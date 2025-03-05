Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства. Во многом из-за этого Украина оказалась в том состоянии, в котором она сейчас находится.3 комментария
Экс-футболиста сборной Азербайджана арестовали в России за мошенничество
Бывший футболист сборной Азербайджана Абдулла Абациев взят под стражу в Москве по обвинению в мошенничестве, сообщается в материалах дела.
Абациев арестован по решению Преображенского суда Москвы, он пробудет под стражей до 17 марта 2025 года, передает ТАСС.
Он обвиняется в мошенничестве, связанном с хищением 14 млн рублей у пенсионера.
Абациева задержали 24 января, согласно версии следствия, он действовал в группе мошенников, выдававших себя за сотрудников Мосэнергосбыта и ФСБ. Они завладели деньгами пенсионера под предлогом их перевода в безопасное место, передав деньги курьеру, роль которого исполнил Абациев.
Абациев, родившийся во Владикавказе, ранее выступал за молодежный состав ФК «Алания», а также за клубы Азербайджана и России. Он провел шесть матчей за молодежную сборную Азербайджана и один за национальную команду. На момент ареста у него не было постоянного места жительства в России и официального источника дохода.
В декабре бывший футболист сборной России Алексей Бугаев, осужденный за покушение на сбыт наркотиков, погиб в зоне СВО.