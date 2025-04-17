  • Новость часаГлава Rheinmetall указал на бесполезность поставок Taurus Киеву
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Китай предъявил в торговой войне с США семь редкоземельных аргументов
    Сенатор: Стуббу не давали полномочий выдвигать требования России
    Российские морпехи пробились на территорию Горнальского монастыря
    Москалькова сообщила о проверке задержания граждан Киргизии в бане в Москве
    Из-за атак ВСУ в Брянской области полностью сгорели 18 домов
    Евросоюз собрался использовать российский СПГ против США
    Япония пожаловалась на ограничение Россией прохода кораблей у Курил
    Глава Rheinmetall указал на бесполезность поставок Taurus Киеву
    Ермак с Умеровым прибыли в Париж для встречи с представителями США
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Миграционная политика ждет нестандартных решений

    В вопросе о мигрантах Россия столкнулась с задачей, для которой не просматривается исторического опыта решений. Применительно к миграционному потоку из стран Центральной Азии прежние подходы ассимиляции могут оказаться неприменимыми.

    0 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему Америка всегда будет воевать

    Коллективный разум в Сети подсчитал, что за время своего существования США воевали 92% времени, то есть 225 лет из 243. Эти выкладки сложно назвать безупречными с точки зрения методологии, но мало кто станет ставить под сомнение тезис, что США находятся почти в перманентном состоянии войны.

    0 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Россия стоит на миграционно-демографическом перепутье

    Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?

    22 комментария
    17 апреля 2025, 11:25 • Новости дня

    Стартовала регистрация на Слет Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде

    Заявочная кампания на Слет Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде стартовала в Москве

    Tекст: Ирма Каплан

    В рамках празднования Дня рождения Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) в Москве стартовала регистрация на Слет ВФМ, который пройдет в сентябре в Нижнем Новгороде, сообщили в Росмолодежи.

    Празднование Дня рождения Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) состоялось 16 апреля в иммерсивном арт-пространстве Luminar X в Москве, там же стартовала регистрация участников сентябрьского Слета Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде. Первую заявку во время прямого включения из Нью-Йорка подал представитель США, рассказали в Росмолодежи.

    «Регистрация для участников продлится до 20 июля 2025 года. Желающие присоединиться к волонтерскому корпусу могут подать заявки до 16 июня 2025 года на платформе Добро.рф», –  уточнили в ведомстве.

    Глава Росмолодежи Григорий Гуров отметил важность Всемирного фестиваля молодежи для развития международного сотрудничества и добавил, что до 2030 года в России запланированы мероприятия, которые объединят свыше 38 тыс. молодых людей в рамках федерального проекта «Россия в мире».

    «Сегодня российский опыт молодежной политики вызывает интерес за рубежом и мы готовы делиться этим опытом, укрепляя позиции России как лидера в этой важной сфере», – сказал Гуров.

    По словам гендиректора Дирекции ВФМ Дмитрия Иванова, молодежный Слет станет значимым событием на пути консолидации России и международного сообщества.

    «Значимым международным событием этого года станет Слет ВФМ, соавторами которого станет как сама молодёжь, так и партнеры, представляющие различные отрасли экономики», – сказал он.

    Слет Всемирного фестиваля молодежи пройдет с 17 по 21 сентября и объединит 2 тыс. молодых людей из России и зарубежных стран, в том числе 200 детей. Помогать в организации события будут 200 волонтеров со всей страны.

    Программу слета составят семь направлений: культура, образование, поддержка бизнеса, медиа, спорт, история, традиции. Деловая программа предложит участниками иммерсивные шоу, мастер-классы, воркшопы, устные баттлы и многое другое.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Национальном центре «Россия» стартовала форумная кампания Росмолодежи на 2025 год, которая охватит 25 регионов и привлечет более 20 тыс. участников из разных областей, включая Донбасс и Новороссию.

    16 апреля 2025, 16:59 • Новости дня
    Экс-главу Курской области Смирнова задержали по подозрению в мошенничестве
    Экс-главу Курской области Смирнова задержали по подозрению в мошенничестве
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правоохранительные охраны задержали бывшего руководителя Курской области Алексея Смирнова.

    Экс-губернатор подозревается в мошенничестве, возбуждено уголовное дело, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Помимо Смирнова, задержан его бывший первый заместитель Алексей Дедов.

    Собеседник агентства уточнил, что дело связано с хищением бюджетных средств, которые были выделены на возведение оборонительных сооружений.

    Смирнов занимал пост губернатора региона с 16 сентября по 5 декабря 2024 года, после чего подал в отставку по собственному желанию. Дедов, который был назначен временно исполняющим обязанности первого вице-губернатора 20 мая, также уволился 27 декабря.

    В декабре новое руководство Курской области инициировало проверку Корпорации развития региона после ареста ее главы Владимира Лукина и заместителя Игоря Грабина по обвинению в злоупотреблении полномочиями.

    Коментарии (19)
    16 апреля 2025, 14:30 • Новости дня
    Военный аналитик рассказал о сложностях наступления на Константиновку с юга

    Аналитик Онуфриенко спрогнозировал ликвидацию «кармана» ВСУ между Мирноградом и Торецком до лета

    Военный аналитик рассказал о сложностях наступления на Константиновку с юга
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Российской армии будет довольно сложно подойти к Константиновке с юга: группировка ВСУ мощная, и противник довольно хорошо укрепил свои позиции. В этих условиях тактикой ВС России будет давление на всем участке фронта с возможными прорывами, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Так он прокомментировал сообщения о наступлении российских войск на Константиновку.

    «Новый импульс на Константиновском направлении российской армии придало освобождение города Дзержинск (Торецк) в ДНР», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Он напомнил, что после перехода этого населенного пункта под контроль ВС России наши бойцы начали продвигаться севернее и западнее.

    «Для ВСУ образуется большой «карман» между Покровско-Мирноградской и Торецкой агломерациями. Противник находится в неудачном для него положении и чувствует давление с трех сторон. На этом фоне мы наблюдаем уверенное наступление наших войск», – указал собеседник.

    Он объясняет: российские военные с одной стороны подходят к селу Сухой Яр, которое до недавнего времени было оперативным тылом для украинских сил, а с другой, к Сухой Балке. Кроме того, ранее бойцы освободили Елизаветовку. По прогнозам Онуфриенко, в течение месяца «карман» будет ликвидирован, а линия фронта на этом участке «выровняется». Затем приоритетным направлением удара ВС России окажется Константиновка, продолжил спикер.

    Однако, по его мнению, подойти к населенному пункту с юга – довольно проблематичная задача. «Во-первых, от Дзержинска до села более десяти километров. Во-вторых, группировка ВСУ, расположенная в Константиновке, – достаточно мощная. Более года именно оттуда шло снабжение украинских сил в Часовом Яре. Наконец, противоборствующая сторона, считающая это направление приоритетным, здорово укрепила свои позиции», – детализировал специалист.

    «В этих условиях тактика российской армии будет неизменной: давление на всем участке фронта с возможными прорывами, например, в районе поселка Дылеевка», – полагает аналитик. Он подчеркивает: одна из главных сложностей при освобождении Константиновки – застройка и укрепрайоны противника. «При этом если удастся зайти в населенный пункт с юга, то мы сможем взять остатки украинских войск, находящихся в Часовом Яре, фактически в клещи», – заключил Онуфриенко.

    Напомним, российские силы продолжают развивать успешное наступление между Димитровым и Дзержинском (украинское название Торецк) к Константиновке, которая входит в крупную городскую агломерацию на севере ДНР. Об этом сообщил Игорь Кимаковский, советник главы республики.

    По его словам, наступательная операция идет широким фронтом: от Мирнограда до Торецка, ВС России стремятся выровнять линию фронта между Дмитровым и Дзержинском, к западу от которого развязались ожесточенные бои, передает ТАСС.

    Он добавил, что украинские военные держатся в районе Часова Яра, несмотря на колоссальные потери при контратаках, из-за того, что город занимает стратегические высоты. «Очень серьезно сопротивляется 28-я бригада», – сказал Кимаковский, отметив, что отсюда местность просматривается на десятки километров, что расширит возможности российской артиллерии.

    «ВСУ пытаются контратаковать, в том числе бронегруппами. У них осталось несколько высоток, частный сектор и немного промзоны. Я думаю, этот узел в ближайшее время будет сломан», – подчеркнул советник главы ДНР.

    По информации военкоров, российские бронегруппы практически взяли под контроль Валентиновку и приступили к штурму следующей за ней Сухой Балки. «Чуть западнее российские силы взяли опорный пункт ВСУ вдоль лесополосы и продвинулись на глубину около километра», – пишет Telegram-канал «Операция Z: военкоры русской весны».

    «Российский дроноводы на оптоволокне залетают в Константиновку и бьют по позициям ВСУ. Украинцы неплохо держат позиции со стороны Часова Яра, но сдают – со стороны Торецка», – соглашается военный блогер Юрий Подоляка.

    Коментарии (0)
    16 апреля 2025, 21:33 • Видео
    США не дали Киеву оружия даже за деньги

    Как сообщают европейские СМИ, президент США Дональд Трамп отказал Украине в поставках вооружений даже за деньги. Причем речь идет о значительной сумме в 50 млрд долларов, на которые в Киеве хотели закупить средства ПВО и боеприпасы.

    Коментарии (0)
    16 апреля 2025, 20:38 • Новости дня
    Путин заявил о планах России по изучению Луны и Марса
    Путин заявил о планах России по изучению Луны и Марса
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин рассказал о планах страны по освоению дальнего космоса, включая Луну и Марс.

    Путин на встрече со студентами рассказал о планах страны по освоению дальнего космоса, Луны и Марса, передает ТАСС. Президент подчеркнул, что у России есть определенные планы в этой области. Он напомнил, что Россия была первой страной, которая «совершила посадку на планету с температурой поверхности 400-500 градусов по Цельсию».

    «У нас тоже есть определенные планы по изучению дальнего космоса, и Луны, и Марса», – заявил Путин, добавив, что многие проекты уже реализуются. Президент выразил уверенность в том, что эти проекты в конце концов будут воплощены в жизнь, даже если сейчас они могут показаться невероятными.

    Ранее Путин заявил о продолжении международного сотрудничества в космосе и назвал экспедиции на Марс грандиозной задачей.

    Коментарии (18)
    16 апреля 2025, 21:05 • Новости дня
    Вассерман: Украинская паска ничем не отличается от русского кулича
    Вассерман: Украинская паска ничем не отличается от русского кулича
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Украинцев сейчас заставляют забыть свое прошлое, которое связано с Россией. Поэтому даже в пасхальных блюдах пытаются находить отличия, хотя и русский кулич, и украинская паска – это по сути одно и то же, заявил газете ВЗГЛЯД уроженец Одессы, член комитета Госдумы по просвещению, публицист Анатолий Вассерман, комментируя возмущение украинцев по поводу подаренного принцу Гарри кулича.

    Во время визита на Украину принцу Гарри подарили традиционную пасхальную сдобу. Однако позже среди пользователей Сети разразился скандал, поскольку появились подозрения, что члену английской королевской семьи вручили не украинскую паску, а русский кулич. 

    «Пасхальных кушаний традиционно в христианстве два. Это кулич – нечто вроде сладкой булки в форме вертикального цилиндра с добавками изюма, с посыпкой и так далее. Второе –  пасха – лакомство на основе творога, традиционно имеющее форму пирамиды. И, насколько я знаю, на Украине очень часто называют паской и кулич, и творожную пасху тоже», – говорит Вассерман.

    Он подчеркивает, что в разных частях Украины паску готовят по-разному. Ее пекут с учетом с учетом вкусовых предпочтений хозяев. Поэтому единственно правильного рецепта этого пасхального кекса не существует, причем ни в России, ни на Украине.

    «В любом случае, оба этих лакомства готовят в большей части христианского мира. В том числе и в России, и на Украине, и в других странах. Соответственно, те, кто возмущается неправильной паской принца Гарри, в лучшем случае не имеют ни малейшего представления о христианстве. Даже если бы кто-то предположил, что украинцы – не русские, он все равно должен был бы знать, что и кулич, и пасха на Украине ничуть не менее общеприняты, чем в России», – объясняет собеседник.

    На ваш взгляд
    Где вы берете куличи на Пасху?





    Результаты

    Вассерман подчеркивает, что сочувствует украинцам, которых сейчас заставляют забыть свое прошлое. «На Украине сейчас пытаются уничтожить все традиции и всю историческую память, поскольку и память, и традиции в этой стране едины с остальной Россией. А тот исторический период, когда Украина была отделена от остальной России, запомнился в основном диким угнетением со стороны поляков и жесточайшим подавлением восстаний против этого угнетения. Но и это сейчас велено забыть в рамках попыток осуществить старую польскую фальшивку "Украина – не Россия"», – заключил Вассерман.

    Ранее ассоциация «Руспродсоюз» сообщила о значительном увеличении стоимости приготовления пасхального кулича в России. За прошедший год цена на данную сдобу выросла на 10,8%.

    Коментарии (3)
    16 апреля 2025, 15:14 • Новости дня
    ЦБ не поддержал продление продажи валютной выручки

    Минфин: ЦБ выступил против продления продажи валютной выручки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил о разногласиях с ЦБ России по вопросу продления указа о продаже валютной выручки.

    Моисеев сообщил журналистам, что Банк России высказал замечания по поводу продления указа о обязательной продаже валютной выручки экспортерами на год, передает ТАСС. Он уточнил, что ЦБ считает, что в текущей ситуации продлевать действие указа не следует.

    Правительство, напротив, поддержало эту меру, добавил Моисеев. В связи с возникшими разногласиями Минфин России стремится урегулировать ситуацию.

    В ноябре Минфин опроверг обсуждение повышения порога валютной выручки.

    Коментарии (7)
    16 апреля 2025, 22:33 • Новости дня
    МИД обвинил задержанных в Москве мигрантов в противопоставлении себя России

    Tекст: Антон Антонов

    Рейд в банном комплексе Москвы носил плановый характер с целью обеспечения безопасности, задержано 59 мигрантов, среди которых 25 находились в стране незаконно; рейд не был нацелен против граждан какой-либо страны, сообщил МИД России.

    В МИД пояснили, что проверка банного комплекса «Бодрость» в Москве была проведена российскими правоохранительными органами в рамках плановых мероприятий по поддержанию безопасности. В результате проверки, проведенной 10 апреля, было установлено, что почти половина задержанных иностранцев находились в России нелегально, передает РИА «Новости».

    По данным МВД России, 25 из 59 задержанных в ходе рейда мигрантов нарушили миграционное законодательство. Кроме того, некоторые из задержанных подозреваются в принадлежности к радикальным группировкам. «В ходе операции иностранные граждане оказали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, – пояснили в МИД. – По этой причине в отношении этих иностранцев были применены соответствующие меры».

    Министерство подчеркнуло, что проверка не была направлена против граждан какой-либо конкретной страны, а все действия правоохранительных органов соответствовали российскому законодательству.

    «Российская сторона с сожалением констатирует, что налицо явное пренебрежение указанными иностранцами законами Российской Федерации, стремление противопоставить себя нашему обществу и государству», – сказали в МИД России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, инцидент произошел в московском банном комплексе «Бодрость», где сотрудники правоохранительных органов задержали граждан Киргизии. В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что почти 60 мигрантов были доставлены в отделение полиции, 25 из них грозит выдворение из России.

    МИД Киргизии вручил ноту российскому послу с просьбой объяснить задержания граждан республики в Москве. Минтруда Киргизии сообщило о выдворении четырех граждан Киргизии из России.

    МИД Киргизии сообщил, что с гражданами страны, «пострадавшими в банном комплексе в ходе рейда правоохранительных органов России, были проведены встречи». Им было предложено написать заявления, но они отказались. В ведомстве уточнили, что сейчас из 24 задержанных граждан Киргизии уже отпущены 22.

    Коментарии (3)
    17 апреля 2025, 07:14 • Новости дня
    В России создали уникальный препарат от рака

    Девятый арбитражный суд подтвердил создание в России лекарства от рака без аналогов

    Tекст: Александра Юдина

    Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил создание в России уникального препарата от рака, который не имеет аналогов в мире. Российский препарат «Афотид» для лечения рака, не имеющий аналогов, проходит клинические испытания в семи центрах.

    Документы, поступившие в распоряжение суда, свидетельствуют, что «Афотид» уже используется на добровольцах, а его безопасность подтверждена документами, передает РИА «Новости».

    Суд рассмотрел апелляционную жалобу и учел, что в результате исполнения контракта был разработан препарат, позволяющий лечить онкологические заболевания на любой стадии. Клинические исследования «Афотида» разрешены в семи клинических центрах России.

    Минпромторг подал иск против ООО «Лина М» из Королева с требованием расторгнуть госконтракт на сумму 150 млн рублей, заключенный в 2014 году для разработки инновационного лекарственного средства.

    Ведомство также требует взыскать 117 млн рублей неотработанного аванса и более 80 млн рублей процентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, онковакцина, разработанная ФМБА для борьбы с колоректальным раком, может начать применяться на пациентах уже в текущем году благодаря новому закону о персонализированных препаратах.

    Коментарии (2)
    16 апреля 2025, 14:29 • Новости дня
    РПЦ предложила сделать понедельник после Пасхи выходным днем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред синодального отдела Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе предложил рассмотреть введение выходного дня в первый понедельник после Пасхи.

    Кипшидзе на пресс-конференции подчеркнул, что такое предложение обосновано историческими, культурными и религиозными традициями, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что аналогичная традиция существует в ряде европейских стран, а в России «есть региональные праздники, правом установить которые пользуются другие традиционные религии нашей страны». Он подчеркнул важность осознанного отношения к празднику Воскресения Христова, чтобы он не сводился лишь к дополнительной возможности устроить пикник.

    Протоиерей Михаил Потокин добавил, что многие верующие посещают храмы на Светлой седмице, и введение дополнительного выходного могло бы подчеркнуть значимость Пасхи. «Пасха – это не только религиозный праздник, но и возможность переосмыслить духовные ценности», – отметил он.

    Ранее член думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб раскритиковала идею сделать Пасху и Троицу выходными. По ее словам, это может привести к увеличению затрат компаний, так как работодателям придется платить двойную зарплату за работу в эти дни.

    Член Совета Федерации Наталия Косихина заявила, что Пасха и день Святой Троицы не требуют дополнительных выходных, так как уже выпадают на воскресенье.

    Коментарии (0)
    16 апреля 2025, 17:35 • Новости дня
    Путин прибыл в МГТУ им. Баумана

    Путин прибыл в МГТУ им. Баумана для совещания по космической ядерной энергетике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин прибыл в Московский государственный технический университет имени Баумана, чтобы провести совещание, посвященное развитию космической ядерной энергетики.

    Об этом сообщает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал совещание с Путиным по развитию космонавтики.

    В субботу Путин поздравил работников и ветеранов космической отрасли с Днем космонавтики, подчеркнув их роль в решении задач, связанных с проведением специальной военной операции.

    Коментарии (0)
    16 апреля 2025, 12:15 • Новости дня
    В Москве двое рабочих погибли при падении с высоты на строительном объекте

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице двое рабочих упали с высоты при проведении монтажных работ, один из них погиб на месте, другой – скончался в больнице, сообщили в прокуратуре Москвы.

    Инцидент произошел на строительном объекте по улице 5-я Магистральная, мужчина 2003 года рождения погиб на месте, мужчина 1982 года рождения скончался в больнице, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Проводится проверка, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

    Ранее в апреле при пожаре на производстве шпона в Костромской области погиб рабочий.

    Коментарии (0)
    16 апреля 2025, 11:59 • Новости дня
    Мишустин рассказал о кардиографе с ИИ для диагностики в реальном времени

    Рассказал о кардиографе с ИИ и пригласил к участию в новом конкурсе для ученых

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские ученые разработали портативный кардиограф, который использует искусственный интеллект для постановки диагноза, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, добавив, что в России стартовал новый конкурс для ученых.

    Российские ученые при Университете Лобачевского в Нижнем Новгороде разработали новый портативный кардиограф, который не только выполняет электрокардиографию, но и использует технологии искусственного интеллекта для оперативной постановки диагноза, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

    «Его особенность в том, что он снимает настоящую электрокардиограмму. Она с помощью мобильного приложения передается в реальном времени на сервер. И в кратчайшие сроки – с использованием технологий искусственного интеллекта – ставится диагноз. Точность очень высока», – передает ТАСС слова премьер-министр в видеообращении к участникам форума Data Fusion.

    Мишустин отметил, что подобные разработки стали возможны благодаря господдержке научных центров изучения ИИ при университетах. По его словам, 12 таких центров получили спецгранты и разработали за четыре года десятки прикладных инноваций.

    Еще одним примером передовой разработки Мишустин назвал фреймворк для автоматического машинного обучения, который создан на базе Университета ИТМО в Петербурге. Изобретение в десятки раз ускоряет создание отраслевых моделей ИИ в промышленности.

    Кроме того, для развития вузовских центров, изучающих ИИ с акцентом на нейросети, в России стартовал новый конкурс. Победители, которых определят в июне, получат поддержку на 4,5 млрд рублей на два года при условии софинансирования со стороны индустриальных партнеров.

    «Акцент будет сделан на формировании заделов для разработки сильного искусственного интеллекта, способного к самообучению. Чтобы, как подчеркивал президент, на равных участвовать в мировой гонке по его созданию», – резюмировал премьер-министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, созданный европейскими учеными новый ИИ определил, что в галактике Млечный Путь существуют 44 системы с потенциально подобными Земле планетами.

    На конференции в декабре 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что России следует находиться на передовой технологических изменений, происходящих в мире прямо сейчас.

    Коментарии (0)
    16 апреля 2025, 13:17 • Новости дня
    Песков: Россия поддержит урегулирование по иранской ядерной программе

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о готовности страны содействовать дипломатическому разрешению ситуации вокруг иранской ядерной программы, подчеркнув возможность России стать гарантом нового соглашения между Ираном и США.

    По его словам, Россия будет использовать все доступные политико-дипломатические средства для урегулирования данного вопроса, передает ТАСС.

    Песков прокомментировал мнение о возможности РФ и КНР стать гарантами нового соглашения между Ираном и США по ядерной программе.

    Он подтвердил, что Россия готова к такому участию, если это поспособствует мирному разрешению конфликта.

    Напомним, в субботу в оманской столице Маскате состоялись непрямые переговоры между Ираном и США. Белый дом назвал переговоры США и Ирана шагом вперед.

    Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия приветствует переговоры между США и Ираном в Омане, которые призваны снизить напряженность вокруг ядерного досье Ирана.

    Коментарии (0)
    17 апреля 2025, 10:31 • Новости дня
    Профессор Милюков допустил подмену останков Романовых прахом предков из Англии

    Профессор Милюков: Останки Романовых могли подменить прахом предков из Англии

    Tекст: Ирма Каплан

    Останки царской семьи Романовых, казненных большевиками в 1918 году, могли подменить прахом их предков из Англии, чтобы подтвердить принадлежность к царской семье, считает бывший следователь МВД и профессор РГПУ им. А.И. Герцена Сергей Милюков.

    Предположение о фальсификации останков царской семьи допустил бывший следователь МВД и профессор кафедры уголовного права РГПУ им. А.И. Герцена Сергей Милюков, который в беседе с «Лентой.ру» заявил, что после казни Николая II с семьей в 1918 году их останки могли уничтожить, а общественности представили прах предков Романовых из Англии.

    Милюков пояснил, что для подтверждения связи представленных останков с царской семьей могли использовать прах некоторых потомков династии Виндзоров с кладбища в Англии.

    «Думаю, скелеты раскопали на кладбище в Англии, чтобы генетически подтвердить их причастность к царской семье», – сказал он.

    Потому, считает профессор, Русская православная церковь все еще не признает подлинность захороненного в Петропавловском соборе праха якобы царской семьи.

    Останки семьи Романовых в 1979 году обнаружили геолог Александр Авдонин и сценарист Гелий Рябов в Поросенковом логу. В 1991 году их повторно эксгумировали, а в 1998 году захоронили в Петропавловском соборе. РПЦ и ряд экспертов высказывают сомнения в их подлинности, утверждая, что царскую семью уничтожили в одной из заброшенных шахт в Ганиной яме.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, житель Кемеровского района Кузбасса обратился в суд с заявлением о признании его потомком великого князя Михаила Романова и потребовал проведения генетической экспертизы.

    При этом в конце 2021 года в городе Инвернесс (Калифорния, США) в возрасте 98 лет умер старейший из потомков династии Романовых князь Андрей Андреевич, который являлся праправнуком российского императора Николая I и императрицы Александры Федоровны.

    Коментарии (0)
    16 апреля 2025, 20:44 • Новости дня
    Путин призвал сделать космонавтику флагманом развития России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость укрепления потенциала отечественной космонавтики, чтобы она стала флагманом национального развития и технологического обновления.

    На совещании по развитию космической деятельности, которое проходит в МГТУ им. Баумана, глава государства отметил, что текущие планы в этой сфере должны соответствовать историческому статусу России как передовой космической державы. Слова Путина приводит Telegram-канал Кремля.

    Путин подчеркнул, что необходимо наращивать потенциал отечественной космонавтики, чтобы она стала флагманом и ключевой движущей силой национального развития. «Сегодня наши планы в этой важнейшей сфере должны соответствовать историческому статусу нашей страны – как передовой космической державы», – заявил президент.

    Он также добавил, что космонавтика должна способствовать технологическому обновлению экономики и улучшению качества жизни граждан.

    Ранее Путин заявил о продолжении международного сотрудничества в космосе и назвал экспедиции на Марс грандиозной задачей. Он также заявил о планах России по изучению Луны и Марса.

    Коментарии (0)
    17 апреля 2025, 07:45 • Новости дня
    Система ПВО за ночь сбила 71 украинский беспилотник

    Минобороны: Система ПВО за ночь сбила 71 украинский беспилотник

    Tекст: Александра Юдина

    Российские средства ПВО за ночь уничтожили 71 украинский беспилотник над несколькими областями, включая Курскую, Орловскую и Рязанскую, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что в течение ночи силами противовоздушной обороны было уничтожено и перехвачено 71 украинское беспилотное летательное устройство. Наибольшее количество беспилотников, 49, было сбито над Курской областью.

    Также по данным ведомства, семь беспилотников были сбиты над Орловской и столько же над Рязанской областями. В Брянской области перехвачены 4 БПЛА, во Владимирской области – три, и один беспилотник был сбит над Тульской областью.

    Ранее силы ПВО России сбили ракеты ВСУ при атаке на Мелитополь, обошлось без пострадавших.

    Коментарии (0)
    Главное
    «Северяне» добились «определенных успехов» у Горнальского монастыря
    Партия Мерца ослабила бойкот «Альтернативы для Германии»
    Китайский владелец British Steel призвал Британию к уважению
    Король Карл III назвал парадокс человеческой природы
    Ван Дамм захотел посетить Россию как «посол мира»
    Астрономы нашли «самые веские» доказательства жизни на планете K2-18b
    «Честный знак» заблокировал более 1,2 млн «серых» шин в России

    Китай предъявил в торговой войне с США семь редкоземельных аргументов

    Китай достал из рукава очередной свой козырь против США. На этот раз он наносит удар по поставкам семи редкоземельных металлов, от которых зависит почти весь мир. Это бьет сразу и по американскому автопрому, и по американскому авиапрому, и даже по оборонной безопасности США. Китай не собирается сдавать свои позиции, слишком многое поставлено на карту. Подробности

    Перейти в раздел

    Враги России в окружении Трампа названы по именам

    Администрация президента США Дональда Трампа расколота на тех, кто хочет продолжать диалог с Россией в нынешнем виде, и тех, кто призывает включить режим «злого полицейского» и резко ужесточить санкции против российского нефтяного экспорта. Кто эти люди? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Финская война подготовила СССР к Великой Отечественной

    Ровно 85 лет назад высшее военно-политическое руководство СССР стало подводить итоги только что закончившейся войны с Финляндией. Какие ключевые просчеты, по мнению Сталина, были допущены в ходе этой кампании Красной армией, какие выводы из этого были сделаны – и как работа над ошибками сказалась на Великой Отечественной? Подробности

    Перейти в раздел

    США задумались о бегстве из еще одной оккупированной страны

    Похоже, близок тот час, когда американские войска прекратят оккупацию территории Сирии, где они присутствуют вот уже десять лет. Как военные США здесь оказались, почему Израиль категорически настаивает на их сохранении, но Белый дом в этом на сегодняшний день больше не заинтересован? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США не дали Киеву оружия даже за деньги

      Как сообщают европейские СМИ, президент США Дональд Трамп отказал Украине в поставках вооружений даже за деньги. Причем речь идет о значительной сумме в 50 млрд долларов, на которые в Киеве хотели закупить средства ПВО и боеприпасы.

    • Зеленский опять разозлил Трампа

      Интервью Владимира Зеленского телеканалу CBS, входящему в число крупнейших в США, настолько возмутило Дональда Трампа, что он призвал полностью закрыть телеканал. Почему хозяин Белого дома в бешенстве?

    • Вашингтон меняет посла в Киеве. Зачем?

      В США заявили, что посол в Киеве Бриджит Бринк покинет свой пост. Ранее на нее неоднократно наезжал Владимир Зеленский. Но это не уступка Дональда Трампа Украине. Скорее, наоборот.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............