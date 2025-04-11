Долгов: Британия – главный интересант срыва урегулирования на Украине

Tекст: Евгений Поздняков

«На сегодняшний день именно Британия является главным интересантом продолжения военных действий на Украине. Это классический стиль внешней политики Лондона: англичане сеяли хаос на пространстве бывшей Югославии, отметились в разжигании конфликтов в Ираке и Сирии», – сказал Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

«Поэтому в их желании разместить контингент на Украине, а также предоставить ВСУ финансирование для закупки БПЛА нет ничего удивительного. Другое дело, что Москва предельно четко дала понять, что подобные действия являются для нас неприемлемыми, поскольку они идут вразрез с интересами в сфере безопасности России», – добавляет он.

«В частности, глава МИД Сергей Лавров уже заявлял, что присутствие сил НАТО на Украине будет воспринято нами в качестве угрозы. Сигнал Британии подан. Выбора за ними – пусть действуют на собственный страх и риск. Другое дело, что даже при всем желании у Лондона, скорее всего, не получится реализовать свои коварные планы», – полагает собеседник.

«Важно помнить, что речь идет о стране, которая продолжает терять былое величие. Мы имеем дело с агонией увядающей державы. Британия растратила некогда высокое положение на международной арене, и сегодня Туманный Альбион представляет собой лишь осколок имперской силы середины ХХ века», – рассуждает дипломат.

«К тому же, в самой Британии немало внутриполитических проблем. Единство страны трещит по швам: в любой момент Шотландия может интенсифицировать стремления к независимости. В таких условиях ни о какой масштабной поддержки Украины не может идти и речи. Лондону необходимо заняться собой, а не заигрывать с внешним контуром», – заключил Долгов.

Ранее стало известно, что Британия, Германия и Норвегия планируют выделить Украине 450 млн фунтов (580 млн долларов) для поставок БПЛА. Как сообщает издание Bloomberg, речь может идти о закупке «сотен тысяч» дронов. Решение было принято на встрече сторонников Киева в Брюсселе. Средства также пойдут на закупку радаров и противотанковых мин.

Кроме того, по данным The Daily Telegraph, Британия рассматривает возможность размещения войск на Украине сроком до пяти лет. Предполагается, что контингент будет направлен на территорию страны после урегулирования конфликта в качестве «силы сдерживания». Франция считает, что присутствие западных военных якобы поможет предотвратить будущую «агрессию России».

Согласно планам, ввод войск будет происходить поэтапно по мере восстановления потенциала украинской армии. Кроме того, «коалиция желающих», возглавляемая Лондоном и Парижем, планирует обеспечить защиту воздушного и морского пространства союзника. Примечательно, что помимо Британии и Франции готовы отправить собственный контингент в республику еще четыре страны, пишет «Коммерсант».

Среди них – прибалтийские государства. Другие члены ЕС в настоящий момент сомневаются в данном решении, поскольку «сохраняется неопределенность относительно целей миссии». Также остается неизвестным – получат ли члены объединения военную поддержку со стороны США.

Напомним, глава МИД Сергей Лавров отмечал, что Россия не примет присутствие сил НАТО на Украине, писала «Газета.ru». По его словам, это является угрозой безопасности РФ. «Почему мы должны давать согласие на миротворческие силы или на какую-то миротворческую группу? Они хотят, чтобы такая сила состояла из стран, объявивших нас врагом. Они придут туда как миротворцы?», – отметил дипломат.