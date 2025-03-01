ПВО предотвратили атаку БПЛА на Смоленскую область

Ветеран ФСБ назвал цели украинских спецслужб, готовивших теракт против митрополита Тихона
Ветеран ФСБ Гончаров отметил наглость украинских спецслужб, готовивших теракт против митрополита Тихона
«Украинские спецслужбы не прекращают работу по вербовке россиян для совершения различных диверсий. А ФСБ почти каждый день докладывает о задержании людей, которые по указке ГУР Украины или СБУ планировали теракт или убийство высокопоставленных чиновников или политических деятелей», – отметил Сергей Гончаров, почетный президент международной ассоциации «Альфа».
По его мнению, противник в своих замыслах действует очень нагло. Собеседник обратил внимание, что задержанные, готовившие покушение на митрополита Тихона, намеревались заложить самодельное взрывное устройство в покоях священнослужителя в Сретенском монастыре.
Обитель находится на улице Большая Лубянка в Москве. Там же расположены здания подразделений ФСБ. «Не удивлюсь, если киевское руководство может попытаться организовать террористический акт и около Кремля», – рассуждает спикер.
Противник, планируя теракт против митрополита, преследовал несколько целей, считает Гончаров. «У офиса Зеленского нет ничего, что они могли бы противопоставить России в военном плане. Поэтому украинские власти, во-первых, пытаются будоражить наше население диверсиями. Они наивно полагают, что смогут внести какой-то разлад в наше общество», – пояснил специалист.
«Во-вторых, киевское руководство, как и другие наши оппоненты, не оставляют попыток вбить межнациональный и межконфессиональный клин, о чем говорил президент Владимир Путин, – продолжил собеседник. – К сожалению, стоит ожидать, что они продолжат предпринимать действия, направленные на расшатывание единства России».
При этом методы вербовки и планирования операций спецслужб Украины не меняются, заметил Гончаров. Так, общение преимущественно происходит через мессенджеры. Принуждают к совершению противоправных деяний они зачастую путем угроз, как это было в случае сорванного теракта против митрополита, шантажа или подкупа. «Как правило, ведется идеологическая обработка, звучат запугивания, а также обещания какого-то денежного вознаграждения», – перечислил ветеран ФСБ.
На этом фоне он напомнил инциденты, когда украинские военные истязают российского бойца, попавшего в плен, а затем отправляют соответствующее видео его родным. «Они угрожают убить его, если близкие пленного не выполнят их требования», – напомнил спикер.
«На фоне растущей угрозы важно грамотно этому противостоять: просвещать население, вести разъяснительную работу со школьниками и студентами, чтобы они знали, как себя вести в случае попытки вербовки противником», – заключил Гончаров.
Ранее ФСБ предотвратила в Москве теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (в миру Георгий Шевкунов). Задержаны 27-летний гражданин Украины, уроженец Черновцов Денис Попович (помощник священнослужителя) и 28-летний москвич Никита Иванкович (клирик храма Воскресения Христова в Сокольниках). Фигуранты дали признательные показания.
Выяснилось, что в середине прошлого года Поповича завербовал сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины и под угрозой убийства его родственников приказал следить за передвижениями Тихона. Вскоре ему велели найти союзника и ликвидировать митрополита, а в декабре через сеть тайников передали самодельное взрывное устройство. Общение происходило через мессенджер Telegram.
Попович должен был заложить бомбу в жилом помещении Тихона в Сретенском монастыре, а после покушения рассчитывал уехать из России, сообщает ФСБ. «Первое покушение планировалось в начале 2025 года. Однако Попович был задержан», – рассказал Иванкович, добавив, что убийство перенесли на конец февраля.
В телефонах фигурантов оперативники нашли более 70 контактов, среди которых, например, пресс-секретарь ВСУ Маргарита Ривчаченко. Также по координатам ФСБ вышла на схрон со взрывчаткой – в пакете из-под сока. Там же лежали два поддельных украинских паспорта, где Иванкович был Василием Дубенским, а Попович – Иваном Шмарко. На задержанных завели уголовное дело по статьям «приготовление к теракту» и «незаконный оборот взрывных устройств».
«Это не террор, а демонизация, которой сегодня подвержена украинская верхушка. Покушение на духовных лиц во все времена считалось уделом отверженных, впрочем, киевский режим такой и есть – он отвергает духовность и традиционные ценности», – отметил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
В храме в Сокольниках Иванковича помнят, как «доброжелательного, милого молодого человека, исполняющего свои обязанности», сообщает РИА «Новости». Поповича же ранее арестовывали на 15 суток за мелкое хулиганство и неповиновение полиции около станции метро «Тургеневская».
Митрополиту Тихону 66 лет. В октябре 2023 года он стал главой Крымской митрополии, а до этого больше 20 лет был наместником Сретенского монастыря в Москве. Архиерей занимает активную общественную позицию, пишет книги, снимает фильмы, возглавляет патриарший совет по культуре.
Он близок к российским властям, в том числе к президенту Владимиру Путину. Тихон выступал в поддержку СВО, отмечая, что «мы там воюем с диким, страшным, инфернальным фашизмом, с нацистами». Киев ввел против него санкции.
Украинские спецслужбы в последние годы активизировали террористическую деятельность в России. Например, в декабре минувшего года в Москве был взорван Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ. Задержанный рассказал, что действовал по заданию СБУ и что ему были обещаны 100 тысяч долларов и «европейский паспорт».
На этой неделе ФСБ предотвратила серию терактов, которые планировались на Украине и предназначались для Ставрополя. ФСБ также предотвратила теракт против чиновника в Саратовской области, где агент украинских спецслужб был нейтрализован при попытке взорвать служебный автомобиль.