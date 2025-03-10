Украина запустила сервис «Электронная конопля»

На Украине начал работу сервис «ЭКонопля» для улучшения аграрной политики

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, министерство аграрной политики Украины запустило 10 марта онлайн-сервис «ЭКонопля». Целью нововведения является улучшение аграрной политики, восстановление лидерства Украины в производстве технической конопли и снижение коррупционных рисков.

Система «ЭКонопля» позволит обеспечить прозрачность и открытость рынка промышленной конопли. Это приведет к увеличению числа участников, занимающихся посевом, выращиванием и переработкой этой культуры. Также нововведение поможет создавать объективные статистические и аналитические данные.

Интеграция «ЭКонопли» с государственными реестрами, такими как Единый госреестр юрлиц и физлиц и Государственный земельный кадастр, обеспечит доступность и открытость данных. Это позволит улучшить контроль и управление в аграрной сфере.

В 2024 году на Украине был собран первый урожай конопли после легализации ее выращивания в 2023 году. Эксперты оценили стоимость урожая в 10,5 млн долларов, однако в прошлом году в стране наблюдался дефицит семян и недостаток специальной техники для работы с коноплей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская полиция ликвидировала плантацию конопли в Одесской области на землях государственного лесного фонда, площадь которой составила десять футбольных полей, а правительство Молдавии утвердило изменения, позволяющие фермерам культивировать промышленную коноплю для производства семян, волокна и масла.

В Московской области обнаружили нарколабораторию, сотрудника которой спонсировали с украинской территории, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.