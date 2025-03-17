Закрытие «Голоса Америки» и «Свободы» для нас скорее плохо, чем хорошо. Американские бюджетные деньги тратились на то, что не давало практически никакого эффекта, зато концентрировало вокруг себя всю «демшизу», не выходя за пределы этого круга.0 комментариев
«Единая Россия» внесла законопроект о сроках выплат пособий военным
Партия «Единая Россия» инициировала законопроект, устанавливающий предельные сроки для выплат единовременных пособий военнослужащим, признанным негодными к службе, и членам семей погибших военных.
До этого порядок и сроки таких выплат устанавливались каждым государственным органом самостоятельно, что порой приводило к затягиванию процесса и жалобам со стороны получателей, сообщается на сайте ЕР.
Согласно новому законопроекту, после получения полного комплекта необходимых документов ведомство должно провести их проверку в срок, не превышающий 15 дней. После подтверждения их полноты выплата будет производиться также в течение 15 дней.
Секретарь генсовета партии Владимир Якушев подчеркнул значимость инициативы, он указал, что она закрепляет обязательные сроки для выплат пособий членам семей погибших военнослужащих и тем, кто получил травмы, препятствующие продолжению службы.
Если законопроект будет принят, все государственные органы, где предусмотрена военная служба, обязаны будут пересмотреть свои ведомственные акты в соответствии с новыми требованиями.