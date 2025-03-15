После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».37 комментариев
Более 400 ученых поддержали законопроект о патриотическом воспитании в России
Создание законопроекта о патриотическом воспитании поддержали 400 ученых
В Краснодарском институте культуры прошла конференция, на которой ученые обсудили необходимость создания закона о патриотическом воспитании, что позволит укрепить национальную безопасность.
На Всероссийской научно-практической конференции, состоявшейся в Краснодарском государственном институте культуры, было подчеркнуто значение разработки законопроекта о патриотическом воспитании в России.
Григорий Гуров, руководитель Росмолодежи, отметил, что новая система позволит усилить подготовку специалистов и улучшить вовлечение ветеранов в молодежную политику. Он сказал: «Сегодня в нашей стране действуют 99 региональных центров патриотического воспитания, и мы активно развиваем систему вовлечения ветеранов СВО в сферу молодежной политики. Их пример и целеустремленность – важный нравственный ориентир для юного поколения. Объединив усилия, мы обязательно достигнем всех поставленных целей».
По сообщению, поступившему в газету ВЗГЛЯД, более 400 ученых поддержали инициативу разработки закона, который будет определять стратегические направления государственной политики в этой сфере.
Елена Беликова, директор Роспатриотцентра, сообщила о разработке закона, который станет основой для национальной безопасности. Она указала на необходимость создания стандарта для специалистов в области патриотического воспитания и единых методических рекомендаций. Существующие нормативно-правовые акты, по ее словам, недостаточно целостны и требуют унификации, чтобы создать единое представление о государственной политике.
На конференции также обсуждались конкретные технологии и подходы в обучении молодежи. Участники уделили внимание роли искусства и культуры, подчеркнув важность преемственности поколений. Примеры уже реализованных проектов в этой сфере подтвердили эффективность комплексного подхода к воспитанию патриотизма.