Стартовала регистрация на Слет Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде

Заявочная кампания на Слет Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде стартовала в Москве

Tекст: Ирма Каплан

Празднование Дня рождения Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) состоялось 16 апреля в иммерсивном арт-пространстве Luminar X в Москве, там же стартовала регистрация участников сентябрьского Слета Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде. Первую заявку во время прямого включения из Нью-Йорка подал представитель США, рассказали в Росмолодежи.

«Регистрация для участников продлится до 20 июля 2025 года. Желающие присоединиться к волонтерскому корпусу могут подать заявки до 16 июня 2025 года на платформе Добро.рф», – уточнили в ведомстве.

Глава Росмолодежи Григорий Гуров отметил важность Всемирного фестиваля молодежи для развития международного сотрудничества и добавил, что до 2030 года в России запланированы мероприятия, которые объединят свыше 38 тыс. молодых людей в рамках федерального проекта «Россия в мире».

«Сегодня российский опыт молодежной политики вызывает интерес за рубежом и мы готовы делиться этим опытом, укрепляя позиции России как лидера в этой важной сфере», – сказал Гуров.

По словам гендиректора Дирекции ВФМ Дмитрия Иванова, молодежный Слет станет значимым событием на пути консолидации России и международного сообщества.

«Значимым международным событием этого года станет Слет ВФМ, соавторами которого станет как сама молодёжь, так и партнеры, представляющие различные отрасли экономики», – сказал он.

Слет Всемирного фестиваля молодежи пройдет с 17 по 21 сентября и объединит 2 тыс. молодых людей из России и зарубежных стран, в том числе 200 детей. Помогать в организации события будут 200 волонтеров со всей страны.

Программу слета составят семь направлений: культура, образование, поддержка бизнеса, медиа, спорт, история, традиции. Деловая программа предложит участниками иммерсивные шоу, мастер-классы, воркшопы, устные баттлы и многое другое.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Национальном центре «Россия» стартовала форумная кампания Росмолодежи на 2025 год, которая охватит 25 регионов и привлечет более 20 тыс. участников из разных областей, включая Донбасс и Новороссию.