Богданов обсудил с послом Израиля продолжение усилий по освобождению заложников

Tекст: Ольга Иванова

В российском МИД сообщили, что спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку Михаил Богданов встретился с послом Израиля Симоной Гальперин по ее просьбе. Главной темой обсуждения стала ситуация на Ближнем Востоке, в особенности гуманитарное положение в секторе Газа, сообщает ТАСС.

В ходе диалога Богданов подчеркнул, что Москва готова продолжать предпринимать энергичные шаги, направленные на скорейшее освобождение заложников, удерживаемых в Газе. Российская сторона выразила заинтересованность в скорейшем разрешении данного вопроса.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что состоялся обмен мнениями по региональной ситуации. Пресс-служба МИД процитировала: «С российской стороны была подтверждена готовность продолжать энергичные усилия, направленные на скорейшее освобождение удерживаемых в анклаве заложников».

Напомним, ХАМАС выразил готовность освободить всех израильских заложников в обмен на прекращение боевых действий и снятие блокады сектора Газа.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о возможности расширения военной операции в секторе Газа, если ХАМАС откажется от соглашения об освобождении заложников.