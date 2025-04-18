Отец троих убитых детей в Красноярском крае задержан за истязания

В Красноярском крае отца троих убитых детей задержали по делу об истязании

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, в Красноярском крае задержали 40-летнего жителя Канска, отца троих детей, убитых матерью. Мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье за истязание, в отношении четвертого ребенка, который на момент преступления находился в школе.

В Следственном управлении СК РФ по краю уточнили, что дело возбуждено по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ. Согласно этой статье, речь идет о преступлении против заведомо несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии или в зависимом положении.

Подробности дела остаются неизвестными, однако именно этот ребенок избежал участи своих братьев и сестер, находясь в школе в день, когда их мать совершила убийство. Следствие продолжается, и правоохранительные органы выясняют все обстоятельства трагедии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Канске задержали инспектора по делам несовершеннолетних по причине халатности в деле об убийстве троих детей их матерью.

В Канске, по данным правоохранительных органов, мать обвиняется в убийстве троих своих детей и жестоком обращении с телом семимесячного ребенка, чью голову поместила в сервант.

В городе Канске Красноярского края прошли похороны троих детей, убитых собственной матерью, как сообщил источник в правоохранительных органах.