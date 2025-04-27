Американский эксперт назвал Крым безопасным регионом для туристов

Tекст: Денис Тельманов

Крым – безопасный регион для туристов, заявил режиссер-документалист Реджинальд Тремблей в интервью РИА «Новости». «Крым – безопасный регион для туристов. Абсолютно не надо бояться сюда приезжать. Крымчане будут приветствовать всех американцев, кто приедет сюда с чистым и открытым сердцем», – отметил он.

Тремблей подчеркнул, что американцы не должны опасаться поездок на полуостров, поскольку уровень безопасности там высок. По его словам, жители Крыма всегда рады встречать иностранных гостей и открыты для общения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон рассматривает возможность признания контроля России над четырьмя регионами в рамках урегулирования конфликта и готов обсуждать статус Крыма, американская администрация предложила включить признание Крыма российским в новый мирный план по урегулированию конфликта на Украине и тем самым отказаться от более чем десяти лет сопротивления этому геополитическому факту, а напряженность между США и европейскими странами усилилась на фоне предложения президента США признать Крым российской территорией, что может привести к разладу в НАТО.