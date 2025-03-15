Более 400 ученых поддержали законопроект о патриотическом воспитании в России

Эксперт назвала возможных причастных к убийству националиста Ганула

Политолог Шеслер: Неонацист Ганул делал самую скверную работу вместо украинских силовиков

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Кроме трагедии в Доме профсоюзов, Ганул совершал и другие преступления. Среди них, например, похищение и изнасилование фитнес-тренера в Одессе из-за того, что тот обматерил ВСУ. Также он помогал ТЦК мобилизовывать граждан Украины силовыми методами. Все самое скверное, чем не хотели заниматься силовики – делают такие, как Ганул», – отметила политолог Лариса Шеслер.

«Возможно, к его ликвидации причастны родственники многочисленных жертв Ганула – от мобилизованных до погибших в одесском Доме профсоюзов. Во втором случае может показаться, что это связано со вчерашним решением ЕСПЧ признать украинские власти ответственными за события в Одессе 2 мая 2014 года. Но это скорее совпадение: организовать покушение – дело не одних суток. К тому же желающие свести счеты с Ганулом убили бы его и без решения ЕСПЧ», – пояснила спикер.

«Также в ликвидации неонациста могут быть заинтересованы и его кураторы – украинские спецслужбы. Властям в Киеве меньше всего нужно, чтобы Ганула задержали где-нибудь в Европе, где он рассказал бы обо всех эпизодах своих преступлений и о деталях сотрудничества с силовиками. В таком случае решение ЕСПЧ можно считать триггером этого убийства, и тут суток достаточно для подготовки ликвидации», – допустила аналитик.

«Конечно, Ганул был бы интересен и российским следователям. Но шансы на это были минимальны. Такие, как Ганул, не идут воевать из-за риска оказаться в плену, а если бы российская армия оказалась вблизи Одессы – Ганул бежал бы в Европу через молдавскую или польскую границу», – считает политолог.

Напомним, в пятницу в центре Одессы был застрелен Демьян Ганул, один из организаторов поджога Дома профсоюзов в 2014 году, экс-руководитель местной ячейки «Правого сектора» (организация признана террористической и запрещена в России), активист Майдана и один из главных борцов с культурным наследием Одессы времен Российской империи и СССР.

31-летний националист был убит утром на Александровском проспекте в Приморском районе города. В соцсетях появился ролик, на котором видно, как нападавший спокойно подходит к лежащему раненому Ганулу и стреляет в голову из пистолета, причем со второй попытки. Вероятно, после осечки. Все происходит на глазах прохожих.

Полиция начала уголовное производство по статье «умышленное убийство, совершенное по заказу». Позже МВД Украины подтвердило задержание подозреваемого в ликвидации Ганула. В украинском сегменте Сети отмечают близкие связи Ганула с местными спецслужбами и криминалом.

В частности, такая связь просматривается в истории с депутатом Верховной рады Артемом Дмитруком. Сбежавший в Лондон политик заявлял, что СБУ пыталось его ликвидировать, а он «получил огромное количество угроз убийства от конкретных организованных преступных, псевдовоенных групп». Газета ВЗГЛЯД писала, что с большой долей вероятности речь шла об общественной организации Ганула «Уличный фронт».

При этом накануне ЕСПЧ постановил, что украинские власти не предотвратили насилие в Одессе 2 мая 2014 года, не обеспечили своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в огне, и не провели эффективное расследование тех событий. Газета ВЗГЛЯД вспоминала трагедию 2 мая 2014 года, в которой погибли 48 человек.