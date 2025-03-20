Европа понимает, что Москва и Вашингтон сейчас оставляют ее на обочине переговорного процесса. Россия и США решают все вопросы в рамках двусторонних контактов – и речь не только об украинском кризисе. Фактически Путин и Трамп рисуют контуры системы международных отношений и безопасности в Европе без участия самих европейцев.10 комментариев
Путин поздравил Ковентри с избранием главой МОК
Президент России Владимир Путин направил поздравления Кирсти Ковентри в связи с ее избранием на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК).
В своем обращении Путин отметил, что итоги голосования свидетельствуют о высоком авторитете Ковентри в спортивной среде и признании ее личных достижений. «Уверен, что ваш уникальный опыт и заинтересованность в реальном продвижении благородных олимпийских идеалов будут способствовать успеху в столь ответственной работе», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент также пожелал новоиспеченной главе МОК благополучия и крепкого, по-настоящему спортивного, здоровья.
Напомним, двукратная олимпийская чемпионка из Зимбабве Кирсти Ковентри была избрана президентом МОК, став первой женщиной, занявшей эту должность. В феврале Томас Бах принял решение покинуть МОК после 34 лет членства.