После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».42 комментария
Ульянов оценил планы организовать коалицию для отправки «миротворцев» на Украину
Ульянов подверг критике планы Франции и Британии организовать коалицию для отправки «миротворцев» на Украину
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил недоумение в связи с тем, что Франция и Великобритания почему-то решили, будто европейские военные подходят в качестве «миротворцев» для урегулирования конфликта на Украине.
Ульянов отметил в Telegram, что Франция и Великобритания хотят организовать «коалицию желающих служить на Украине в качестве «миротворцев». «Почему они считают, что они лучше подходят для данной ситуации, чем миротворцы из стран Глобального Юга?» – заявил он. При этом он выразил сомнения в том, что на Украине вообще требуется присутствие миротворцев.
Напомним, Ульянов прокомментировал британские заявления о том, что Москва не сможет заблокировать отправку «миротворцев» на Украину. Он пояснил, что другие страны могут прислать войска на Украину, но считать их «миротворцами» Россия не будет. По его словам, такие «воинские контингенты будут иметь другой, гораздо более рискованный статус (не миротворческий)».