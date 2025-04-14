Повара «Урюка» из Москвы и экс-сотрудника «Яндекс Лавки» обвинили в терроризме

Полиция в Москве задержала двух мужчин за нарушение миграционного законодательства и провела проверку их телефонов, после чего выяснилось, что они связаны с террористической организацией и намерены вступить в ряды ее участников, передает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Насидиров Салохиддин, не женатый, работающий в «Яндекс Лавке» кладовщиком, Эшмурзаев Ахат Толибджонович, имеющий среднее образование, холостой, работающий поваром в ООО «Урюк», обвиняемые в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ», – сказано в документах.

При проверке телефонов задержанных правоохранители обнаружили доказательства их намерений вступить в террористическую организацию. В этой связи суд постановил выдворить их в республику Средней Азии. До отправки задержанных перевели из центра временного содержания в СИЗО.

Уточняется, что на момент задержания Насидиров уже не работал в «Яндекс Лавке», оба задержанных не имели судимостей и были холостыми.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, четверо из 24 задержанных в Москве граждан Киргизии будут выдворены из России по решению российского МВД, сообщили в Минтруда республики. Такое решение принято после массовой операции по задержанию граждан Киргизии в московском банном комплексе «Бодрость».