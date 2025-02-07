Проект «Время науки» провел юбилейную лекцию в Донецке

Tекст: Валерия Городецкая

На платформе «Россия – страна возможностей» в Донецкой народной республике прошла десятая лекция проекта «Время науки», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Автором инициативы является Алина Емельяненко, которая разработала проект после участия в образовательных программах президентской платформы.

Цель проекта – сделать науку доступной для широкой аудитории, что достигается через лекции молодых ученых и исследователей. На юбилейной лекции выступил выпускник Мастерской новых медиа Богдан Смирнов, который поделился профессиональным опытом с собравшимися.

Смирнов рассказал, что главная задача журналиста – донести сложные научные идеи простым языком, чтобы они были интересны не только специалистам. Он отметил важность качественного контента и подчеркнул, что сила материала в простоте слов. Также он дал советы по работе в прямом эфире и созданию качественной картинки.

Студентка Донецкого государственного университета Анна Анненкова отметила, что лекции помогли ей развить профессиональные навыки. Проект продолжает поддерживать молодых талантов, а следующая лекция пройдет в середине февраля, где будет обсуждаться виртуальная реконструкция.