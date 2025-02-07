Посол России во Франции Мешков заявил о планах Запада перевооружить ВСУ под прикрытием заморозки конфликта на Украине

Tекст: Антон Антонов

Мешков отметил, что западные страны стремятся к приостановке конфликта, так как они видят развал фронта на Украине. На Западе хотят «разместить там свои контингенты и начать перевооружение украинских войск». «Мы это все видим и на такие уловки вряд ли поддадимся», – приводит его слова РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась против временного перемирия или заморозки конфликта на Украине, подчеркнув, что такие меры будут использованы Западом для укрепления военного потенциала киевского режима и для попыток вооруженного реванша.

Россию не устроят «никакие схемы» заморозки конфликта, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва стремится к завершению конфликта на Украине.