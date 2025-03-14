После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».10 комментариев
Матвиенко назвала Путина и Лукашенко настоящими патриотами «нашего Отечества»
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия и Белоруссия способны вместе преодолевать внешние вызовы и угрозы, так как находятся на правильной стороне истории. По ее словам, никакие внешние вызовы и угрозы не страшны, когда «у руля наших двух государств стоят такие сильные, волевые, мудрые, дальновидные лидеры».
Во время заседания Верхней палаты, на котором впервые выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко, Матвиенко выразила уверенность в том, что Россия и Белоруссия смогут преодолеть любые внешние угрозы. Матвиенко подчеркнула, что страны находятся на правильной стороне истории благодаря сильным и волевым лидерам, передает ТАСС.
В своем выступлении Матвиенко сказала: «Когда у руля наших двух государств стоят такие сильные, волевые, мудрые, дальновидные лидеры, твердо отстаивающие национальные интересы, и настоящие патриоты своих Отечеств, а я бы сказала – нашего Отечества, то нам никакие внешние вызовы и угрозы не страшны».
Ранее Лукашенко сообщил о том, что Минск и Москва прорабатывают возможность создания центра ядерных исследований и технологий. Кроме того, президент Белоруссии заявил о важности отношений с Россией и поблагодарил российские регионы за поддержку в сложные времена.