В Париже прошла встреча делегаций Украины и ЕС без США

Tекст: Ольга Иванова

Встреча делегаций Украины и европейских стран в Париже состоялась без участия представителей США, несмотря на их прибытие в французскую столицу, передает ТАСС.

Украинскую делегацию возглавлял руководитель офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак. Вместе с ним на переговорах присутствовали министры иностранных дел и обороны Андрей Сибига и Рустем Умеров.

Основными участниками встречи с европейской стороны выступили советники лидеров Франции, Германии и Великобритании по национальной безопасности: Эммануэль Бонн, Йенс Плетнер и Джонатан Пауэлл. Одной из главных тем обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине и возможность прекращения огня. Также обсуждались планы европейских стран по отправке своих контингентов на Украину.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил о прибытии в Париж для участия во встречах с представителями США, Франции, Германии и Британии по вопросам урегулирования ситуации на Украине.

Глава британского МИД Дэвид Лэмми присоединится к переговорам по Украине на высоком уровне с «коалицией желающих», с участием спецпосланника Трампа Стивом Уиткоффом и госсекретарем США Марко Рубио. В Париже Уиткофф проинформирует европейских коллег о своих недавних переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Петербурге.