Путин: Россия заинтересована в сохранении Сирии как суверенного государства

Tекст: Александра Юдина

Путин заявил о заинтересованности России в сохранении Сирии как единого суверенного государства, передает ТАСС.

«Мы хотели бы сделать все для того, чтобы Сирия, во-первых, сохранилась как суверенное, независимое и территориально целостное государство», – сказал Путин в ходе российско-катарских переговоров.

Кроме того, президент России предложил эмиру Катара обсудить вопрос оказания помощи Сирии, включая гуманитарную поддержку.

«Хотели бы тоже вместе с вами обсудить возможность оказания помощи сирийскому народу, в том числе и гуманитарного характера», – отметил он.

Президент отметил важность взаимодействия с Катаром в этом вопросе и выразил надежду на совместные усилия в поддержке сирийского народа.

Как сообщается, эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани положительно оценил перспективы обсуждения вопроса помощи Сирии и выразил готовность к сотрудничеству в этом направлении.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что США задумались о бегстве из еще одной оккупированной страны – Сирии.