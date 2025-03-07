  • Новость часаВоенкоры сообщили о прорыве обороны ВСУ российскими войсками в Курской области
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    Поддержка Украины ведет Европу к самоубийству
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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Без ядерного оружия нас уже сожрали бы

    Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.

    20 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Православие как способ приблизить к России пять стран

    У России есть все предпосылки для укрепления своего влияния в пяти православных странах с собственными поместными церквями – Сербии, Болгарии, Грузии, Греции и Румынии. Для этого нашей дипломатии следует шире использовать православие как инструмент внешней политики. А в ряде случаев пригодятся русский и славянский факторы.

    8 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Ничтожество Европы стало угрожающим

    Европейские политики продолжают относиться к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.

    12 комментариев
    7 марта 2025, 21:52 • Новости дня

    В Челябинске гражданин Таджикистана зарезал продавца-курда

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Челябинске гражданин Таджикистана задержан по подозрению в убийстве продавца-курда в торговом помещении на улице Энгельса.

    Как сообщили в правоохранительных органах, причиной конфликта стала ревность, передает Ura.Ru. Сайт 74.ru уточняет, что погибший был студентом магистратуры, а трагическое происшествие случилось в одном из торговых помещений, где раньше располагался вейп-шоп.

    В ноябре в Петербурге задержали женщину из Средней Азии, подозреваемую в убийстве своего соотечественника осколком стеклянной бутылки.

    5 марта 2025, 23:49 • Новости дня
    Российские войска вышли на окраины Вольного Поля

    Российские войска вышли на окраины села на стыке ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей

    Российские войска вышли на окраины Вольного Поля
    @ Shatokhina Natalia/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Передовые отряды группировки «Восток» достигли окраин села Вольное Поле, расположенного на стыке Запорожской области, ДНР и Днепропетровской области Украины, где начались бои за его освобождение.

    Российские войска группировки «Восток» подошли к окраинам села Вольное Поле, сообщает РИА «Новости». Село расположено на стыке границ российских регионов: Запорожской области и ДНР с Днепропетровской областью Украины.

    По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, войска достигли этого населенного пункта после освобождения соседнего села Привольное. Оба этих села находятся на западе Донецкой Народной Республики (ДНР).

    «Наши войска после освобождения Привольного продвинулись вперед и вошли на окраины села Вольное Поле. За его освобождение начались бои», – отметил Рогов. Он добавил, что Вольное Поле находится в пяти километрах от границы с Днепропетровской областью Украины.

    Рогов также сообщил, что боевые действия уже идут на высотах севернее Вольного Поля, где расположены ключевые опорные пункты боевиков ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы активизировали боевые действия на границе ДНР и Запорожья, ведя наступление в районах населенных пунктов Вольное поле, Днепроэнергия и Веселое.

    Коментарии (10)
    6 марта 2025, 14:55 • Новости дня
    NBC: США могут передать России секретные данные

    NBC: Администрация Трампа может делиться с Россией конфиденциальными данными

    NBC: США могут передать России секретные данные
    @ Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывшие сотрудники американской разведки считают, что США могут делиться секретной информацией с Россией, поскольку страна больше не является главной угрозой.

    Администрация президента США Дональда Трампа может начать делиться конфиденциальными данными с Россией, сообщает NBC со ссылкой на бывших сотрудников американской разведки. По мнению источников, США могут сократить сбор разведывательной информации, направленной против России, так как она больше не рассматривается как главная угроза.

    «Бывшие сотрудники разведки сообщили, что администрация даже может предоставлять Москве конфиденциальную информацию», – говорится в сообщении NBC. Еще один бывший сотрудник разведки США Эмили Хардинг отметила, что администрация Трампа могла договориться с Россией о «киберразрядке» – отказе от агрессивных кибератак.

    Некоторые союзники США обдумывают возможность сокращения объемов разведданных для обмена с Вашингтоном из-за «примирительного отношения» администрации Трампа к России, пишет NBC. В числе таких стран могут быть Израиль, Саудовская Аравия и входящие в разведывательный альянс «Пять глаз» Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия. Однако власти Британии, Канады и Израиля отрицают наличие подобных планов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США временно приостановили обмен разведданными с Украиной, о чем заявил глава ЦРУ Джон Рэтклифф. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила о проникновении в США сотен человек из Центральной Азии, связанных с террористической группировкой ИГ, за последние несколько лет. Среди стран НАТО усилилось недоверие при обмене разведданными из-за позиции США и действий американского президента, о чем пишет Politico.

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    7 марта 2025, 18:20 • Видео
    Госдеп США недостаточно покаялся

    В день начала Великого поста у католиков глава Госдепа США Марко Рубио признал, что США вели против России «прокси-войну». Это историческое признание, особенно с учетом того, что Рубио сделал его с пепельным крестом на лбу.

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    6 марта 2025, 04:17 • Новости дня
    ОДКБ предложила «варианты» при отправке военных ЕС на Украину

    ОДКБ готова предложить варианты помощи при отправке военных контингентов ЕС на Украину

    ОДКБ предложила «варианты» при отправке военных ЕС на Украину
    @ Petrov Sergey/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Организация Договора о коллективной безопасности готова предложить различные варианты помощи, если Евросоюз решит отправить военные контингенты на Украину, заявил генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

    Тасмагамбетов отметил, что в европейских столицах регулярно обсуждают возможность отправки военных контингентов на Украину, но до сих пор такие контингенты там официально не появились. Он подчеркнул, что потенциальная отправка войск может создать опасную ситуацию в регионе, сообщили «Известия».

    «При появлении таких рисков ОДКБ будет готова предложить разные варианты помощи в рамках предусмотренных уставными документами организации и, разумеется, одобренных всеми государствами-членами», – заявил Тасмагамбетов.

    Генсек также выразил сомнения, что население Евросоюза поддержит решение о развертывании своих военных на Украине. Он добавил, что даже участие контингентов в полицейских или наблюдательных миссиях может стать бременем для европейского общества.

    Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности отправить британские войска и самолеты на Украину для участия в миссиях с международной поддержкой.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Швеция и Канада не исключили возможность отправки войск на Украину, а Лондон и Париж решили предложить США создать группу стран «Европа-плюс» для размещения миротворцев на Украине и обеспечения гарантий безопасности.

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    5 марта 2025, 10:36 • Новости дня
    Франция обвинила российский Су-35 в «опасном сближении» с дроном

    Французский министр обороны заявил о якобы «опасном сближении» Су-35 с дроном Reaper

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил о якобы приближении российского Су-35 к французскому дрону Reaper в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, следует из сообщения в соцсети министра.

    Лекорню сообщил в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), что российский истребитель Су-35 якобы несколько раз «приблизился к французскому дрону Reaper» в международных водах над Средиземным морем, передает РИА «Новости».

    Со слов Лекорню, в воскресенье якобы российский Су-35 совершил три последовательных пролета вблизи французского беспилотника, который выполнял разведывательную миссию. По его словам, это могло привести к потере управления дроном.

    Минобороны России неоднократно подчеркивало, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Российские военные заявляют, что не пересекают воздушные трассы и избегают опасного сближения с воздушными судами иностранных государств.

    Ранее в районе Эт-Танф истребитель F-16 коалиции во главе с США опасно сблизился с российским Су-35.

    До этого истребитель Typhoon коалиции, возглавляемой США, опасно сблизился с российским Ан-30 в небе над провинцией Хомс. Также над районом Эт-Танф истребитель-бомбардировщик F/A-18 коалиции США опасно сблизился с самолетом воздушного наблюдения Ан-30 ВКС России.

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    6 марта 2025, 13:23 • Новости дня
    Лавров указал на нервозность слов Макрона о недопустимости капитуляции Украины
    Лавров указал на нервозность слов Макрона о недопустимости капитуляции Украины
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел Сергей Лавров охарактеризовал заявления президента Франции Эммануэля Макрона по украинскому кризису как «пространные и довольно нервозные».

    По его словам, заявления французского лидера были пространными и довольно нервозными, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что между «стратегическим поражением России» и капитуляцией Украины существует большая дистанция. Он выразил надежду, что западной стороне удастся преодолеть эту дистанцию. Ранее в обращении к французской нации президент республики Эммануэль Макрон заявил, что «мир не может быть достигнут капитуляцией Украины».

    Министр сделал это заявление на пресс-конференции, проходившей после переговоров с главой МИД Зимбабве Амоном Мурвирой.

    Лавров также отметил важность совместных дипломатических усилий для урегулирования международных конфликтов.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова назвала президента Франции Эммануэля Макрона «атомным Оле-Лукойе» за попытки раскрыть ядерный зонтик над Европой и упрекнула в противоречивых заявлениях по Украине.

    Напомним, Макрон заявил, что начнет обсуждения с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания по призыву Фридриха Мерца. Президент Франции объявил о планах по отправке европейского контингента на Украину.

    Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо предупредил, что агрессивная риторика Макрона ведет к эскалации и конфликту с Россией.

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    6 марта 2025, 17:48 • Новости дня
    Путин поздравил женщин с наступающим праздником 8 Марта и поблагодарил участниц СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в рамках встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» поздравил женщин России с Международным женским днем, подчеркнув важность этого праздника и адресовав особые слова благодарности участницам СВО. Встреча проходит в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей, который является московским филиалом фонда.

    Путин поздравил всех женщин с наступающим Международным женским днем 8 Марта, передает ТАСС. Особые слова благодарности он адресовал участницам специальной военной операции, отметив, что праздник 8 Марта всегда занимает особое место в России и отмечается с особым вниманием ко всем женщинам – мамам, подругам, женам и сослуживицам.

    «Я вас всех поздравляю с наступающим праздником! Он всегда у нас связан с весной, с обновлением. Добрый, хороший, радостный праздник», – сказал президент на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества».

    В прошлом году Путин, поздравляя россиянок с Международным женским днем, отметил возвышенное, уважительное отношение к женщине и к материнству в России, передающееся из поколения в поколение как безусловная ценность.

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    6 марта 2025, 02:17 • Новости дня
    В Госдуме осудили «истеричную» речь Макрона о «российской угрозе»

    Депутат Шеремет назвал Макрона диктатором из-за слов о «российской угрозе»

    В Госдуме осудили «истеричную» речь Макрона о «российской угрозе»
    @ PASCAL ROSSIGNOL/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Депутат Михаил Шеремет подверг критике заявление Эммануэля Макрона о российской угрозе, отметив, что Франция сама исторически угрожала России, а Макрон стремится стать новым Наполеоном.

    Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет резко раскритиковал заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал Россию угрозой для Европы. В интервью РИА «Новости» Шеремет подчеркнул, что реакция Макрона является истеричной и возмутительной.

    Шеремет напомнил, что на протяжении истории именно Франция неоднократно угрожала России, в том числе отправляя свои войска на Москву. По его мнению, Макрон поднимает градус русофобии в Европе, чтобы отодвинуть Германию и стать лидером Евросоюза. Он выразил уверенность, что мечты Макрона о лидерстве обречены на провал.

    Шеремет также охарактеризовал Макрона как диктатора, который нуждается в создании образа внешнего врага, чтобы объединить вокруг себя европейские страны. По его словам, французский народ осознает это, и Макрон будет публично поставлен на место.

    Напомним, вечером 5 марта Макрон выступил с обращениям к гражданам, в ходе которого заявил, что Россия представляет угрозу безопасности Франции и Европы в различных сферах, включая воздушное пространство и киберпространство. Также он выразил обеспокоенность тем, что Россия продолжает перевооружение.

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    5 марта 2025, 17:37 • Новости дня
    Подготовлен законопроект по защите россиян от кибермошенничества

    Григоренко сообщил о разработке правительством законопроекта для борьбы с кибермошенничеством

    Подготовлен законопроект по защите россиян от кибермошенничества
    @ imago/allOver-MEV/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер Дмитрий Григоренко объявил о разработке комплексного законопроекта для борьбы с кибермошенничеством, который содержит около 30 мер и призван защитить граждан от мошенников.

    Григоренко представил новый законопроект, направленный на борьбу с кибермошенничеством, в ходе заседания правительства, сообщает Кремль в Telegram-канале. Документ разрабатывался совместно с Центральным банком, правоохранительными органами, бизнесом, операторами связи и банками.

    Григоренко подчеркнул, что основной целью мошенников является завоевание доверия людей с целью их обмана. «Именно поэтому наш законопроект направлен на то, чтобы дать людям простые инструменты для самозащиты, а также лишить мошенников возможности использовать существующие схемы», – заявил он.

    Законопроект включает порядка 30 мер, которые, по словам Григоренко, касаются как создания инструментов самозащиты для граждан, так и устранения возможностей для мошеннических действий.

    Ранее президент Владимир Путин на коллегии МВД отметил, что ущерб от кибермошенничества в прошлом году превысил 200 млрд рублей, а раскрываемость таких преступлений составила лишь 23%.

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    5 марта 2025, 17:32 • Новости дня
    Путин обсудил с Набиуллиной ужесточение ответственности для дропперов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин обсудил с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной возможность ужесточения наказаний для дропперов, участвующих в выводе и обналичивании украденных денег.

    Набиуллина выступила перед Путиным с докладом, посвященным мерам борьбы с телефонными и интернет-мошенниками, передает ТАСС. В ходе обсуждения особое внимание уделили вопросу повышения ответственности для так называемых дропперов – людей, предоставляющих свои банковские карты для вывода и обналичивания похищенных средств.

    Путин спросил Набиуллину о ее мнении относительно усиления ответственности для таких лиц. На это глава ЦБ заявила, что поддерживает введение уголовной ответственности за пособничество мошенникам. Она отметила: «В первый раз можно ограничиться предупреждением, однако за последующие действия необходимо предусмотреть уголовное наказание».

    Ранее в Госдуме предложили ввести ответственность для «дропов». Зампредседателя Банка России Герман Зубарев сообщал, что стоимость карты дроппера на черном рынке выросла с 5-10 тыс. рублей до 70 тыс., что является индикатором успешной борьбы с мошенниками.

    Напомним, в 2024 году около 10 млн клиентов российских банков переводили деньги на так называемые дропперские карты.

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    5 марта 2025, 22:24 • Новости дня
    В России ввели скидку 50% на проезд в поездах для детей от 10 до 18 лет

    Tекст: Максим Попов

    Правительство утвердило 50%-ную скидку на поезда дальнего следования для детей от 10 до 18 лет, включая плацкартные, общие, а также вагоны 2-го и 3-го классов.

    Согласно постановлению правительства, в России ввели льготную скидку в размере 50% от взрослого тарифа на билеты в поезда дальнего следования для детей в возрасте от 10 до 18 лет, передает ТАСС.

    Скидка предоставляется на билеты во внутригосударственном сообщении и распространяется на плацкартные, общие вагоны, а также вагоны 2-го и 3-го классов в моторвагонном подвижном составе.

    Исключением из данного постановления являются скоростные поезда, на которые льготный коэффициент не распространяется.

    До этого стало известно, что путейные рабочие РЖД получили экзоскелеты.

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    5 марта 2025, 22:31 • Новости дня
    Эксперт: Борьба с телефонными мошенниками вышла на самый высокий уровень

    Политолог Журавлев: Власти готовят комплекс мер по противодействию телефонным и интернет-мошенникам

    Эксперт: Борьба с телефонными мошенниками вышла на самый высокий уровень
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Борьба с телефонными и кибермошенниками требует комплексных мер. Способы противодействия обсуждаются на уровне президента и задействованы силы от прокуратуры до ЦБ, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Журавлев. В среду Владимир Путин провел совещание с членами правительства по ряду финансовых вопросов, в том числе по борьбе с интернет-мошенничеством.

    «Владимир Путин хорошо понимает важность защиты граждан от манипуляций мошенников. Сегодняшнее совещание это наглядно показало. Примечательно, что в нем принимали участие главы прокуратуры и Центробанка. То есть с данной проблемой будут бороться комплексно, масштабно», – сказал Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем.

    «Отмечу, что согласованные решения позволят вывести меры противодействия злоумышленникам на новый уровень. Теперь финансовые институты, как и операторы связи, будут вынуждены нарастить кампанию по препятствованию подозрительной финансовой деятельности. Преступников ждут неприятности со всех сторон», – отмечает он.

    «Конечно, борьба против подобных мошенников не будет простой. Их не видно, а некоторые из них научились хорошенько скрывать следы. Однако, наблюдая за решительностью президента и его готовностью принимать против злоумышленников комплексные меры, становится понятно, что мы сумеем их разгромить», – полагает собеседник.

    «Что касается контроля главы государства над процессом списания регионам бюджетных кредитов, который также обсуждался на совещании, то это начинание можно только приветствовать. Данный процесс, несмотря на кажущуюся простоту, очень сложен», – указывает Журавлев. – «Важно понимать, что списание задолженностей способно подстегнуть развитие социальной инфраструктуры в регионе. И тот факт, что теперь этот процесс ускоряется, позволяет с уверенностью заявить, что в ближайшее время целый ряд субъектов сможет более точно и уверенно сформировать траты на строительство полезных для граждан объектов».

    Ранее Владимир Путин провел совещание с членами правительства. Одной из тем стало принятие комплексных мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. С соответствующим докладом выступила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она подчеркнула, что сложившуюся проблему можно решить лишь комплексными усилиями.

    Она поддержала введение уголовной ответственности для дропперов (людей, которые передают третьим лицам данные своих карт для вывода и обналичивания похищенных средств). Кроме того, Набиуллина подчеркнула важность сотрудничества с операторами связи, которые могут предупреждать банки о совершении конкретной атаки. Она также призвала повышать финансовую культуру граждан и информировать население об уловках различных мошенников.

    В свою очередь, зампредседателя правительства Дмитрий Григоренко рассказал, что подготовлен комплексный законопроект по борьбе с телефонными злоумышленниками, который был внесен на рассмотрение в Госдуму. Среди инициатив – маркировка входящих вызовов, а также возможность установления самозапрета на оформление SIM-карт.

    «Ущерб для граждан, а значит, и для государства со стороны телефонных и интернет-мошенников приобрел просто недопустимые размеры, очень большие, поэтому действовать нужно быстро», – сказал Путин, завершая совещание.

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    5 марта 2025, 19:51 • Новости дня
    Путин пообещал поддержать Абхазию гуманитарными поставками электричества

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что Россия поддержит Абхазию дополнительными гуманитарными поставками электроэнергии.

    Президент Абхазии Бадра Гунба в ходе встречи в Кремле обратился к Путину с просьбой о помощи, передает ТАСС. По его словам, в конце прошлого года республика из-за нехватки электроэнергии была вынуждена вводить веерные отключения до 11 часов в сутки.

    Глава Абхазии отметил, что объем гуманитарного перетока электроэнергии, поступивший в республику, практически исчерпан. Он подчеркнул необходимость дополнительной помощи до окончания кризиса, который ожидается в апреле. «Хорошо, все сделаем», – заверил Путин, обещая поддержать Абхазию до завершения энергодефицита.

    По словам экспертов, особая потребность в поставках электроэнергии в Абхазию возникала этой весной в связи с погодной аномалией. Прошедшая зима была необычно холодной для региона, таяние снегов пока не интенсивное и уровень вода в реке Ингури, питающей Ингурскую ГЭС, пока сильно ниже нормы. В результате ГЭС не может обеспечить потребности республики в электричестве.

    Напомним, в среду Путин принял абхазского лидера Бадру Гунбу в Кремле и поздравил его с избранием на пост президента Абхазии.

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    5 марта 2025, 22:58 • Новости дня
    Макрон назвал Россию «угрозой» для Европы

    Макрон назвал Россию «угрозой» для Франции и Европы

    Tекст: Вера Басилая

    «Агрессия» России не знает границ, она представляет угрозу для Франции и Европы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления перед гражданами Франции.

    Макрон во время выступления, транслировавшегося по каналу BFMTV, заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы. По его словам, Россия представляет угрозу в киберпространстве, воздухе, соцсетях, передает РИА «Новости».

    Макрон отметил, что Россия намерена укрепить свою армию, планируя к 2030 году увеличить ее численность на 300 тыс. солдат, пополнить арсенал 3 тыс. танков и 300 самолетами. Это, по мнению президента Франции, представляет серьезную угрозу для европейских стран.

    Ранее Макрон объявил о дебатах по использованию ядерного оружия Франции для защиты Евросоюза.

    Газета ВЗГЛЯД  писала, зачем Запад создает миф о скором «нападении России».

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    6 марта 2025, 16:30 • Новости дня
    Путин вручил орден «Золотая звезда» вдове Героя России Чебнева
    Путин вручил орден «Золотая звезда» вдове Героя России Чебнева
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин встретился с Ольгой Чебневой и вручил ей орден «Золотая звезда», который ее муж Сергей Чебнев получил посмертно за героические действия при обороне населенного пункта Малая Локня в Курской области в августе прошлого года.

    Как сообщается в Telegram-канале Кремля, Путин встретился с вдовой Героя России Сергеея Чебнева Ольгой Чебневой. Глава государства вручил ей орден «Золотая звезда», которым ее муж был награжден посмертно. Ольга воспитывает троих детей, активно участвует в общественной жизни, являясь членом совета при губернаторе Калининградской области по вопросам поддержки участников СВО и их семей.

    Подполковник и доброволец Сергей Чебнев ранее закончил военную службу, но с началом спецоперации отправился на фронт. Командуя батальоном, он выполнял боевые задачи в ДНР, ЛНР и Харьковской области и был награжден орденом Мужества, медалью «За отвагу» и медалью Суворова.

    Звание Героя России он получил за героическую оборону населенного пункта Малая Локня в августе 2024 года. На протяжении 12 дней подполковник командовал личным составом трех полков, сдерживая наступление подразделений ВСУ с целью удержания важного плацдарма вблизи города Суджа, куда вторглись подразделения ВСУ. 

    18 августа, чтобы не дать десанту противника закрепиться в тылу подразделений, Чебнев лично возглавил контратаку штурмовой группы. Его группа попала под удары минометов и дрона-камикадзе, в бою Чебнев получил смертельные ранения. Отвага бойцов и грамотные действия Чебнева задержали наступление частей ВСУ к Курской АЭС, обеспечив возможность ВС РФ перебросить резервы.

    Ранее президент России Владимир Путин вручил медаль «Золотая Звезда» Герою России Андрею Григорьеву, который в рукопашном бою одолел военного Вооруженных сил Украины.

    Коментарии (3)
    5 марта 2025, 15:35 • Новости дня
    Захарова: Переговоров по Украине сейчас нет
    Захарова: Переговоров по Украине сейчас нет
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры по урегулированию конфликта на Украине на данный момент не проводятся, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, одной из причин этого является запрет Владимира Зеленского на проведение такого диалога с Россией.

    Захарова, выступая на «Форуме в большом городе», заявила о текущем отсутствии переговоров по Украине, что обусловлено в том числе запретом со стороны президента страны Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    Дипломат указала, что Зеленский ввел этот запрет под давлением Британии и США. Она отметила: «Конкретных переговоров нет. Именно Зеленский под давлением Британии и США сам себе запретил проведение переговоров на законодательном уровне».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле положительно оценивают готовность президента Украины Владимира Зеленского к переговорам, несмотря на правовой запрет на контакты с Москвой.

    До этого президент США сообщил о получении письма от Владимира Зеленского, в котором украинский лидер выразил готовность к переговорам и подписанию сделок по ресурсам в любое время.

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