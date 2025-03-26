Российские военные в операции «Поток» использовали электросамокаты

Участник операции «Поток» рассказал о рейде на электросамокатах по трубе

Tекст: Денис Тельманов

Участники операции «Поток» во время освобождения Суджи в Курской области использовали нестандартные средств передвижения, передает URA.RU. Российские солдаты применяли электросамокаты для перемещения по отключенному газопроводу Уренгой – Помары – Ужгород, что позволило скрытно и оперативно проникнуть в тыл украинских войск под Суджей.

По словам иерея Алексея Скрипкина, участвовавшего в операции, войска использовали электросамокаты для перевозки вещей в ходе рейда. «Электросамокаты сначала использовали для передвижения, а потом для перевозки вещей... Облегчало задачу – лучше, чем нести все на себе», – рассказал Скрипкин на открытии монумента российским военнослужащим в Екатеринбурге.

Операция «Поток» стартовала 9 марта и продолжалась около недели, было задействовано более 800 российских солдат и офицеров. Целью было продвижение вглубь территории под контролем противника и создание стратегического плацдарма в районе Суджи. После успешных действий российских войск под Суджей ВСУ отдали приказ спешно отступать .

Как писала газета ВЗГЛЯД, части бойцов, участвовавших в операции «Поток», потребовалась специализированная медпомощь. Военные медики разработали уникальные методы лечения бойцов, у которых возникли проблемы с легкими после вдыхания продуктов гальванизации труб в результате длительного пребывания в трубе.