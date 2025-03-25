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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась на 10%
Роспотребнадзор зафиксировал 1 млн случаев ОРВИ и гриппа за неделю в России
В России зафиксировано снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом на 10,8%, но уровень остается высоким с 1 млн случаев за неделю.
Роспотребнадзор сообщил о незначительном снижении заболеваемости ОРВИ и гриппом в России, передает РИА «Новости». По данным ведомства, на 12-й неделе 2023 года уровень заболеваемости снизился на 10,8%, а госпитализаций – на 8,6%. Однако, несмотря на снижение, количество заболевших все еще велико и составляет более 1 млн случаев в неделю.
В пресс-службе добавили, что за последние девять недель также зафиксировано снижение заболеваемости COVID-19. За последнюю неделю зарегистрировано 3 тыс. случаев, что на 20,2% меньше данных предыдущей недели.
Кроме того, уменьшилось число закрытых по причине заболеваемости образовательных учреждений. На прошлой неделе было закрыто 435 школ, 109 детских дошкольных учреждений, две школы-интерната и одно ПТУ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России уже третью неделю подряд регистрируется более 1,1 млн случаев ОРВИ и гриппа, несмотря на снижение заболеваемости в ряде регионов. Роспотребнадзор сообщил о росте активности вирусов в России, где доминирует грипп A(H1N1), который может приводить к тяжелым заболеваниям и легочным осложнениям, включая пневмонию. В США этой зимой число смертей от сезонного гриппа превысило количество летальных исходов от COVID-19, что происходит впервые за последние пять лет.