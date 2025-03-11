В мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры.10 комментариев
Число жертв украинского обстрела ТЦ в Курской области возросло до четырех
В результате удара ВСУ по торговому центру в Курской области погибли четыре человека
Жертвами обстрела торгового центра «Добрыня» в слободе Белой стали четыре человека, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«К глубокому сожалению, число погибших при обстреле торгового центра в Беловском районе выросло до четырех человек», – сообщил Хинштейн в Telegram.
Жертвами обстрела оказались две женщины 1959 и 1988 года рождения, 39-летний мужчина и 18-летний юноша. Хинштейн заверил, что «бесчеловечное злодеяние украинской хунты не останется без отмщения».
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ нанесли удар по торговому центру «Добрыня» в слободе Белой Беловского района Курской области. Сообщалось о трех погибших. Следственный комитет России открыл дело о теракте.