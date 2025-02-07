Tекст: Антон Антонов

«Я не думаю, что смогу туда поехать, пока украинские функционеры мне угрожают, считай, что, смертью», – приводит слова Вагенкнехт РИА «Новости» со ссылкой на ZDF.

Она также прокомментировала мирные инициативы, предложенные Бразилией и Китаем, отметив, что было бы полезно задать президенту России Владимиру Путину вопрос о его готовности рассмотреть эти планы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре Вагенкнехт заявляла о необходимости для будущего созыва Бундестага учредить специальный комитет по расследованию подрыва «Северных потоков» и рассмотреть возможность ремонта и ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2». В декабре партия «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» объявила о выдвижении своего лидера кандидатом в канцлеры ФРГ. Вагенкнехт с 2019 года включена в реестр украинского экстремистского сайта «Миротворец».