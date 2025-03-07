Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.16 комментариев
Концерт к 8 Марта в Сухуме собрал абхазских и российских звезд
На площади Свободы в Сухуме состоялся концерт, посвященный Международному женскому дню, на котором выступили известные российские и абхазские артисты, включая группу «Руки вверх!», Игоря Николаева и других.
Среди зрителей были члены кабинета министров, российский посол Михаил Шургалин и другие официальные лица. Множество людей пришли с абхазскими и российскими флагами, сообщает Sputnik Абхазия.
Перед началом концерта избранный президент Абхазии Бадра Гунба поздравил женщин с наступающим праздником, отметив их вклад в развитие абхазского государства в разные исторические периоды. Он подчеркнул, что женщины активно участвуют в различных сферах от культуры до государственной службы.
На концерте дети дарили девушкам цветы. Видео появилось в Telegram-канале «ЧП Абхазия».
Российский посол Михаил Шургалин также выступил на мероприятии, отметив, что совместное выступление абхазских и российских артистов свидетельствует о крепких гуманитарных связях между странами. Шургалин добавил, что в этом году зрителей ожидает множество сюрпризов.
В концерте приняли участие популярные группы и исполнители, такие как «Руки вверх!», Mia Boyka и Хабиб, а также абхазские артисты Тимур Тания и другие. Организацией мероприятия занимались Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», Министерство культуры Абхазии и администрация Сухума.