Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.22 комментария
Выпускник «Лидеров России» создал музей СВО в Петербурге
Выпускник «Лидеров России» Алексей Ковалев открыл Народный музей СВО в Санкт-Петербурге, где представлены личные вещи бойцов и другие экспонаты.
Музей открыт на Думской улице и существует на средства волонтерского сообщества. Вход для посетителей бесплатный, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Ковалев отметил, что волонтеры играют важную роль в успехе музея и его мероприятий. «Контакты, которые я приобрел за время участия в конкурсе, бесценны», – рассказал он, добавив, что выпускники конкурса помогают в различных аспектах работы музея. Алексей ранее служил в МЧС России и после конкурса возглавил фонд «Новая История».
Экспозиция музея включает в себя личные вещи бойцов, предметы экипировки, элементы поврежденной техники и детские письма на фронт. Также в музее имеется мини-класс, где можно научиться управлять дроном на симуляторе. В музее регулярно проводятся выставки, посвященные различным тематикам.
Выставка, приуроченная к Международному женскому дню, продлится до 16 марта. В программу входят встречи с ветеранами, мастер-классы по плетению маскировочных сетей и семинары по помощи раненым.