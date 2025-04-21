Эксперты сообщили о росте цен на аренду загородных домов в России к маю

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, аналитики отметили, что средняя ставка аренды загородного дома на начало мая 2025 года составляет 9,8 тыс. рублей в сутки, что на 9% больше по сравнению с прошлым годом. В Ленинградской области средняя стоимость выросла на 7% и достигла 10,3 тыс. рублей в сутки, в Сочи – на 2%, до 10,5 тыс. рублей. Цены на посуточную аренду квартир увеличились на 12-14%.

По данным «Яндекс путешествий», средняя стоимость ночи в загородном доме по России повысилась на 14% – с 8 до 9,1 тыс. рублей. В домах и базах отдыха аренда подорожала на 11%, а на турбазах – только на 5%.

В Московской области, как сообщила руководитель департамента «НДВ Супермаркет недвижимости» Елена Мищенко, ставка аренды увеличилась за год на 10-15%. Особой популярностью пользуются дома у воды и с развитой инфраструктурой, а транспортная доступность влияет на стоимость: самые дорогие объекты расположены на западе и севере, доступные – на востоке и юге. Дома у водоемов во всех направлениях дороже минимум на 20-30%.

По словам основателя «Бест-Новострой» Ирины Доброхотовой, в 2024 году аренда стандартного дома с удобствами в Подмосковье стоила от 10 до 12 тыс. рублей в сутки, а современных коттеджей площадью 100-150 кв. м – около 30 тыс. рублей. В 2025 году на объекты более чем в 20 км от МКАД без развлечений цена составит 15-20 тыс. рублей, а за комфортные коттеджи арендаторы заплатят 30-50 тыс. рублей в сутки.

Спрос на краткосрочную аренду таких объектов вырос на 14%. Директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова сообщила, что большинство домов на майские праздники уже забронированы, остались только многокомнатные варианты с арендой от 20 до 40 тыс. рублей в сутки. Самое дешевое предложение в области – от 3 тыс. рублей за ночь, дорогое – до 120 тыс. рублей.

Ведущий эксперт «Миэль» Наталья Брухтий отметила, что сезонная аренда стартует с мая и длится до сентября. При аренде на четыре месяца цена выше на 20%, после чего может немного снижаться. Простой дом у леса реально арендовать за 100 тыс. рублей за весь сезон.

Как писала газета ВЗГЛЯД, около 900 тыс. россиян отправятся за границу на майские праздники, что на 200 тыс. больше по сравнению с прошлым годом, благодаря укреплению рубля и расширению полетных программ, туристы, которые обычно ездили на майские в Анапу, из-за закрытия курорта в этом году едут в другие города России, что вместе с другими причинами обеспечило высокую загрузку отелей в Москве и Петербурге, а в 2022 году вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предлагал продлить майские праздники до десяти дней, чтобы у людей было больше времени для заготовки продуктов на осень и общения.