Доклад Human Rights Watch о положении центральноазиатских мигрантов оказался созвучен с риторикой сторонников «многонационального» растворения России в иноплеменном окружении.22 комментария
США захотели увидеть «жесткое и быстрое» рамочное соглашение по Украине
США выразили надежду на выработку рамочного соглашения по Украине в Саудовской Аравии
США надеются на заключение рамочного соглашения по урегулированию конфликта на Украине в Саудовской Аравии в ближайшие дни, заявила представитель Госдепа Тэмми Брюс.
Брюс заявила, что Белый дом добивается «жесткого и быстрого рамочного соглашения», которое «ожидает в следующие несколько дней в Саудовской Аравии». «Все сейчас находятся за столом», – приводит ее слова РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник вечером состоялись телефонные переговоры России и США на высшем уровне, на которых президент России Владимир Путин положительно откликнулся на инициативу США о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры.
Также обсуждали инициативу, касающуюся безопасности судоходства в акватории Черного моря, и возможность полного 30-дневного перемирия, которые планируется поднять на переговорах 23 марта в Саудовской Аравии.
Как пишет Bloomberg, глава киевского режима Владимир Зеленский согласился отказаться от ударов по энергетической инфраструктуре.