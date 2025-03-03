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Народная партия Таджикистана победила на выборах с 51,9% голосов
Правящая партия Таджикистана выиграла 12 из 22 мест в парламенте с 51,9% голосов
Правящая Народная демократическая партия Таджикистана победила на выборах в нижнюю палату парламента с результатом 51,9%, что обеспечило ей 12 мест в общереспубликанском округе.
Правящая Народная демократическая партия Таджикистана одержала победу на выборах в нижнюю палату парламента, получив 51,9% голосов.
Как сообщает ТАСС, в результате партия обеспечила себе 12 из 22 мест, которые распределялись в общереспубликанском округе. Председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам Бахтиер Худоерзода отметил, что выборы состоялись второго марта, а итоги были объявлены на пресс-конференции.
«Народная демократическая партия Таджикистана получила 51,9% голосов и обеспечила 12 мест», – заявил Худоерзода. В общей сложности в выборах принимали участие 220 кандидатов, включая 65 самовыдвиженцев, которые боролись за 63 места в нижней палате парламента.
Голосование проходило по смешанной системе: 41 депутат избирается от одномандатных округов, а 22 – по общереспубликанскому округу. Срок полномочий нового состава парламента составит пять лет. Явка избирателей была высокой и составила 85,3%. Из более чем 5,5 млн граждан, имеющих право голоса, проголосовало более 4,7 млн человек.