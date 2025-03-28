Замглавы Минэкономразвития рассказал о росте грузоперевозок в СНГ

Tекст: Валерия Городецкая

На Международном экономическом форуме стран СНГ, проходившем в Москве, Вольвач заявил, что страны СНГ демонстрируют устойчивый рост грузоперевозок благодаря развитию транспортно-логистической инфраструктуры и цифровизации процессов, сообщается на сайте Минэкономразвития. В Казахстане, например, грузоперевозки увеличились на 11% благодаря развитию транзитной инфраструктуры.

В России рост составил 6,3%, чему способствовало усиление логистических потоков внутри страны, а в Киргизии – 5,8% вследствие активного расширения торговой активности. В Азербайджане рост достиг 3,9%, что связано с развитием коридора «Восток-Запад», а в Туркменистане – 7,2%, отражая укрепление его позиций в международной логистике.

Вольвач отметил, что углубление санкционного давления увеличило значимость восточного направления. По Северному морскому пути в 2024 году было перевезено около 38 млн тонн грузов, что на 1,6 млн тонн больше, чем за предыдущий год. К 2030 году планируется достичь 150 млн тонн благодаря развитию портовой инфраструктуры.

Транспортный коридор «Север – Юг» к 2030 году должен обеспечить до 32 млн тонн грузов. На данный момент реализуется свыше 100 инфраструктурных проектов, связанных с коридором. Вольвач подчеркнул важность цифровизации логистических процессов для интеграции и взаимодействия стран СНГ.

Вольвач также сообщил, что в 2024 году ВВП СНГ вырос на 4,3%, а товарооборот России со странами СНГ увеличился на 7,1%, превысив 10 трлн рублей. Это стало возможным благодаря развитию промышленного производства и обрабатывающей промышленности.

Промышленное производство в СНГ увеличилось на 4,6%, а в обрабатывающей промышленности рост составил 8,5%, за исключением Туркменистана и Таджикистана. В России особенно активно развивались сферы производства компьютеров, электронной продукции и автотранспортных средств. Прирост выпуска в этих областях составил 28,8% и 16,5% соответственно.

Вольвач подчеркнул важность подписанного два года назад соглашения о свободной торговле услугами, которое вступило в силу прошлым летом. Это соглашение улучшило условия для инвестиций и расширило режим свободной торговли. В 2024 году СНГ утвердили Концепцию сотрудничества в энергетике до 2035 года, направленную на устойчивое развитие энергетического потенциала.

План мероприятий по реализации второго этапа Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года находится в стадии разработки. Основной акцент делается на формировании Большого Евразийского партнерства, что позволит усиливать региональную взаимосвязанность и экономический потенциал стран СНГ.