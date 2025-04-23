Отнюдь не только те люди, чьи хрестоматийные образы кажутся нам привычными и безупречными, готовы служить и служат России в дни судьбоносного испытания. И порой может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.0 комментариев
Пропавший руководитель астраханского РГО найден живым на острове
Руководитель астраханского отделения Русского географического общества Петр Бухарицин обнаружен живым спустя пять дней после исчезновения во время экспедиции.
Петр Бухарицин, возглавляющий астраханское отделение Русского географического общества, был найден живым, передает ТАСС.
Его поиски велись в районе острова Укатный, где он пропал во время научной экспедиции пять дней назад.
В астраханском РГО уточнили: «По данным МСКЦ, Петр Бухарицин найден живым. Ждем связи с кораблем для подтверждения данных». Информацию о состоянии руководителя и обстоятельствах его обнаружения пока не озвучили.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава астраханского отделения РГО Петр Бухарицин пропал во время научной экспедиции у острова Укатный.