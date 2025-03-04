ВСУ начали укрупнять бригады из-за невосполнимых потерь солдат на фронте

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», Владимир Рогов сообщил, что ВСУ начали укрупнять бригады из-за невозможности оперативно заменить потери среди солдат на фронте. Он отметил, что режим Владимира Зеленского скрывает правду о реальных потерях. По словам Рогова, новые солдаты, прибывающие на фронт, сразу же вовлекаются в атаки с низкими шансами на выживание.

Рогов также указал на реорганизацию 126-й отдельной бригады территориальной обороны из Одессы, которая будет переведена в 39-ю отдельную бригаду береговой обороны. Темпы потерь в ВСУ ускорились, но, по его словам, Зеленский пока не проявляет заинтересованности в поиске мира.

«Темпы потерь в рядах ВСУ ускорились, но Зеленский по-прежнему ни о каком мире слышать не хочет», – добавил Рогов, подчеркивая, что репрессивная машина не успевает поставлять новых солдат на фронт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские подразделения нанесли значительные потери украинским вооруженным силам на различных направлениях, уничтожив более 1,4 тыс. военнослужащих и значительное количество техники.