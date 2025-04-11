Первая реабилитационная смена для ветеранов СВО завершилась в Подмосковье

В Подмосковье завершилась первая реабилитационная смена для ветеранов СВО

Фонд «Защитники Отечества» в сотрудничестве с Союзом «Кибатлетика» завершил первую реабилитационную смену в этом году гдля ветеранов специальной военной операции в Подмосковье.

Программа реабилитации включает обучение пользованию протезами в повседневной жизни, спортивные занятия, а также способствует восстановлению физического и психологического здоровья участников. По словам статс-секретаря – заместителя министра обороны Анны Цивилевой, цель программы – помочь ветеранам адаптироваться к мирной жизни и обрести независимость, несмотря на инвалидность.

Проект Союза «Кибатлетика» предлагает ветеранам занятия адаптивной физкультурой, плавание в бассейне, экскурсии, мастер-классы и занятия с психологами. Среди активностей – встречи с успешными кибатлетами, обучение новым профессиям, включая сборку БПЛА, и мастер-классы по мечевому бою и стрельбе из лука. Как отметил Александр Любинский, гендиректор Союза, программа стремится разнообразить досуг и увлечь участников новыми хобби.

В этом году программа пройдет на четырех площадках: в Подмосковье, Новосибирской области, Донецке и Луганске. Ожидается, что до конца года комплексную реабилитацию пройдут 500 ветеранов.

В прошлом году программы проводились на трех площадках, где реабилитацию прошли около 300 ветеранов. Введение нового формата соревнований по кибатлетике «Троеборье» в конце каждого этапа способствует поддержке духа состязательности и интеграции ветеранов в активную жизнь.