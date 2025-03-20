Российские военные поблагодарили Путина за возвращение из плена

Российские военные поблагодарили Путина и Минобороны за возвращение из плена на Украине

Tекст: Антон Антонов

«Хотел бы от себя лично и от всех военнопленных выразить благодарность и признательность, в первую очередь, Владимиру Владимировичу Путину за возможность вернуться на нашу Родину, а также всему Министерству обороны Российской Федерации», – заявил военнослужащий Роман. Он добавил, что все они рады и счастливы вернуться к своим семьям, и признался, что до сих пор не может в это поверить.

Другой военнослужащий, Евгений, также выразил признательность президенту, Министерству обороны, своим родственникам и гражданам России, которые оказали поддержку в их возвращении, передает ТАСС.

Военнослужащий Владимир в свою очередь отметил теплый прием, оказанный ему и его товарищам, и выразил благодарность за то, что их не забыли и активно способствовали их освобождению. Особенно эмоционально Владимир рассказал о своем желании воссоединиться с семьей. Он отметил, что позвонил своей матери, которая была очень рада. Он подчеркнул, что молитвы матери помогли ему пережить плен, и выразил огромное желание поскорее обнять своих родных, особенно дочерей, которых он назвал своими «принцессами».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду переговорный процесс между Россией и Украиной позволил освободить 175 российских военнослужащих. Самолет с ними приземлился в Подмосковье.

