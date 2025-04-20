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Мирошник заявил о неспособности Киева «даже на 30 часов прекратить огонь»
Украинская сторона вновь сорвала перемирие, не сумев выдержать даже 30 часов прекращения огня, несмотря на ранее выраженное стремление к мирным инициативам, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в эфире телеканала «Соловьев Live».
По словам Мирошника, Киев забыл о ранее звучавших инициативах по введению 30-дневного режима прекращения огня по энергообъектам, а нынешнее 30-часовое пасхальное перемирие оказалось для украинской стороны также трудновыполнимым, передает ТАСС.
«Я не помню ни одного режима прекращения огня, который был бы успешным и долгосрочным, поэтому я пока не вижу серьезных оснований говорить, что Украина в состоянии это сделать», – отметил дипломат.
Мирошник подчеркнул, что даже краткосрочные договоренности по прекращению огня Украиной не соблюдаются, несмотря на прежние настойчивые предложения ввести такие режимы. По его мнению, подобная практика свидетельствует о неспособности Киева придерживаться достигнутых соглашений.
Ранее Мирошник сообщил, что обстрелы Донецка, Горловки, Херсонского и других направлений сохраняются, а число сообщений о нарушениях режима тишины со стороны ВСУ увеличилось.
Минобороны сообщило, что ВСУ в ночь на 20 апреля предприняли попытки атаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь в ДНР несмотря на объявленный режим пасхального перемирия.
Президент России Владимир Путин ранее распорядился остановить все боевые действия с вечера 19 апреля до ночи 21 апреля.
Путин также призвал быть крайне внимательными и собранными, готовыми к немедленному ответу в полном объеме, поскольку украинская сторона свыше ста раз нарушала договоренность о ненанесении ударов по энергообъектам.