотрудников, включая ученых, в рамках госпрограммы сокращения расходов под руководством Илона Маска.

    Норвегия в ответ на ситуацию с учеными в США учредила фонд в размере 100 млн крон для привлечения международных исследователей. Австралийская академия наук запустила программу по быстрому трудоустройству ученых из США.

    При этом эксперты считают, что без увеличения внутреннего финансирования большинству стран будет сложно привлечь значительное число американских ученых, отмечает агентство.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, австрийский министр по делам женщин, науки и исследований Ева-Мария Хольцляйтнер объявила о программе с 50 стипендиями для американских студентов и ученых, испытывающих политическое давление в США.

    26 апреля 2025, 18:10 • Новости дня
    Трамп пригрозил России санкциями в случае новых ударов по Украине
    Трамп пригрозил России санкциями в случае новых ударов по Украине
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести банковские или вторичные санкции против России из-за ударов по объектам инфраструктуры Украины, следует из его сообщения в соцсети.

    Трамп раскритиковал удары ВС России по Украине, отметив, что у Путина «нет причин, чтобы он запускал ракеты по гражданским районам, городам и поселкам» и выразил сомнения «в желании президента России завершить конфликт», передает РИА «Новости».

    «Возможно, Путин не хочет останавливать войну… и с ним нужно обращаться по-другому, через банковские или вторичные санкции?», – написал Трамп в соцсети Truth Social

    Кроме того, Трамп назвал нелепыми предложения американских журналистов о передаче Украине территорий, освобожденных Россией. По мнению экс-президента, подобные идеи не способствуют деэскалации ситуации.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что российские военные продолжают наносить удары только по военным и околовоенным целям в рамках задач спецоперации на Украине.

    Минобороны России сообщило о массированном ударе по авиационным, ракетным и бронетанковым предприятиям на Украине.

    Президент России Владимир Путин выразил готовность к возобновлению переговоров с Украиной без предварительных условий.

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    26 апреля 2025, 02:22 • Новости дня
    Трамп заявил о согласовании основных условий сделки по Украине

    Стало известно о согласовании основных пунктов соглашения по Украине

    Трамп заявил о согласовании основных условий сделки по Украине
    @ Bonnie Cash/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Большая часть условий урегулирования ситуации на Украине получила согласование, однако для окончательного решения необходима встреча на высшем уровне.

    Президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что основные положения возможного соглашения по урегулированию конфликта между Россией и Украиной согласованы, передает ТАСС. По его словам, стороны «очень близки к сделке», и теперь им нужно встретиться на «очень высоком уровне». Трамп подчеркнул: «Большинство основных пунктов согласовано».

    Американский лидер отметил, что представители США будут готовы участвовать в процессе там, где это потребуется для содействия завершению конфликта.

    В пятницу состоялась четвертая с начала года встреча между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что беседа длилась три часа и прошла конструктивно и весьма полезно. Трамп охарактеризовал эту встречу как хорошую.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, план Дональда Трампа предполагает сохранение за Россией ДНР, ЛНР и Крыма, что рассматривается как неизменная позиция США.

    Дональд Трамп также заявил, что убийство замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослава Москалика стало крупным происшествием, а эксперты отметили, что США в диалоге с Россией стремятся сместить акцент с обсуждения украинского кризиса в пользу двусторонних контактов, что свидетельствует о том, что Дональд Трамп не будет спешить с заключением мира.

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    27 апреля 2025, 12:34 • Видео
    «Мировое правительство» определилось насчет женщин

    Премьер-министр Великобритании изменил свое мнение о том, кого можно считать женщинами и бывают ли у женщин чисто мужские органы. К тому его подтолкнуло решение Верховного суда. Кажется, «мировое правительство» решило закрыть проект по распространению трансгендерного безумия.

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    25 апреля 2025, 11:59 • Новости дня
    Борис Джонсон: Украина ничего не получит от мирных предложений Трампа
    Борис Джонсон: Украина ничего не получит от мирных предложений Трампа
    @ Ian Davidson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Экс-премьер Британии Борис Джонсон выступил с резкой критикой мирных предложений Дональда Трампа по Украине, заявив в частности, что Киеву от этих инициатив ничего не достанется.

    Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал условия соглашения, которое американский президент Дональд Трамп подталкивает Киев принять. Ранее Джонсон заявлял, что в безумии действий Трампа есть «метод», и он верит, что президент США сможет принести мир, пишет Guardian.

    В посте, опубликованном в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), Джонсон раскритиковал мирный план Трампа в связи с тем, что, по его словам, Россия губит жителей Украины и, согласно плану Трампа, получит за это массу выгод.

    Среди них – «право на захваченную силой, вопреки международному праву, суверенную украинскую территорию», право контроля судьбы Украины через запрет членства в НАТО, отмену санкций, экономическое партнерство с США.

    «Кроме права делиться своими природными ресурсами с США, они (Украина) ничего не получают», – подчеркивает Джонсон участь Украины.

    Экс-глава британского правительства снова призывает к решительным мерам защиты Украины от России, предлагая «долгосрочную, надежную и должным образом финансируемую гарантию  безопасности, выданную Великобританией, США и всеми западными союзниками».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие дни в Белом доме состоятся ключевые встречи по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

    Ранее западные СМИ выступили с осуждением Белого дома после того, как администрация США подвергла жесткой критике Владимира Зеленского за срыв переговоров в Лондоне.

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    27 апреля 2025, 13:20 • Новости дня
    Журналист: Трамп выгнал Макрона с переговоров с Зеленским в Риме
    Журналист: Трамп выгнал Макрона с переговоров с Зеленским в Риме
    @ Lionel Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время встречи в Риме Дональд Трамп не разрешил Эммануэлю Макрону участвовать в переговорах с Владимиром Зеленским, попросив французского президента покинуть зал, сообщил ирландский журналист Чей Боуз.

    Дональд Трамп не позволил Эммануэлю Макрону присоединиться к разговору с Владимиром Зеленским во время встречи в Риме, передает RT. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз, комментируя видео, на котором запечатлена подготовка к переговорам. По словам журналиста, «Трамп сказал Макрону не вмешиваться».

    На видео видно, что вначале в зале стояли три стула и, кроме Зеленского и Трампа, там был Макрон. Французский президент поздоровался с Зеленским и попытался поприветствовать Трампа, но тот что-то сказал, после чего Макрон удалился. В дальнейшем на записи видно, как переговоры проходят только с двумя участниками, а третьего стула больше нет. Боуз отметил, что Макрон сделал так, как ему приказали, и добавил, что Зеленский по окончании разговора сразу поехал докладывать Макрону.

    Позже лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян призвал Макрона уйти в отставку после этого инцидента, подчеркнув, что президент Франции «подорвал доверие к стране», пишет РИА «Новости».

    «От Макрона отмахнулись как от лакея. Он подорвал доверие к Франции. Он должен уйти. Нам нужны досрочные президентские выборы!» – написал политик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп провел личную встречу с Владимиром Зеленским в Ватикане во время похорон папы римского и публично усомнился в желании Владимира Путина завершить конфликт на Украине, а перед началом церемонии Трамп и Зеленский провели продуктивную беседу, после чего Зеленский пообщался тет-а-тет с Эммануэлем Макроном.

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    25 апреля 2025, 18:10 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал реакцию ЕС на заявления Трампа о Крыме

    Политолог Скачко: Трамп запустил дискуссию на Западе о признании Крыма российским

    Эксперт спрогнозировал реакцию ЕС на заявления Трампа о Крыме
    @ CNP/IMAGO/MediaPunch/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Слова Дональда Трампа о российской принадлежности Крыма заставят Брюссель лавировать между украинской и американской позицией по этому вопросу, однако Владимиру Зеленскому Евросоюз продиктует неприятие позиции президента США с целью продолжения конфликта. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил политолог Владимир Скачко.

    «Высказывание Трампа о Крыме показывает его реальное стремление к скорейшему прекращению конфликта. Похоже, в Белом доме приняли позицию Москвы по Крыму и по спецоперации в целом. Это очень ценно для восстановления российско-американских отношений», – отметил Владимир Скачко, обозреватель издания «Украина.ру».

    В то же время на Западе слова Трампа запустят дискуссию о юридическом и фактическом статусе Крыма: «Возможно, популярным решением в ЕС станет отход от категоричной проукраинской позиции к следующей трактовке: «фактический контроль за полуостровом осуществляется Москвой, но юридически территория принадлежит Украине».

    По его словам, тем самым власти ЕС и Британии начнут лавировать между украинской и американской позициями, проводя на этот счет бесконечные консультации. При этом Владимиру Зеленскому Евросоюз «продиктует неприятие идеи Трампа с целью продолжения конфликта».

    Ранее президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time заявил: «Крым останется с Россией. Зеленский это понимает, и все понимают». Также он указал, что причиной начала СВО стало стремление Украины в НАТО.

    «Мы очень близки к сделке», – добавил Трамп, отвечая на вопросы о перспективах урегулирования конфликта на Украине. Кроме того, он утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, готов ли президент России Владимир Путин пойти на заключение мира.

    В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин считает необходимым гарантировать интересы Москвы при поиске путей урегулирования ситуации на Украине. Он также отметил, что ведется подготовительная работа к возможной встрече Путина и Трампа.

    В то же время агентство Reuters сообщило, что США выразили намерение де-юре признать Крым российским, а де-факто – признать российский контроль над новыми регионами.

    В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко в беседе с BBC допустил, что на Банковой согласятся «отдать территории» России. «Это несправедливо, но может быть решением для достижения временного мира», – сказал градоначальник.

    Ранее газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Зеленский публично отверг предложения Трампа по Крыму и отказался от уступок и компромиссов для урегулирования конфликта.

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    25 апреля 2025, 18:57 • Новости дня
    Песков назвал визит Уиткоффа в Москву примером челночной дипломатии
    Песков назвал визит Уиткоффа в Москву примером челночной дипломатии
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву – это пример челночной дипломатии.

    В интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину Песков подчеркнул, что Уиткофф доставляет послания от Дональда Трампа Владимиру Путину и, в свою очередь, возвращается с ответными посланиями для Трампа, передает ТАСС.

    Представитель Кремля отметил: «Именно челночная дипломатия, да, это те посреднические услуги, которые оказываются Соединенными Штатами». На дополнительный вопрос, действительно ли происходит обмен посланиями между лидерами стран через Уиткоффа, пресс-секретарь подтвердил: «Конечно, он же спецпосланник».

    Напомним, в пятницу в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с посланником США Стивеном Уиткоффом.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что прошедшая встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа позволила дополнительно сблизить позиции Москвы и Вашингтона не только по украинскому вопросу, но и по ряду других значимых международных тем.

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    25 апреля 2025, 13:37 • Новости дня
    Трамп возложил на Киев ответственность за начало конфликта на Украине
    Трамп возложил на Киев ответственность за начало конфликта на Украине
    @ REUTERS/Leah Millis

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп считает, что причиной конфликта на Украине стало желание Киева присоединиться к НАТО.

     Трамп в интервью журналу Time заявил, что ответственность за конфликт на Украине несет Киев, передает ТАСС. По его словам, причиной обострения ситуации стало намерение украинских властей присоединиться к НАТО.

    «Я думаю, начало войны было положено, когда они начали говорить о присоединении к НАТО», – отметил Трамп. Он подчеркнул, что обсуждение этого вопроса стало ключевым фактором, приведшим к конфликту.

    Трамп также сомневается, что Украина может когда-либо вступить в НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон передал Киеву документ с условиями завершения конфликта, предусматривающий признание Крыма частью России и отказ Украины от вступления в НАТО.

    Между тем спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог заявил, что вопрос о членстве Украины в Североатлантическом альянсе давно не обсуждается.

    Москва отметила положительный характер позиции Вашингтона, подчеркнув, что отказ Украины от НАТО устраняет угрозы для национальных интересов России.

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    27 апреля 2025, 15:45 • Новости дня
    The Sun: Трамп прогнал Макрона со встречи с Зеленским в Риме
    The Sun: Трамп прогнал Макрона со встречи с Зеленским в Риме
    @ KONTROLABIPA/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время похорон папы Франциска президент США Дональд Трамп обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с загадочным пятисловным предупреждением, что зафиксировал профессиональный чтец по губам.

    Трамп дал Макрону жесткое предупреждение незадолго до встречи с Владимиром Зеленским на похоронах папы римского, сообщает The Sun. По данным профессионального специалиста по чтению по губам Николы Хиклинг, Трамп сказал Макрону: «Ты не прав, мне нужно, чтобы ты сделал мне одолжение, тебе не стоит здесь быть». Зеленский, по наблюдениям Хиклинг, кивнул в знак согласия, а находившийся рядом священник выглядел встревоженным услышанным.

    В ходе короткой встречи Зеленский заявил Трампу: «Я бы хотел, чтобы вы это сделали, но не таким способом», на что Трамп ответил: «Очень интересная стратегия. У тебя есть уверенность». После похорон Зеленский сообщил, что обсуждал с Трампом вопросы прекращения огня и надежного мира, который предотвратит новую войну, отметив символичность и, возможно, историческую значимость этой встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп провел личную встречу с Владимиром Зеленским в Ватикане во время похорон папы римского и публично усомнился в желании Владимира Путина завершить конфликт на Украине, а перед началом церемонии Трамп и Зеленский провели продуктивную беседу, после чего Зеленский пообщался тет-а-тет с Эммануэлем Макроном.

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    26 апреля 2025, 15:01 • Новости дня
    Белый дом назвал встречу Трампа и Зеленского продуктивной
    Белый дом назвал встречу Трампа и Зеленского продуктивной
    @ Ukrainian Presidency/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Перед началом похорон папы Римского Франциска в Ватикане президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский провели очень продуктивную беседу, заявил директор по коммуникациям в аппарате Белого дома Стивен Чун.

    По словам Чуна, встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Ватикане прошла в частном порядке и была очень продуктивной, подробности переговоров будут представлены позднее, передает ТАСС.

    Зеленский назвал разговор «хорошей встречей» и подчеркнул, что она может стать исторической. По его словам, обсуждалось «полное и безусловное прекращение огня».

    Ранее итальянские СМИ сообщили о краткой продолжительности беседы, а британский телеканал Sky News отметил, что стороны договорились провести дополнительные переговоры после церемонии похорон.

    Напомним, Владимир Зеленский прибыл на траурную церемонию прощания с папой Римским Франциском в черной камуфляжной форме, что противоречит установленному этикету подобных мероприятий.

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    25 апреля 2025, 21:57 • Новости дня
    Трамп обвинил Киев в затягивании подписания сделки по минералам
    Трамп обвинил Киев в затягивании подписания сделки по минералам
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о затягивании украинской стороной подписания финальных документов по важному соглашению о минеральных ресурсах.

    По словам Трампа, подписание документов задерживается более чем на три недели, передает РИА «Новости».

    В соцсети Truth Social американский лидер написал: «Возглавляемая Владимиром Зеленским Украина не подписала финальные документы по очень важной сделке о минералах. Задержка не менее трех недель. Надеюсь, она будет подписана немедленно».

    Ранее сообщалось, что переговоры между Вашингтоном и Киевом по вопросу соглашения о полезных ископаемых идут в ускоренном темпе, а также что администрация президента США смягчила требования к Украине по возврату помощи, снизив оценку с 300 млрд до 100 млрд долларов, и предлагает сделку по разделению прибыли от будущих украинских инвестиционных проектов.

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    27 апреля 2025, 11:01 • Новости дня
    Трамп назвал нелепыми требования о передаче Крыма Украине
    Трамп назвал нелепыми требования о передаче Крыма Украине
    @ AL DRAGO/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп отверг требования о передаче Крыма и других регионов Украине, назвав их «нелепыми».

    В социальной сети Truth Social Трамп назвал данные требования нелепыми, комментируя статью издания The New York Times. Он отметил, что вне зависимости от того, насколько выгодной окажется возможная сделка между Россией и Украиной, The New York Times будет освещать ее в негативном ключе, передает РИА «Новости».

    Американский лидер подчеркнул, что шеф-корреспондент по Белому дому Питер Бейкер, согласно мнению президента, написал статью под давлением редакции и включил в нее требования о возврате Украине территорий, в том числе Крыма. В прямой речи Трамп заявил: «Неважно, какую сделку я заключу в отношении России/Украины, неважно, насколько она хороша, даже если это будет величайшая сделка из когда-либо заключенных, New York Times, переживающая не лучшие времена, будет говорить о ней плохо».

    Ранее американский эксперт Альфред де Зайас сообщил, что Украина не располагает историческими или правовыми основаниями для претензий на полуостров, называя Крым российской территорией.

    Накануне Times сообщила, что план Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающий закрепление ДНР, ЛНР и Крыма за Россией, считается «высеченным в камне».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет юридически признавать Крым российским, но вернуть полуостров с помощью оружия не получится.

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    25 апреля 2025, 09:35 • Новости дня
    Berliner Zeitung: Вопрос Крыма спровоцировал угрозу раскола внутри НАТО

    Tекст: Ирма Каплан

    Напряженность между США и странами Европы усилилась на фоне предложения президента США признать Крым российской территорией, что может привести к разладу в НАТО, пишет Berliner Zeitung.

    Вопрос признания Крыма российской территорией может привести к серьезному расколу между ЕС и США в рядах НАТО, так как разногласия внутри альянса обострились после предложения Вашингтоном рассмотреть вариант урегулирования украинского конфликта с признанием Крыма российским, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

    «Мирный план президента США Дональда Трампа по Украине вызывает резкую критику и раздражение в Европе. Готовность Вашингтона официально признать Крым российским, в частности, вызывает огромное непонимание в Брюсселе, Париже, Берлине и Лондоне. Этот шаг до сих пор считался «красной линией» в политике Украины», – пишет издание.

    Berliner Zeitung указывает на то, что план Трампа, по данным СМИ, предусматривает признание российскими не только Крыма, но и других освобожденных в ходе СВО территорий. В то же время санкции против Москвы тоже должны быть сняты.

    Членство Украины в НАТО также исключено из того, что Трамп называет «последним предложением».

    «Европейские государства сталкиваются с дилеммой: им приходится выбирать между поддержкой Украины и союзничеством с Вашингтоном. То, что США все чаще действуют в одностороннем порядке, вызывает растущее беспокойство в европейских столицах», – отмечает газета.

    Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, европейские чиновники опасаются, что любые действия Соединенных Штатов по признанию Крыма российским или требования к европейским странам ослабить санкции против России приведут к расколу в Евросоюзе.

    Ранее экс-глава нацбезопасности Польши Станислав Козей назвал спасение НАТО главной темой саммита в июне.

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    25 апреля 2025, 11:44 • Новости дня
    Фон дер Ляйен собралась добиваться встречи с Трампом на похоронах папы Франциска
    Фон дер Ляйен собралась добиваться встречи с Трампом на похоронах папы Франциска
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует обсудить важные вопросы с президентом США Дональдом Трампом во время похорон папы Франциска, куда приглашены мировые лидеры, пишет Politico.

    В настоящее время официальная встреча между двумя лидерами не значится в расписании, однако в Еврокомиссии отметили, что будут использовать любую возможность для диалога с ключевыми мировыми лидерами, передает Politico.

    Фон дер Ляйен еще не встречалась с Трампом с момента его возвращения в Белый дом, несмотря на сохраняющуюся напряженность в торговых отношениях между США и Евросоюзом из-за введенных тарифов на европейские товары.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, папа римский Франциск скончался после инсульта и остановки сердца в возрасте 88 лет. Дональд Трамп сообщил о намерении вместе с женой прибыть в Ватикан на церемонию прощания с понтификом. Гроб с телом папы доставили в собор Святого Петра, где тысячи верующих собрались проститься с ним перед похоронами.

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    25 апреля 2025, 16:36 • Новости дня
    Трамп назвал хрупкой ситуацию в переговорах США, России и Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о позитивной динамике переговоров между Вашингтоном, Москвой и Киевом.

    Американский лидер подчеркнул, что несмотря на определенные успехи на пути к договоренностям, ситуация пока остается крайне неустойчивой, передает ТАСС.

    «Думаю, Россия и Украина прогрессируют. Мы надеемся. [Но ситуация] очень хрупкая», – сказал он журналистам в Белом доме.

    В пятницу президент России Владимир Путин начал встречу с посланником США Стивеном Уиткоффом в Кремле. К ним присоединились помощник главы российского лидера Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

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    25 апреля 2025, 15:14 • Новости дня
    Захарова осадила западного журналиста из-за вопроса о позиции Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала журналисту на некорректность вопросов о позиции президента США Дональда Трампа по Украине.

    Захарова подвергла сомнению корректность вопроса западного журналиста о якобы пророссийской позиции Трампа по вопросу урегулирования на Украине, передает РИА «Новости».

    Она выразила удивление по поводу обвинений в адрес главы Белого дома и призвала уточнить, кто именно выдвигал подобные обвинения.

    «Кто обвинил Дональда Трампа? Могли бы вы быть точнее? Не доверяйте слухам. Что вы хотите спросить? Как мы можем преодолеть украинский кризис? Это ваш вопрос? Нет? Очень жаль, это должен быть ваш вопрос», – заявила Захарова, отвечая на вопрос журналиста.

    Ранее издание The Hill писало о симпатии Трампа к Путину и презрении к Зеленскому.

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