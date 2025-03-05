Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства. Во многом из-за этого Украина оказалась в том состоянии, в котором она сейчас находится.3 комментария
Глава МВД сообщил о ликвидации 27 боевиков на Северном Кавказе
Глава МВД Колокольцев сообщил о ликвидации 27 участников вооруженных формирований на Северном Кавказе
В 2024 году на Северном Кавказе нейтрализовали 27 активных участников незаконных вооруженных формирований и задержали 135 человек, сообщил глава МВД Владимир Колокольцев.
По словам Колокольцева, в результате мероприятий, проведенных совместно с Федеральной службой безопасности и Росгвардией, в прошедшем году нейтрализовано 27 активных участников незаконных вооруженных формирований, еще 135 задержано, передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что снизилось число преступлений на улицах.
Президент также поручил МВД оперативно реагировать на экстремизм и защитить молодежь от криминала, включая наркобизнес.