Кому-то хочется отнести к ведомству дьявола буквально всё на свете, кроме молитвы и посещения храма. А ведь, по сути, такой стиль мышления мало чем отличается от катарской ереси, объявлявшей весь материальный мир порождением сатаны.10 комментариев
Президент Ирака заявил о стремлении расширить партнерство с Россией
Ирак намерен укреплять и расширять партнерство с Россией, заявил президент страны Абдель Латиф Джамаль Рашид на встрече со спецпосланником президента России по Ближнему Востоку и Африке, замглавы МИД Михаилом Богдановым в Багдаде.
Богданов передал приветствие президенту Ирака от президента России Владимира Путина и подчеркнул стремление России укрепить дружественные отношения и сотрудничество между двумя странами, передает РИА «Новости». Он отметил, что Россия заинтересована в развитии взаимодействия с Ираком в различных областях.
В ответ президент Ирака указал на стремление его страны укреплять двусторонние связи и расширять горизонты партнерства для служения общим интересам. «Президент Ирака в ответ подчеркнул стремление его страны укреплять двустороннее сотрудничество и расширять горизонты партнерства для служения общим интересам», – говорится в сообщении пресс-службы иракского президента.
В ноябре президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани эскалацию напряженности на Ближнем Востоке и развитие сотрудничества в различных сферах, включая ОПЕК+.