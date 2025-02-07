Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.10 комментариев
Вагенкнехт заявила об угрозах убийством со стороны официальных лиц на Украине
Сопредседатель немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт: за разум и справедливость» и кандидат в канцлеры Сара Вагенкнехт сообщила, что не планирует посещать Украину, так как украинские официальные лица угрожают ей смертью.
«Я не думаю, что смогу туда поехать, пока украинские функционеры мне угрожают, считай, что, смертью», – приводит слова Вагенкнехт РИА «Новости» со ссылкой на ZDF.
Она также прокомментировала мирные инициативы, предложенные Бразилией и Китаем, отметив, что было бы полезно задать президенту России Владимиру Путину вопрос о его готовности рассмотреть эти планы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре Вагенкнехт заявляла о необходимости для будущего созыва Бундестага учредить специальный комитет по расследованию подрыва «Северных потоков» и рассмотреть возможность ремонта и ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2». В декабре партия «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» объявила о выдвижении своего лидера кандидатом в канцлеры ФРГ. Вагенкнехт с 2019 года включена в реестр украинского экстремистского сайта «Миротворец».