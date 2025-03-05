Отбор газа в Европе в марте удвоился по сравнению с прошлым годом

Запасы газа в подземных хранилищах Европы снизились до 37,5% впервые за три года

По данным Gas Infrastructure Europe, уровень газовых запасов в подземных хранилищах Европы опустился до 37,5%, что является минимальным показателем за последние три года, сообщает ТАСС. В марте темпы отбора газа из хранилищ вдвое превышают показатели прошлого года. Отбор газа 3 марта составил 419 млн куб. м, тогда как закачка снизилась до 26 млн куб. м.

С начала отопительного сезона страны ЕС отобрали из хранилищ около 68 млрд куб. м газа, при этом нетто-отбор составил более 64 млрд куб. м. На 126-й день сезона объем отбора на 27% превышает среднее значение на этот день за последние пять лет. Прошлой осенью запасы в хранилищах составляли 58,44%, что стало рекордом.

В текущем сезоне отопления запасы газа опустились ниже уровней, наблюдавшихся в предыдущие годы, включая критические показатели 2018 и 2022 годов, когда запасы снижались до 18% и 26% соответственно. Тем временем доля ветрогенерации в Европе в начале марта составила около 18%.

Рекордные поставки сжиженного природного газа в феврале также способствовали текущему положению. Мощности по регазификации и дальнейшей закачке газа в трубопроводы загружены на 55%. В феврале средняя цена на газ составила около 542 долларов, что выше январской цены в 518 долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, европейский отбор газа достиг семилетнего рекорда в феврале. Цена газа в Европе в феврале выросла на 5%. Запасы газа в Европе снизились до 44%.