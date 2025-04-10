В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая вероятные события, Будапешт и Белград предпринимают усилия для укрепления оборонительного альянса вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.0 комментариев
В одном из старейших книжных магазинов Петербурга нашли экстремистскую литературу
Книги экстремистского содержания, в том числе с пропагандой ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России) обнаружили в одном из старейших книжных петербургских магазинов «Подписные издания», сообщил источник в правоохранительных органах.
Проверку начали после информации о продаже в магазине запрещенной к распространению литературы, сказал собеседник ТАСС.
Из продажи изъяты несколько десятков книг экстремистского толка, в том числе ряд изданий с признаками ЛГБТ-идеологии, добавил он.
На организацию могут наложить административный штраф, за пропаганду нетрадиционных сексуальных ей грозит штраф до 1 млн рублей, за такую пропаганду среди несовершеннолетних – до 2 млн рублей.
Магазин «Подписные издания» основали в 1926 году.
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