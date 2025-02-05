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    Мнения
    Роман Силантьев Роман Силантьев Что стоит за многонациональностью

    Выделение многонационального и многоконфессионального характера России никак не подчеркивает ее уникальность или какие-либо конкурентные преимущества. В одной системе оценок это выглядит очевидной констатацией факта, характерного для всех государств, а в других системах – весьма спорным и неочевидным утверждением.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как борясь со злом не умножить зло

    Кому-то хочется отнести к ведомству дьявола буквально всё на свете, кроме молитвы и посещения храма. А ведь, по сути, такой стиль мышления мало чем отличается от катарской ереси, объявлявшей весь материальный мир порождением сатаны.

    13 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов США начали великую географическую войну

    Разночтения географических названий – обычное дело в условиях имперских завоеваний и при сопутствующем столкновении цивилизаций. Однако за XX век мы проделали большой труд по стандартизации названий и унификации топографических обозначений. Трамп начал всё заново.

    5 комментариев
    5 февраля 2025, 20:23 • Новости дня

    Ученые выяснили, что сердце женщин более выносливо к высокому давлению

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ученые Новгородского университета совместно с коллегами из медицинских вузов Казахстана установили, что мышцы сердца у женщин более устойчивы к высокому давлению, чем у мужчин, а гипертрофия правого желудочка опаснее левого.

    В Новгородском университете исследовали перестройку тканей сердца у пациентов с артериальной гипертензией, сообщается на сайте Минобрнауки. Ученые установили, что мышцы сердца у женщин более устойчивы к высокому давлению, чем у мужчин. Исследование также показало, что поражение правого желудочка сердца опаснее, чем левого.

    Гипертрофия желудочков сердца – это механизм адаптации к высокому давлению, ведущий к утолщению стенок сердечных камер. Обычно это связано с гипертрофией левого желудочка, что может приводить к сердечной недостаточности. Однако, как отметил заведующий кафедрой внутренних болезней НовГУ Виктор Вебер, у правого желудочка темпы утолщения выше, что быстрее приводит к недостаточности.

    Анализ проводился на основе данных 643 человек. Нормой для левого желудочка считались значения 0,7–1,2 см, а для правого – 0,2–0,3 см. Первая степень гипертрофии левого желудочка определялась в 340 случаях, а вторая – у 303 человек. У женщин показатели толщины стенок оказались ниже, что свидетельствует об их большей устойчивости.

    Ранее ученые анализировали утолщения стенок сердца при различных причинах смерти. В 98,9% случаев это была острая сердечная недостаточность, инфаркт миокарда и инсульт. Анализ проводился по кардиальным и церебральным причинам летального исхода.

    Ранее врач назвала способы определить риск инфаркта по ушам.

    5 февраля 2025, 01:49 • Новости дня
    Зеленский отказался проводить выборы до окончания конфликта

    Зеленский заявил об отказе проводить выборы на Украине до окончания горячей стадии конфликта

    Зеленский отказался проводить выборы до окончания конфликта
    @ Dominika Zarzycka/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Владимир Зеленский заявил, что выборы на Украине не состоятся до завершения горячей стадии конфликта, сославшись на необходимость изменения Конституции для их проведения в условиях войны.

    По словам Зеленского выборы на Украине не будут проводиться, пока не завершится горячая стадия конфликта и не будет снято военное положение, передает ТАСС.

    Такое заявление он сделал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, отвечая на вопросы о своей легитимности. Зеленский подчеркнул, что не против выборов, но для их проведения необходимо изменение Конституции. Он также отметил, что «если прекратить военное положение сейчас, большая часть армии вернется домой, к своим семьям».

    До этого советник украинского президента Дмитрий Литвин заявил, что план США по Украине провалится, если будет ограничен лишь прекращением огня и выборами. Литвин подчеркнул, что Киев недоволен поверхностностью предложенного подхода к урегулированию конфликта и ждет от партнеров более серьезной инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявлял, что США считают необходимым проведение выборов на Украине к концу 2025 года, включая и парламентские, и президентские выборы.

    Келлог также подчеркивал существование надежного плана для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине, который имеет значимость для национальной безопасности США.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что власти США собираются провести встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию.

    Президент России Владимир Путин указал, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, так как Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией и утратил легитимность.

    Коментарии (34)
    4 февраля 2025, 21:03 • Новости дня
    Историк Мясников: Присоединение территории Западной Украины не было ошибкой Сталина
    Историк Мясников: Присоединение территории Западной Украины не было ошибкой Сталина
    @ Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Вопрос стоял так: либо территории Западной Украины уходят Австрии и Германии, либо входят в состав СССР вместе с территориями Западной Белоруссии и Прибалтики. В итоге это помогло Красной армии победить гитлеровцев, сказал газете ВЗГЛЯД историк Александр Мясников. Так он возразил бывшему премьер-министру России Сергею Степашину, который назвал присоединение Западной Украины к СССР одной из ключевых ошибок Иосифа Сталина перед Великой Отечественной войной.

    «То, что война будет, знали все, но Сталин рассчитывал, что она начнется позже. Он не ожидал, что это будет происходить так стремительно и быстро. Присоединение территории Западной Украины не было ошибкой вождя. Там была совершенно другая ситуация – Польша просто перестала существовать», – считает историк Александр Мясников, главный редактор проекта «Россия – моя история».

    «Вопрос стоял так: либо территории Западной Украины уходят Австрии и Германии, либо входят в состав СССР вместе с территориями Западной Белоруссии и Прибалтики, – продолжил историк. – Когда Сталин спросил разведку, есть ли у немцев теплое белье, ему ответили, что нет. В ответ он сказал замечательные слова о том, что только сумасшедший может начать войну с Россией. Но он не понимал, что Гитлер реально сумасшедший, и война началась».

    Мясников подчеркнул, что были другие просчеты, например, власти не успели перевооружить армию, но в итоге присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии помогло Красной армии победить гитлеровцев. Мясников также не согласен с мнением о том, что решение Сталина о присоединении Западной Украины якобы привело к появлению фронды – распространению нацистских идей по всей территории Украины.

    «Бандеровцы изначально были антипольским движением. Именно поэтому они устроили Волынскую резню и все остальное. Когда немцы вместе со словаками вошли на территорию Польши, то в глубине страны бандеровцы громили поляков. А уже потом бандеровцы попали под полное влияние Германии», – напомнил собеседник.

    О том, что одной из ключевых ошибок Иосифа Сталина перед Великой Отечественной войной было присоединение Западной Украины к СССР, заявил бывший председатель правительства России Сергей Степашин, выступая на мероприятии в честь 80-летия Ялтинской конференции в Ливадийском дворце.

    «Я как военный человек хочу сказать, что была допущена Сталиным самая большая ошибка, с моей точки зрения. Это присоединение Западной Украины, – сказал Степашин. – Мы не успели создать новую линию обороны… Второе – мы получили фронду. Все так называемые западные украинцы, 90% [из них] это были полицаи, воевали против нас».

    Он подчеркнул, что распространение нацистских идей на территории Украины стало следствием этой ошибки. Он отметил, что такая «зараза» проникла в Киев, Одессу и Харьков.

    Напомним, более 85 лет назад главы внешнеполитических ведомств СССР и Германии Вячеслав Молотов и Йоахим фон Риббентроп заключили советско-германский договор о ненападении. Одновременно был подписан секретный дополнительный протокол о разграничении сфер интересов обеих стран.

    В зону влияния Советского Союза вошли Прибалтика, Восточная Польша (включая Западную Белоруссию и Западную Украину) и Бессарабия. Позже, 1 сентября 1939 года, Германия вторглась в Польшу и заняла ее западные районы. 17 сентября на входившие в состав Польши территории Западной Украины и Западной Белоруссии были введены советские войска.

    Присоединение этих территории, как отмечал научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков, помогло избежать «войны на два фронта». За счет выдвижения своих границ на запад удалось обеспечить «большую полосу безопасности для охраны рубежей».

    «Старые границы от 1939 года проходили примерно в 120 км от Ленинграда, всего в 40 км от Минска, в 250 км от Киева, в 50 км от Одессы. Неизвестно, выстояли бы тогда Москва и Ленинград, если бы границы не были бы отодвинуты», – говорил историк.

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    2 февраля 2025, 16:20 • Видео
    Зеленский зачищает Украину от конкурентов

    Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

    Коментарии (0)
    5 февраля 2025, 09:58 • Новости дня
    Украинский исполнитель Андрей Данилко столкнулся с угрозой мобилизации в ВСУ
    Украинский исполнитель Андрей Данилко столкнулся с угрозой мобилизации в ВСУ
    @ Андрей Александров/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский артист Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, оказался под угрозой призыва в ВСУ и не может покинуть страну без специального разрешения.

    Шоумен, которому уже исполнился 51 год, не может покинуть территорию Украины из-за того, что находится в призывном возрасте, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Исключение составляют только выступления на концертах в поддержку Киева, на которые необходимо получить разрешение от министерства культуры.

    Кроме того, в случае поездок за границу рядом с Данилко должен находиться сотрудник спецслужб, чтобы предотвратить возможные попытки артиста остаться за рубежом.

    Вырученные средства с этих концертов обязаны переводиться на Банковую, где располагается офис президента Украины. Именно там принимают решения о том, какая часть заработанных денег достанется Данилко.

    Известно, что артист уже неоднократно обсуждал эти условия с европейскими ивент-менеджерами, предлагая гастрольные мероприятия в странах Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский певец заявил, что власти Объединенных Арабских Эмиратов пожизненно запретили ему въезд в страну. При этом он заявил, что они сделали это не по собственному желанию, а по «указанию российской верхушки». До этого во время выступления на корпоративе в Дубае он публично заявил о своей проукраинской позиции.

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    5 февраля 2025, 12:28 • Новости дня
    Россия поддержала заявление Трампа об Украине и НАТО

    Лавров приветствовал слова Дональда Трампа об ошибочности втягивания Украины в НАТО

    Россия поддержала заявление Трампа об Украине и НАТО
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва поддерживает слова президента США Дональда Трампа о неправильности втягивания Украины в НАТО, заявил глава МИД России Сергей Лавров, подчеркнув, что впервые это признал западный лидер такого уровня.

    Лавров отметил, что Трамп впервые критиковал администрацию Джо Байдена за украинский кризис и подчеркнул, что ошибка заключалась во втягивании Киева в Североатлантический альянс, передает РИА «Новости».

    Лавров сказал: «Впервые западный лидер, не просто западный, но лидер США, лидер, стало быть, всего западного мира, произнес эти слова, которые мы, в общем-то, приветствовали, потому что впервые проблема НАТО обозначена как нечто, что готовы обсуждать всерьез США».

    Ранее Трамп объявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, подчеркнув необходимость прекращения военных действий.

    Между тем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал наличие тайной тактики альянса в переговорах по Украине, которую скрывают от России.

    В то же время СВР сообщила, что НАТО готовит операцию по дискредитации Владимира Зеленского в преддверии выборов на Украине, целью которой является устранение главы киевского режима.

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    5 февраля 2025, 11:22 • Новости дня
    Поставки первых самолетов Ту-214 запланированы на 2025 год

    Алиханов сообщил о поставках первых Ту-214 в 2025 году

    Поставки первых самолетов Ту-214 запланированы на 2025 год
    @ Нина Падалко/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В 2025 году планируется начать поставки первых самолетов Ту-214 в соответствии с комплексной программой развития авиапромышленности России, сообщил в ходе национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

    Первые поставки самолетов Ту-214 запланированы на этот год, что стало возможным благодаря комплексной программе развития авиационной промышленности России, передает ТАСС.

    Между тем Алиханов, а также министр энергетики Сергей Цивилев попали в список кандидатов на избрание в совет директоров Газпрома. В перечне также присутствуют такие фигуры, как председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, председатель совета директоров Газпрома Виктор Зубков и председатель правления Газпрома Алексей Миллер.

    Присутствующий в текущем составе совета директоров первый вице-премьер Денис Мантуров не был включен в новый список кандидатов. Также осенью прошлого года экс-глава Минэнерго Николай Шульгинов покинул совет директоров Газпрома.

    Самолет Ту-214, оснащенный новыми российскими комплектующими, успешно совершил первый полет, который длился 1 час 10 минут.

    Ранее самолет Ту-214 с бортовым номером 64509 эксплуатировался авиакомпанией «Трансаэро» и прекратил полеты в 2015 году. В июне 2024 года он вновь был введен в строй после восстановления летной годности, а в июле его отправили на Минский завод гражданской авиации № 407 для перекраски в новую ливрею ОАК.

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    4 февраля 2025, 21:57 • Новости дня
    Зеленский признал потерю Украиной богатых полезными ископаемыми территорий

    Зеленский признал, что предложил Трампу ископаемые на утерянных Киевом территориях

    Зеленский признал потерю Украиной богатых полезными ископаемыми территорий
    @ REUTERS/Alina Smutko

    Tекст: Ольга Иванова

    Владимир Зеленский признал, что Украина предложила США разработку крупных объемов полезных ископаемых и редкоземельных металлов на территориях, неподконтрольных Киеву.

    На встрече с главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что предложил США разработку полезных ископаемых на территориях, не находящихся под контролем Киева, сообщает ТАСС. По словам Зеленского, эти территории богаты полезными ископаемыми и редкоземельными металлами, он выразил готовность сотрудничать с партнерами, которые оказывают помощь Украине в защите ее земель.

    Глава Украины отметил, что переговоры по этому вопросу начались еще в сентябре, когда он встречался с бывшим президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Зеленский выразил открытость к инвестициям американских компаний, отметив, что если эти регионы останутся под контролем России, то туда могут прийти компании из других стран.

    Напомним, Трамп выразил желание получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь Вашингтона. Это предложение раскритиковал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Трамп переоценил оставшиеся у Украины сырьевые богатства, а также, какие еще факторы мешают тому, чтобы сделка по обмену помощи США на недра Украины состоялась.

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    5 февраля 2025, 10:22 • Новости дня
    Участник программы «Время героев» назначен замглавы центра подготовки спортрезерва

    Участник программы «Время героев» Гришин назначен замдиректора Федерального центра подготовки спортивного резерва

    Кавалер ордена Мужества участник программы «Время героев» Роман Гришин назначен замдиректора Федерального центра подготовки спортивного резерва после участия в программе «Время героев».

    Как сообщается в Telegram-канале программы , Роман Гришин в мае прошлого года стал одним из 83 участников программы «Время героев», инициированной президентом России Владимиром Путиным.

    Он подчеркнул важность программы, отметив, что участие в ней открыло передо ним множество дверей.

    «У меня появилась возможность перенять опыт ведущих управленцев, лучших экспертов страны», – заявил Гришин.

    Он также выразил благодарность своему наставнику, министру спорта Михаилу Дегтяреву за поддержку и советы.

    Дегтярев в свою очередь поздравил Гришина с назначением, отметив его управленческие задатки и потенциал. Министр подчеркнул, что Гришин успешно завершил обучение и стажировку, показал себя человеком, нацеленным на результат. По словам Дегтярева, он сможет справиться с ответственным направлением в Министерстве спорта.

    Роман Сергеевич Гришин родился в Сердобске Пензенской области в 1991 году. Окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию в 2013 году. За выполнение боевых задач в зоне СВО в 2022 году удостоен ордена Мужества, а также медали «За отвагу» в 2024 году.

    Ранее кавалер двух орденов Мужества Николай Сергиенко занял пост замминистра строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области.

    Кавалер ордена Мужества Андрей Порошин получил должность советника министра природных ресурсов и экологии после успешного участия в президентской программе «Время героев».

    Участник программы «Время героев» Сергей Кузьминчук назначен федеральным инспектором по Камчатскому краю аппарата полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе, а кавалер трех орденов Мужества Александр Тихонов получил должность заместителя полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе.

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    5 февраля 2025, 14:51 • Новости дня
    Ударом «Искандера» уничтожено более 50 единиц техники в Сумской области

    Минобороны: Удар «Искандера» ликвидировал более 50 единиц техники ВСУ в Стецковке

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ракетного удара комплекса «Искандер» в Сумской области было уничтожено более 50 единиц техники ВСУ, включая бронеавтомобили и легковые машины, а также склад боеприпасов, сообщило Министерство обороны.

    В результате ракетного удара комплекса «Искандер» в Сумской области уничтожено более 50 единиц техники ВСУ, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Удар был нанесен по месту скопления живой силы и техники бригады территориальной обороны ВСУ в населенном пункте Стецковка. Минобороны России показало видео удара с ликвидацией бронированной и автомобильной техники высокой проходимости.

    В заявлении Министерства обороны отмечено, что в результате удара был уничтожен склад боеприпасов.

    Ранее ВС России уничтожили подземный командный бункер в Сумской области с помощью «Искандера».

    До этого сообщалось, что российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации украинских военных в Ахтырке Сумской области.

    Сообщалось, что удары по группе ВСУ под Сумами, предназначенной для пополнения подразделений в районе Суджи, вероятно, сорвали планируемое наступление украинских сил в Курской области.

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    4 февраля 2025, 21:48 • Новости дня
    Зеленский потребовал ядерное оружие за отказ принять Украину в НАТО
    Зеленский потребовал ядерное оружие за отказ принять Украину в НАТО
    @ Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил предоставить Киеву ядерное оружие как компенсацию за возможный отказ принять страну в НАТО.

    Зеленский заявил о желании получить ядерное оружие и ракеты для Украины. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN. Глава Украины подчеркнул, что Украина должна иметь достаточно вооружений, чтобы остановить возможные угрозы со стороны России.

    «Дайте нам ядерное оружие и ракеты в таком количестве, чтобы мы могли остановить РФ», – сказал Зеленский. Он считает, что конфликт между с Россией начался с целью предотвратить вступление Украины в альянс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский выразил недовольство Западом, обвинив США и Европу в поддержании тайных контактов с Россией через разведывательные службы на протяжении трех лет. Он также обвинил Запад в нечестности по отношению к Украине в вопросе членства в НАТО, выразив недовольство позицией Германии и США.

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    5 февраля 2025, 16:30 • Новости дня
    Путин изменил статус военных округов
    Путин изменил статус военных округов
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, в результате которого военные округа утратили межвидовой статус.

    В документе указано, что из пункта 1 должно быть исключено слово «межвидовым», передает ТАСС. Это означает, что части и соединения Военно-морского флота (ВМФ) и Воздушно-космических сил (ВКС) больше не подчиняются напрямую военным округам.

    Вместе с тем указ устанавливает прямое подчинение военной полиции военным округам.

    В июне прошлого года Минобороны предложило лишить военные округа статуса межвидового объединения.

    Коментарии (14)
    5 февраля 2025, 02:40 • Новости дня
    Зеленский сообщил о 45 тыс. погибших в ВСУ

    Зеленский рассказал о 45 тыс. погибших и 390 тыс. раненых в ВСУ

    Зеленский сообщил о 45 тыс. погибших в ВСУ
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    С начала полномасштабной военной операции вооруженные силы Украины потеряли 45,1 тыс. военнослужащих убитыми и около 390 тыс. раненными, заявил президент Владимир Зеленский, отметив, что некоторые бойцы получали ранения несколько раз.

    Владимир Зеленский, президент Украины, в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил о больших потерях вооруженных сил Украины на фронте, передает ТАСС. По его словам, количество погибших составило 45,1 тыс. человек, а количество раненных - 390 тыс.

    «Относительно наших потерь: точные цифры очень важны для нас. 45 100 человек погибли, и около 390 тыс. случаев ранений», – сказал Зеленский в интервью. Он также пояснил, что количество ранений превышает количество раненых, так как некоторые военнослужащие получили ранения несколько раз после возвращения на фронт.

    Напомним, в декабре прошлого года Зеленский выступил с заявлением, в котором опроверг данные, озвученные президентом США Дональдом Трампом, касающиеся потерь украинских войск.  Зеленский сообщил, что с февраля 2022 года Украина потеряла 43 тыс. военных на поле боя, а число ранений составило 370 тыс. случаев. До этого Трамп заявил, что украинская армия потеряла 400 тыс. военнослужащих за годы конфликта. В феврале Зеленский заявил об «огромных потерях» ВСУ и подтвердил численность армии в 800 тыс. человек. В начале января Минобороны России сообщало, что украинские войска в 2024 году потеряли около 593 тыс. 410 военнослужащих. Самые большие потери зафиксированы с 26 октября по 1 ноября.

    Коментарии (22)
    4 февраля 2025, 21:54 • Новости дня
    В Германии обнаружили построенный советскими пленными секретный нацистский ангар
    В Германии обнаружили построенный советскими пленными секретный нацистский ангар
    @ Bundesarchiv/Wikipedia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Историк Мирко Кюн заявил об обнаружении в Тюрингии секретного нацистского ангара для самолетов, который был построен рядом с аэродромом и имел кодовое название «Альпендоле», пишет Bild.

    Кюн сообщил, что определил местоположение объекта по старым аэрофотоснимкам и документальным свидетельствам, пишет Bild, передает «Газета.Ru». «Здесь, прямо рядом с аэродромом, нацисты построили подземный ангар для самолетов», – рассказал историк. Ангар, по словам Кюна, имел кодовое название «Альпендоле».

    Специалист уточнил, что длина ангара составляет 200 метров, ширина – 25 метров, а высота – не менее пяти метров. Он отметил, что ангар мог вмещать до 10 самолетов, которые были защищены от авиационных атак противника. Кроме того, историк утверждает, что ангар строили советские военнопленные.

    По словам Кюна, раскопки можно было бы провести в одном из предполагаемых аварийных выходов ангара. Он также указал, что спецслужбы ГДР пытались провести раскопки в 1964 году, но работы были приостановлены якобы из-за утечки ядовитого газа. В 1996 году американский охотник за сокровищами Норман Скотт также пытался найти вход в ангар, но его попытка оказалась неудачной.

    Ранее ФСБ рассекретила планы нацистов нанести ядерный удар по СССР летом 1945 года.

    Коментарии (2)
    5 февраля 2025, 13:27 • Новости дня
    Пескова спросили, считает ли Путин Зеленского врагом

    Песков отверг вопрос, считает ли Путин Зеленского врагом

    Пескова спросили, считает ли Путин Зеленского врагом
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счел недопустимым постановку вопроса, считает ли президент России Владимир Путин украинского лидера Владимира Зеленского врагом.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг постановку вопроса о том, считает ли Владимир Путин врагом президента Украины Владимира Зеленского, передает ТАСС.

    В своем заявлении Песков отметил, что в этом вопросе не место эмоциям, а важен юридический анализ и прагматизм.

    «Нужно отдавать себе полный отчет в том, что происходит», – сказал представитель Кремля.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Зеленский нелегитимен и не может подписывать документы.

    Песков отметил, что Россия, несмотря на это, готова обсуждать с ним переговоры.

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    5 февраля 2025, 14:34 • Новости дня
    Интерпол перестал разыскивать обвиняемых из России
    Интерпол перестал разыскивать обвиняемых из России
    @ imago-images/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Интерпол приостановил международный розыск лиц, обвиняемых и осужденных в России, заявил замглавы Главного управления международно-правового сотрудничества – начальник организационно-правового управления Генпрокуратуры Сергей Плохов.

    Проблема взаимодействия с Интерполом остается актуальной, исполком организации ввел ограничения по сообщениям, уведомлениям, подготовленным по инициативе российских правоохранительных органов, пояснил Плохов, передает РИА «Новости».

    «Интерполом по-прежнему в одностороннем порядке прекращается международный розыск обвиняемых и осужденных, разыскиваемых российскими правоохранительными органами», – уточнил он.

    Основаниями для удаления сведений из учетов Интерпола становятся обращения разыскиваемых и их адвокатов в комиссию по контролю за файлами.

    В сентябре 2024 года разыскиваемый Интерполом за попытку сбыта героина Айрат Салахов был экстрадирован из Греции в Россию после задержания властями этой страны.

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    4 февраля 2025, 21:39 • Новости дня
    Уволившаяся чиновница Минпросвещения вновь высказалась о дискотеках в школах

    Уволившаяся чиновница Минпросвещения Агре вновь выразила надежду на возвращение дискотек в школы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Наталья Агре, покидая пост директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения, снова выразила надежду на возвращение школьных дискотек, подчеркнув их важность для развития неформального общения и творчества среди детей.

    «Да, я очень надеюсь, что школьные дискотеки вернутся. Дети будут готовить списки песен, игра на гитаре и других инструментах станет опять популярной у детей, а девочки и мальчики будут ждать этих прекрасных неформальных мероприятий, чтобы пригласить на танец и проводить домой», – заявила она, передает ТАСС.

    Кроме того, она добавила, что видит в этих мероприятиях не только развлечение, но и возможность для детей завести дружбу и даже начать отношения, которые могут перерасти в нечто большее во взрослой жизни. Агре выразила надежду, что школьная любовь сможет пронестись через годы и стать основой для создания крепких семей.

    Наталья Агре ранее высказалась о важности создания условий для начала романтических отношений у детей, подчеркивая роль школьных дискотек, которые могут стать основой для этих условий. Позже она сообщила о своем увольнении.

    Первый зампред комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что в 16-17 лет романтические отношения вообще не нужно провоцировать, так как первая школьная любовь, как правило, ничем хорошим не заканчивается.

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