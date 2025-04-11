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    Почему Европа отказалась защищать прибалтов от российских БПЛА
    Лавров заявил о понимании Трампом ненависти Зеленского к русским
    Названы преимущества лайнера МС-21-300 над Ту-154М
    Медведев объяснил, почему сдавшие экзамен мигранты не говорят по-русски
    ЕС и Китай решили провести саммит в Пекине для обсуждения пошлин США
    Британия намерена поставить Украине сотни тысяч боевых беспилотников
    Шесть стран Европы выразили готовность отправить войска на Украину
    Кремль подтвердил визит Уиткоффа в Россию
    Китай объявил о повышении пошлин на товары из США до 125%
    Мнения
    Денис Борисов Денис Борисов Турция, Япония и Южная Корея окапываются в Центральной Азии

    В условиях эскалации напряженности между великими державами центральноазиатские государства пытаются расширять разнообразие своей внешней политики за счет взаимодействия с «невеликими» центрами мировой политики.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов «Альтернатива» изменит Германию и всю Европу

    Завтрашняя европейская реальность выглядит так: Орбан в Венгрии, «Партия свободы» в Австрии, АдГ в Германии, Ле Пен во Франции, Фарадж в Британии… Вместо глобалистского всесмешения – «Европа отечеств», о которой мечтал когда-то Де Голль. Для либералов эта реальность чудовищна.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Австро-Венгрия 2.0 будет завязана на российскую нефть

    В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая это, Будапешт и Белград укрепляют оборонительный альянс вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.

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    11 апреля 2025, 12:59 • Новости дня

    Первая реабилитационная смена для ветеранов СВО завершилась в Подмосковье

    В Подмосковье завершилась первая реабилитационная смена для ветеранов СВО

    В Подмосковье завершилась первая реабилитационная смена для ветеранов специальной военной операции, организованная фондом «Защитники Отечества» совместно с Союзом «Кибатлетика».

    Фонд «Защитники Отечества» в сотрудничестве с Союзом «Кибатлетика» завершил первую реабилитационную смену в этом году гдля ветеранов специальной военной операции в Подмосковье.

    Программа реабилитации включает обучение пользованию протезами в повседневной жизни, спортивные занятия, а также способствует восстановлению физического и психологического здоровья участников. По словам статс-секретаря – заместителя министра обороны Анны Цивилевой, цель программы – помочь ветеранам адаптироваться к мирной жизни и обрести независимость, несмотря на инвалидность.

    Проект Союза «Кибатлетика» предлагает ветеранам занятия адаптивной физкультурой, плавание в бассейне, экскурсии, мастер-классы и занятия с психологами. Среди активностей – встречи с успешными кибатлетами, обучение новым профессиям, включая сборку БПЛА, и мастер-классы по мечевому бою и стрельбе из лука. Как отметил Александр Любинский, гендиректор Союза, программа стремится разнообразить досуг и увлечь участников новыми хобби.

    В этом году программа пройдет на четырех площадках: в Подмосковье, Новосибирской области, Донецке и Луганске. Ожидается, что до конца года комплексную реабилитацию пройдут 500 ветеранов.

    В прошлом году программы проводились на трех площадках, где реабилитацию прошли около 300 ветеранов. Введение нового формата соревнований по кибатлетике «Троеборье» в конце каждого этапа способствует поддержке духа состязательности и интеграции ветеранов в активную жизнь.

    10 апреля 2025, 17:56 • Новости дня
    В России стали массово закрываться китайские автосалоны

    В России за 2025 год закрылось 210 китайских автосалонов

    В России стали массово закрываться китайские автосалоны
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Свыше 210 китайских автосалонов прекратили работу в России в первые три месяца 2025 года, это в три раза больше показателя аналогичного периода 2024 года, говорится в исследовании «Газпромбанк автолизинг».

    В январе-марте 2025 года в России закрылось более 210 китайских автосалонов, это значительно больше, чем в предыдущие годы, передает ТАСС со ссылкой на исследование.

    За весь 2023 год закрылись 187 китайских шоурумов, а в первом квартале 2024 года – 67.

    Наибольшие потери понесла марка Bestune с 26 закрытиями. За ней следуют Kaiyi и DFM с 20 и 16 закрытиями соответственно. Впервые в топ-10 брендов по числу закрытий вошли Geely, Jaecoo, Jetour и LiAuto.

    Если тенденция продолжится, то к концу года может быть достигнут рекорд по количеству закрытий шоурумов, а общий объем автодилерских центров упадет ниже четырех тысяч.

    Несмотря на негативные тенденции, Chery сохранила лидерство с 206 локациями, за ней идут Geely с 199 и Changan с 200 шоурумами. Сеть Jetour сократилась на 6%, Exeed и JAC потеряли по 2% своих салонов. Стабильно работают GAC с 94 салонами и Haval, который увеличил количество салонов с 75 до 80. Компания KGM открыла 24 салона.

    Директор департамента продаж «Газпромбанк автолизинг» Николай Фомин отметил, что из 274 общих закрытий на рынке, 213 приходится на китайские салоны. Всего за первый квартал открылись лишь 124 китайских автосалона, что вдвое меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что 2025 год станет одним из самых худших за всю историю современного российского авторынка.

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    10 апреля 2025, 20:45 • Новости дня
    Медведев объяснил, почему сдавшие экзамен мигранты не говорят по-русски

    Медведев сообщил о злоупотреблениях на экзаменах по русскому языку и истории для мигрантов

    Медведев объяснил, почему сдавшие экзамен мигранты не говорят по-русски
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев отметил значительное количество злоупотреблений в проверке знаний мигрантами русского языка и истории, что ставит под сомнение качество выданных сертификатов.

    На заседании комиссии по миграционной политике Медведев заявил о многочисленных злоупотреблениях при проверке знаний мигрантов по русскому языку и истории России. Он указал, что выданные сертификаты не всегда подтверждают реальные знания экзаменуемых. Медведев подчеркнул, что владельцы таких документов порой едва понимают русскую речь и не способны изъясняться, передает ТАСС.

    Политик также напомнил, что с конца прошлого года введены изменения, направленные на борьбу с нарушениями, включая запрет частным посредникам участвовать в экзаменах. Теперь только государственные учреждения имеют право проводить экзамены и выдавать сертификаты. Установлен перечень таких организаций, а вся процедура должна фиксироваться на видео.

    Медведев добавил, что мигранты с неснятой или непогашенной судимостью представляют угрозу и не должны получать разрешения на проживание в России. Он предложил дополнительные меры для выявления таких мигрантов, отметив, что сведения о них должны быть предоставлены своевременно и в полном объеме.

    Патриарх Кирилл в свою очередь заявил о серьезной угрозе массовой миграции для традиционной идентичности российского общества, сообщает РИА «Новости». Он подчеркнул, что иммигранты часто не стремятся к интеграции, не учат язык, не уважают законы и формируют замкнутые этнические сообщества. Глава Русской православной церкви подчеркнул необходимость ответственной миграционной политики и общественных дискуссий по этому вопросу.

    Напомним, с 1 апреля в России вступил в силу закон о тестировании детей мигрантов на знание русского языка для зачисления в школы.

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    10 апреля 2025, 20:50 • Видео
    США приостановили экономическую войну

    Президент США Дональд Трамп приостановил «тарифную войну» против мира: всем странам снизили таможенные сборы до 10%, кроме Китая, которому повысили до 125%. Почему Трамп так странно себя ведет? Почему отступил? Чего добивается?

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    10 апреля 2025, 22:19 • Новости дня
    Российского генерала оставили под стражей из-за родственников на Украине

    Военный суд оставил генерала Муминджанова под стражей из-за родни на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Воронежский гарнизонный военный суд решил оставить под арестом генерал-майора Валерия Муминджанова из-за наличия у него родственных связей на Украине, несмотря на отсутствие контактов с родственниками.

    Как сообщает ТАСС, Воронежский гарнизонный военный суд оставил под стражей генерал-майора Валерия Муминджанова, обвиняемого в получении крупной взятки. Решение суд обосновал наличием у Муминджанова родственников на Украине, хотя, со слов его адвоката Сергея Бородина, связь с ними была прекращена с началом специальной военной операции.

    Адвокат Бородин выразил недоумение решением суда и отметил, что защита пыталась добиться перевода Муминджанова под домашний арест или передачи под контроль командования Ленинградского военного округа. Офицером был подан рапорт о направлении в зону боевых действий, однако ходатайство от командующего ЛенВО на суд пока не поступило.

    В отношении генерал-майора возбуждено уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере. Следствие полагает, что Муминджанов, занимая должность в Минобороны, обеспечил заключение договоров на поставку обмундирования на сумму более 1,5 млрд рублей и получил за это свыше 20 млн рублей взятки. Задержание генерала состоялось 2 сентября 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России возбудил уголовное дело против заместителя командующего Ленинградским военным округом генерал-майора Валерия Муминджанова.

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    10 апреля 2025, 16:33 • Новости дня
    Алиев заявил о провале попытки госпереворота в Азербайджане
    Алиев заявил о провале попытки госпереворота в Азербайджане
    @ Vladimir Voronin/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о попытке государственного переворота в стране, связанной с вмешательством западных НПО в выборы и антиазербайджанской пропагандой.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о попытке государственного переворота в стране, передает «Газета.ru». По его словам, вмешательство в азербайджанские выборы осуществлялось через финансирование западными странами НПО и пропаганду в СМИ. «Мы на самом деле не полностью контролировали эти финансовые потоки», – отметил Алиев.

    Президент заявил, что Национальный демократический институт (NDI) замышлял переворот, что было выявлено службами безопасности. Азербайджанские власти отследили более 1 млн долларов, которые были сняты со счетов и найдены в квартирах оппозиционеров. Вместе с деньгами были обнаружены «коктейли Молотова» и инструкции по нападению на правительственные здания.

    Алиев также подчеркнул, что страна пережила попытки устроить «оранжевую революцию» в 2005 году под эгидой Госдепа США. Президент заверил, что власти помнят об этом и не позволят повторения подобных событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армянская и азербайджанская стороны окончили переговоры по тексту мирного соглашения, а президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности к началу шагов по установлению доверия с Арменией.

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    10 апреля 2025, 22:45 • Новости дня
    МИД подвел итоги переговоров России и США в Стамбуле

    МИД: Москва подняла вопрос о возврате дипсобственности в США и прямого авиасообщения

    МИД подвел итоги переговоров России и США в Стамбуле
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и США в Стамбуле согласились разработать дорожную карту для решения вопросов о возврате российской дипсобственности, сообщил МИД России.

    Как сообщается на сайте МИД России, на переговорах в Стамбуле Россия и США обменялись нотами, закрепляющими обязательства содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию дипмиссий обеих стран. Также обсуждалось содействие в осуществлении взносов России в бюджеты ООН и других международных организаций.

    Москва подняла вопрос о возврате шести объектов дипнедвижимости, принадлежащих России и конфискованных властями США. Стороны договорились разработать дорожную карту для восстановления доступа российским представителям с целью инспекции и оценки ущерба.

    Российский посол Александр Дарчиев подчеркнул необходимость срочных практических шагов по данному вопросу. Также обсуждались вопросы визового порядка и режима передвижения дипломатов.

    Дарчиев призвал к активизации усилий по укреплению доверия и возобновлению прямого авиасообщения. Итоги консультаций включают решение проработать все предложения до нового раунда переговоров, сроки которого согласовываются.

    Ранее делегации России и США обменялись официальными нотами, закрепляющими договоренность о беспрепятственном банковском и финансовом обслуживании дипмиссий обеих стран.

    Делегацию России возглавлял посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, а США – заместитель помощника госсекретаря США Соната Коултер.

    В Стамбуле состоялся второй раунд консультаций между делегациями России и США, на которых Украина не обсуждалась.

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    10 апреля 2025, 15:27 • Новости дня
    Познер рассказал о своих чувствах из-за проверки Урганта на иноагента
    Познер рассказал о своих чувствах из-за проверки Урганта на иноагента
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Журналист Владимир Познер признался, что проверка Минюста в отношении Ивана Урганта вызывает у него чувство неловкости, но на судьбу их совместного проекта это пока не повлияет.

    Журналист Владимир Познер в беседе с изданием «Абзац» прокомментировал проверку Министерства юстиции в отношении телеведущего Ивана Урганта.

    Проверка проводится для выяснения возможных признаков иностранного агента в деятельности Урганта. Познер отметил, что ситуация вызывает у него чувство неловкости, однако он не может повлиять на происходящее.

    Владимир Познер подчеркнул: «Что касается подобного рода вещей, то да, они вызывают у меня... Как вам сказать, как-то неловко даже, я бы сказал так. Раз так делают, значит, так делают. Я ничего не могу поделать». Журналист добавил, что он не волнуется за судьбу их совместного с Ургантом проекта «Путешествия Познера и Урганта», и подчеркнул, что сначала стоит дождаться результатов проверки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минюст России поручил проверить Ивана Урганта на предмет соответствия признакам иностранного агента.

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    10 апреля 2025, 20:59 • Новости дня
    В США отменили ограничения Обамы на принятие душа
    В США отменили ограничения Обамы на принятие душа
    @ Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп распорядился отменить указ Барака Обамы, ограничивающий расход воды в душе, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

    Как сообщает WSJ, Трамп отменил указ своего предшественника Барака Обамы, который ограничивал расход воды в душевых системах до 9,5 литра в минуту, передает «Фонтанка». Это постановление Обамы требовало, чтобы ограничение применялось ко всему душевому оборудованию в целом, а не только к отдельным насадкам.

    В своей речи Трамп отметил, что предпочитает принимать долгий душ, чтобы ухаживать за своими волосами, и сказал: «Лично я люблю принять хороший душ, чтобы позаботиться о моих прекрасных волосах. Я могу простоять под водой минут 15, пока они не намокнут. Кап-кап-кап».

    Согласно новой директиве, отмена указа Обамы начнет действовать в течение 30 дней после того, как министр энергетики США официально объявит об этом решении.

    В январе президент США Дональд Трамп отменил 78 указов и меморандумов, подписанных Джо Байденом. Он пообещал отменить на каждый новый указ десять старых.

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    11 апреля 2025, 07:29 • Новости дня
    Трамп заявил, что ему не нужен Илон Маск в команде Белого дома
    Трамп заявил, что ему не нужен Илон Маск в команде Белого дома
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп заявил на канале Fox News, что возглавляющий Департамент государственной эффективности (DOGE) Илон Маск не нужен ему для работы, но остается из-за личной симпатии.

    Трамп подчеркнул, что Маск не является необходимым членом его команды, однако остается в администрации из-за симпатии, передает РИА «Новости».

    «Илон проделал фантастическую работу. Смотрите, он сидит здесь, и мне все равно», – сказал Трамп.

    Президент также упомянул о машине Tesla, подаренной Илоном Маском. Он пояснил, что приобрел ее не ради скидки или особого отношения, а намеренно по максимальной цене.

    Ранее демократы призвали Трампа отстранить Илона Маска от работы в DOGE к 30 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск рисковал потерять свое влияние и покинуть администрацию Дональда Трампа из-за конфликта с врагами в его окружении. Кроме того, Маск подвергался критике со стороны протестующих, которые требовали его отставки из властных структур.

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    10 апреля 2025, 22:15 • Новости дня
    Нанесен удар по военной базе ВСУ в Киевской области

    Подполье сообщило об ударах по военной базе и цеху в Киевской области

    Нанесен удар по военной базе ВСУ в Киевской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Киевской области были нанесены удары по военной базе в Вышгородском районе и цеху с военной продукцией в Броварском районе, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    В Киевской области зафиксированы удары по военной базе и цеху с продукцией для Вооруженных сил Украины, передает РИА «Новости». Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что «прилеты пошли» в районе Вышгорода и в направлении Старых Петровцев.

    Лебедев уточнил, что одна из целей находилась рядом с дачным кооперативом «Днепр», где также расположен летний кинотеатр. В Броварском районе удар пришелся по цеху, производящему военную продукцию.

    Ранее по административному зданию в Днепропетровске, где находились до 150 украинских военных, был нанесен удар.

    Российские войска нанесли ракетный удар по пунктам управления БПЛА и боевикам ВСУ в приграничье Курской области, уничтожив все выявленные цели.

    В Минобороны сообщили, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома.

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    11 апреля 2025, 08:57 • Новости дня
    Названы преимущества лайнера МС-21-300 над Ту-154М

    Глава ЦАГИ сообщил об экономии топлива у МС-21-300 по сравнению с Ту-154М

    Названы преимущества лайнера МС-21-300 над Ту-154М
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Новейший российский лайнер МС-21-300 расходует вдвое меньше топлива, чем советский Ту-154М, что стало значимым шагом в экономии авиационного керосина, заявил гендиректор ЦАГИ Кирилл Сыпало.

    Сыпало сообщил, что новейший российский лайнер МС-21-300 оказался вдвое экономичнее по расходу топлива по сравнению с советским самолетом Ту-154М, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что достижение такой эффективности стало возможным благодаря прогрессу в авиационных технологиях.

    Сыпало отметил, что внедрение революционных новшеств в авиации требует значительных затрат. Однако крупнейшие мировые компании и авиационные центры продолжают исследовать и внедрять новые технологии, включая поддерживаемые государством проекты. Эти усилия обусловлены не только экономической конкуренцией, но и ужесточающимися экологическими требованиями, такими как сокращение выбросов углекислого газа и шумового загрязнения вблизи аэропортов.

    Гендиректор ЦАГИ также рассказал о перспективах использования концепции «летающее крыло» в пассажирской авиации. По результатам исследований, эта схема может обеспечить на 15-20 процентов лучшую топливную эффективность по сравнению с традиционными компоновками.

    «Летающее крыло» обладает значительным потенциалом в снижении уровня шума, что делает его привлекательным для использования в условиях современных экологических норм.

    Кроме того, Сыпало упомянул возрождение интереса к конструкторским разработкам сверхзвуковых пассажирских самолетов с приемлемым уровнем звукового удара. Это направление стало актуальным после долгих лет попыток решить проблему звукового удара, характерную для Ту-144 и Concord.

    Ростех опубликовал видео с исполнением фигуры высшего пилотажа российским пассажирским лайнером МС-21-300.

    Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что Россия до 2030 года должна произвести около 200 самолетов для замены устаревающих иностранных лайнеров, используемых российскими авиалиниями.

    Также в Ростехе сообщили, что самолеты МС-21 и SSJ New выходят на этап летных сертификационных испытаний, преодолевая санкционные ограничения.

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    11 апреля 2025, 00:22 • Новости дня
    Вертолет упал в реку Гудзон, погибли все шесть человек на борту

    Вертолет упал в реку Гудзон во время облета Статуи Свободы, погибли все шесть человек на борту

    Tекст: Денис Тельманов

    Вертолет с шестью пассажирами, в том числе детьми, потерпел крушение в реке Гудзон в Нью-Йорке, причиной трагедии стало падение во время туристического полета над Статуей Свободы.

    По данным агентства Associated Press, шесть человек погибли после падения вертолета в реку Гудзон в Нью-Йорке. На борту находились граждане Испании, включая детей. Вертолет выполнял туристический полет над Статуей Свободы.

    Ранее телеканал ABC News сообщил о том, что крушение произошло во время туристического полета, однако причины катастрофы остаются неизвестными. Все находившиеся на борту погибли, что подтвердили источники.

    Как отмечает ABC News, крушение стало трагическим завершением экскурсии над одной из самых известных достопримечательностей Нью-Йорка – Статуей Свободы. Информация о том, что пассажирами были граждане Испании, также подтверждена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу над вашингтонским аэропортом Рональда Рейгана авиалайнер Airbus A319 рейса Delta, направлявшийся в Миннеаполис, едва не столкнулся с истребителем Нортроп T-38 «Тэлон» ВВС США.

    Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) решило ввести ограничения на полеты вертолетов в районе аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне после столкновения с пассажирским самолетом, которое произошло в конце января.

    Напомним, вечером 29 января в небе у вашингтонского аэропорта произошло столкновение пассажирского самолета компании American Airlines и вертолета Black Hawk, принадлежащего сухопутным войскам. Обломки военного вертолета UH-60 Black Hawk, столкнувшегося в воздухе с пассажирским самолетом компании American Airlines, были обнаружены в районе аэропорта.

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    10 апреля 2025, 20:00 • Новости дня
    Золотовалютные резервы России выросли до исторического максимума

    Золотовалютные резервы России выросли на 1,9% и достигли 658 млрд долларов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Золотовалютные резервы России выросли на 1,9% и достигли исторического максимума в 658 млрд долларов на 4 апреля 2025 года, увеличившись за неделю на 12,4 млрд долларов благодаря положительной переоценке.

    По данным сайта Банка России, золотовалютные резервы России за неделю с 28 марта по 4 апреля увеличились на 1,9% и достигли нового исторического рекорда в 658 млрд долларов.

    Прирост составил 12,4 млрд долларов, что было обусловлено, в первую очередь, положительной переоценкой активов.


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    11 апреля 2025, 10:34 • Новости дня
    Шесть стран Европы выразили готовность отправить войска на Украину
    Шесть стран Европы выразили готовность отправить войска на Украину
    @ Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Шесть стран из международной коалиции, включая Британию и Францию, выразили готовность отправить военный контингент на Украину для обеспечения прекращения огня, сообщает AFP.

    По данным AFP, лишь шесть стран из тридцати участников международной «коалиции желающих» выразили готовность отправить свои военные контингенты на Украину. В их числе оказались Великобритания, Франция и страны Балтии. Основной целью миссии объявлено обеспечение прекращения огня на Украине, пишет «Коммерсантъ».

    Накануне состоялись переговоры министров обороны европейских стран, где обсуждалось возможное развертывание войск. Британские и французские власти сообщили, что на переговорах «был достигнут прогресс», тем не менее министры других стран выделили неопределенности относительно целей будущей миссии. Также остается неизвестным, получат ли эти силы поддержку от США.

    Глава министерства обороны Швеции Пол Юнсон заявил, что у Стокгольма есть «ряд вопросов, которые нужно прояснить» перед тем, как взять на себя какие-либо обязательства. Основной проблемой для европейских союзников является недостаток ясности в отношении действий США и России по прекращению боевых действий.

    Силы коалиции планируется развернуть на Украине после заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом. Они будут обеспечивать безопасность ключевых инфраструктурных объектов.

    Ранее Украина представила список требований для размещения миротворческих сил, в который включены вопросы мандата и инфраструктуры.

    Европейским военным на Украине предрекли провал без поддержки США, заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палица сообщил о планах Киева по привлечению 10-12 стран к «коалиции желающих» для предоставления Украине гарантий безопасности.

    В МИД России заявили, что европейские государства планируют разместить на Украине силы для контроля над Одессой и Львовом.

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    10 апреля 2025, 22:02 • Новости дня
    Госдеп подтвердил отставку посла США на Украине

    Госдепартамент США подтвердил отставку посла в Киеве Бриджит Бринк

    Госдеп подтвердил отставку посла США на Украине
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Посол Соединенных Штатов на Украине Бриджит Бринк покидает свой пост и возвращается домой, сообщила руководитель пресс-службы Госдепа США Тэмми Брюс.

    Госдепартамент США подтвердил информацию о предстоящей отставке посла США на Украине Бриджит Бринк, передает ТАСС. Официальное заявление сделала руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Тэмми Брюс во время брифинга для журналистов.

    Она добавила, что Бринк отлично справлялась со своими обязанностями, и пожелала послу успехов в дальнейшем.

    Бриджит Бринк обладает 25-летним опытом работы в дипломатии и является выпускницей Лондонской школы экономики и политических наук. Она свободно владеет русским языком, изучала также словацкий, сербский, грузинский и французский. В своей карьере она специализировалась на вопросах Восточной Европы, Балкан и постсоветского пространства, работала в посольствах в Узбекистане и Грузии.

    Бриджит Бринк была утверждена американскими сенаторами на должность посла Соединенных Штатов на Украине 19 мая 2022 года.

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    10 апреля 2025, 19:12 • Новости дня
    Названо число россиян, получивших единовременную выплату пенсионных накоплений
    Названо число россиян, получивших единовременную выплату пенсионных накоплений
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В прошлом году более 800 тыс. пенсионеров в России получили единовременные выплаты пенсионных накоплений, следует из данных Социального фонда.

    Количество принятых решений об установлении таких выплат составило 812 849, передает РИА «Новости».

    Эти выплаты предоставляются, если расчетный размер накопительной пенсии составляет менее 10% федерального прожиточного минимума пенсионера.

    Все пенсионные накопления выплачиваются одной суммой. Граждане, уже получившие такую выплату, могут повторно обратиться за ней, если на их счет поступят новые пенсионные накопления, но не ранее чем через пять лет после предыдущего обращения.

    Такие выплаты также предусмотрены для граждан, получающих страховую пенсию по инвалидности и по случаю потери кормильца, а также пенсию по государственному пенсионному обеспечению.

    Ранее Соцфонд рассказал об условиях назначения пенсии в 2025 году. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 апреля 2025 года социальные пенсии будут увеличены на 14,75%, до 15 456 рублей.

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