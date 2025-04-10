В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая вероятные события, Будапешт и Белград предпринимают усилия для укрепления оборонительного альянса вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.0 комментариев
Переговоры России и США в Стамбуле возобновлены
Консультации делегаций России и США в Стамбуле возобновлены после обеденного перерыва.
Переговоры продвигаются, участники продолжают обсуждать важные вопросы после обеденного перерыва, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Стамбуле начался второй раунд консультаций между делегациями России и США, который пройдет в закрытом формате в здании генконсульства РФ и продлится несколько часов.
Российская делегация прибыла на переговоры с позитивным настроем.