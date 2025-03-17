«Единая Россия» внесла законопроект о сроках выплат пособий военным

До этого порядок и сроки таких выплат устанавливались каждым государственным органом самостоятельно, что порой приводило к затягиванию процесса и жалобам со стороны получателей, сообщается на сайте ЕР.

Согласно новому законопроекту, после получения полного комплекта необходимых документов ведомство должно провести их проверку в срок, не превышающий 15 дней. После подтверждения их полноты выплата будет производиться также в течение 15 дней.

Секретарь генсовета партии Владимир Якушев подчеркнул значимость инициативы, он указал, что она закрепляет обязательные сроки для выплат пособий членам семей погибших военнослужащих и тем, кто получил травмы, препятствующие продолжению службы.

Если законопроект будет принят, все государственные органы, где предусмотрена военная служба, обязаны будут пересмотреть свои ведомственные акты в соответствии с новыми требованиями.