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Ученые выяснили, что сердце женщин более выносливо к высокому давлению
Ученые Новгородского университета совместно с коллегами из медицинских вузов Казахстана установили, что мышцы сердца у женщин более устойчивы к высокому давлению, чем у мужчин, а гипертрофия правого желудочка опаснее левого.
В Новгородском университете исследовали перестройку тканей сердца у пациентов с артериальной гипертензией, сообщается на сайте Минобрнауки. Ученые установили, что мышцы сердца у женщин более устойчивы к высокому давлению, чем у мужчин. Исследование также показало, что поражение правого желудочка сердца опаснее, чем левого.
Гипертрофия желудочков сердца – это механизм адаптации к высокому давлению, ведущий к утолщению стенок сердечных камер. Обычно это связано с гипертрофией левого желудочка, что может приводить к сердечной недостаточности. Однако, как отметил заведующий кафедрой внутренних болезней НовГУ Виктор Вебер, у правого желудочка темпы утолщения выше, что быстрее приводит к недостаточности.
Анализ проводился на основе данных 643 человек. Нормой для левого желудочка считались значения 0,7–1,2 см, а для правого – 0,2–0,3 см. Первая степень гипертрофии левого желудочка определялась в 340 случаях, а вторая – у 303 человек. У женщин показатели толщины стенок оказались ниже, что свидетельствует об их большей устойчивости.
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