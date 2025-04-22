Путин и султан Омана поддержали вывод военных Израиля из Газы

Путин и султан Омана выступили за немедленный вывод военных Израиля

Tекст: Евгения Караваева

Президент России Владимир Путин и султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид выразили глубокую обеспокоенность ситуацией в секторе Газа и призвали к полному выводу израильских войск с палестинских территорий, передает ТАСС.

В совместном заявлении по итогам переговоров в Кремле лидеры подтвердили поддержку международных усилий, направленных на немедленное и устойчивое прекращение огня. Они также подчеркнули важность скорейшей доставки гуманитарной помощи и начала восстановления региона.

Стороны отметили необходимость возвращения временно перемещённых лиц и подчеркнули, что мирное урегулирование возможно только при условии полного вывода израильских войск из сектора Газа и других палестинских территорий.

Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, султан Омана заявил о желании расширять сотрудничество с Россией, президент Владимир Путин обсудил с коллегой развитие иранской ядерной программы, а по итогам переговоров лидеры подписали совместное заявление.