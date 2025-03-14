После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».7 комментариев
Лукашенко заявил о планах создания с Россией центра ядерных исследований
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о том, что Минск и Москва прорабатывают возможность создания центра ядерных исследований и технологий.
Об этом он заявил, выступая в Совете Федерации России, передает РИА «Новости». Лукашенко отметил, что разрабатываемые в сотрудничестве с Россией технологии уже стали прорывом для здравоохранения стран.
«Совместно с российской стороной прорабатывается создание центра ядерных исследований и технологий. Уникальные разработки для лечения детей с патологиями позвоночника, онкологических, неврологических, других заболеваний с использованием клеточных технологий стали настоящим прорывом системы здравоохранения наших стран», – подчеркнул он.
По словам Лукашенко, совместные усилия стран привели к способности самостоятельно производить медицинские изделия высочайшего класса в областях ортопедии и травматологии, что говорит о высоком уровне развития технологий и науки.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о важности отношений с Россией и поблагодарил российские регионы за поддержку в сложные времена.