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Фермерское хозяйство в ЛНР получило 17 млн субсидий на увеличение урожайности посевов
Крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) «Саша», расположенное в Старобельском муниципальном округе ЛНР получило 17 млн рублей субсидий для улучшения урожайности, что позволило начать эксперимент с новыми сортами озимой пшеницы.
В рамках эксперимента предприятие засеяло 10 новых сортов озимой пшеницы на 3,2 тыс. гектаров, включая элитные семена таких сортов, как «Губернатор Дона», «Школа» и «Победа», на общих площадях 202 гектаров.
Главный агроном Александр Плотников отметил, что важно сохранить текущий темп, чтобы добиться стабильных результатов. В настоящее время хозяйство обрабатывает более 5 тыс. гектаров пашни, обеспечивая работой 55 человек. Эксперимент с новыми сортами стал возможен благодаря поддержке госпрограмм и участию в свободной экономической зоне, что открывает перспективы для модернизации.
Сейчас специалисты занимаются внесением удобрений в посевы озимой пшеницы, используя семь тракторов и привлекая порядка 20 специалистов. Готовится техника к активной фазе полевых работ, в том числе к севу подсолнуха. Механизатор Сергей Шевченко сообщил, что техника тщательно проверяется и готовится к сезону.
На полях сохраняется снежный покров толщиной 4–5 сантиметров, что способствует оптимальному внесению удобрений. Снег обеспечивает влагоемкость почвы, что улучшает поглощение полезных веществ. Агрономы планируют начать внесение жидких удобрений и продолжение агротехнических мероприятий в ближайшие недели по мере таяния снега.