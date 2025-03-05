Экс-футболиста сборной Азербайджана арестовали в России за мошенничество

Tекст: Алексей Дегтярев

Абациев арестован по решению Преображенского суда Москвы, он пробудет под стражей до 17 марта 2025 года, передает ТАСС.

Он обвиняется в мошенничестве, связанном с хищением 14 млн рублей у пенсионера.

Абациева задержали 24 января, согласно версии следствия, он действовал в группе мошенников, выдававших себя за сотрудников Мосэнергосбыта и ФСБ. Они завладели деньгами пенсионера под предлогом их перевода в безопасное место, передав деньги курьеру, роль которого исполнил Абациев.

Абациев, родившийся во Владикавказе, ранее выступал за молодежный состав ФК «Алания», а также за клубы Азербайджана и России. Он провел шесть матчей за молодежную сборную Азербайджана и один за национальную команду. На момент ареста у него не было постоянного места жительства в России и официального источника дохода.

В декабре бывший футболист сборной России Алексей Бугаев, осужденный за покушение на сбыт наркотиков, погиб в зоне СВО.