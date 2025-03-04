Выпускник «Лидеров России» создал музей СВО в Петербурге

Музей открыт на Думской улице и существует на средства волонтерского сообщества. Вход для посетителей бесплатный, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Ковалев отметил, что волонтеры играют важную роль в успехе музея и его мероприятий. «Контакты, которые я приобрел за время участия в конкурсе, бесценны», – рассказал он, добавив, что выпускники конкурса помогают в различных аспектах работы музея. Алексей ранее служил в МЧС России и после конкурса возглавил фонд «Новая История».

Экспозиция музея включает в себя личные вещи бойцов, предметы экипировки, элементы поврежденной техники и детские письма на фронт. Также в музее имеется мини-класс, где можно научиться управлять дроном на симуляторе. В музее регулярно проводятся выставки, посвященные различным тематикам.

Выставка, приуроченная к Международному женскому дню, продлится до 16 марта. В программу входят встречи с ветеранами, мастер-классы по плетению маскировочных сетей и семинары по помощи раненым.