В вопросе о мигрантах Россия столкнулась с задачей, для которой не просматривается исторического опыта решений. Применительно к миграционному потоку из стран Центральной Азии прежние подходы ассимиляции могут оказаться неприменимыми.5 комментариев
Путин: Россия заинтересована в сохранении Сирии как суверенного государства
Президент Владимир Путин выразил заинтересованность России в поддержке суверенитета Сирии и предложил эмиру Катара обсудить оказание гуманитарной помощи сирийскому народу.
Путин заявил о заинтересованности России в сохранении Сирии как единого суверенного государства, передает ТАСС.
«Мы хотели бы сделать все для того, чтобы Сирия, во-первых, сохранилась как суверенное, независимое и территориально целостное государство», – сказал Путин в ходе российско-катарских переговоров.
Кроме того, президент России предложил эмиру Катара обсудить вопрос оказания помощи Сирии, включая гуманитарную поддержку.
«Хотели бы тоже вместе с вами обсудить возможность оказания помощи сирийскому народу, в том числе и гуманитарного характера», – отметил он.
Президент отметил важность взаимодействия с Катаром в этом вопросе и выразил надежду на совместные усилия в поддержке сирийского народа.
Как сообщается, эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани положительно оценил перспективы обсуждения вопроса помощи Сирии и выразил готовность к сотрудничеству в этом направлении.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что США задумались о бегстве из еще одной оккупированной страны – Сирии.