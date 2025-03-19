Доклад Human Rights Watch о положении центральноазиатских мигрантов оказался созвучен с риторикой сторонников «многонационального» растворения России в иноплеменном окружении.16 комментариев
Bloomberg: Зеленский пообещал отказаться от ударов по объектам энергетики
Глава киевского режима Владимир Зеленский согласился отказаться от ударов по энергетической инфраструктуре, пишет Bloomberg.
Зеленский сообщил о своем решении в ходе телефонных переговоров с президентом США в среду, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Накануне президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом поддержал его предложение о 30-дневном взаимном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре и дал соответствующую команду российским военным.
Украина после переговоров президентов России и США нанесла удар дронами по нефтебазе в Краснодарском крае. Минобороны назвало атаку на нефтебазу в станице Кавказской провокацией Украины против мирных инициатив Трампа.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удары украинских военных по энергетической инфраструктуре на Кубани саботажем договоренностей между Россией и США.