США захотели увидеть «жесткое и быстрое» рамочное соглашение по Украине

США выразили надежду на выработку рамочного соглашения по Украине в Саудовской Аравии

Tекст: Антон Антонов

Брюс заявила, что Белый дом добивается «жесткого и быстрого рамочного соглашения», которое «ожидает в следующие несколько дней в Саудовской Аравии». «Все сейчас находятся за столом», – приводит ее слова РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник вечером состоялись телефонные переговоры России и США на высшем уровне, на которых президент России Владимир Путин положительно откликнулся на инициативу США о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры.

Также обсуждали инициативу, касающуюся безопасности судоходства в акватории Черного моря, и возможность полного 30-дневного перемирия, которые планируется поднять на переговорах 23 марта в Саудовской Аравии.

Как пишет Bloomberg, глава киевского режима Владимир Зеленский согласился отказаться от ударов по энергетической инфраструктуре.