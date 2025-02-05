Кому-то хочется отнести к ведомству дьявола буквально всё на свете, кроме молитвы и посещения храма. А ведь, по сути, такой стиль мышления мало чем отличается от катарской ереси, объявлявшей весь материальный мир порождением сатаны.2 комментария
Балицкий назвал терроризмом атаку ВСУ на школы в Запорожской области
Балицкий заявил о проработке усиленных мер безопасности для школ Запорожской области
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий назвал действия украинских войск, атакующих учебные учреждения, «циничным терроризмом», и заявил о необходимости усилить безопасность в школах, расположенных вблизи линии боевого соприкосновения.
Балицкий заявил, что власти региона примут дополнительные меры для обеспечения безопасности школ в населенных пунктах, расположенных рядом с линией боевого соприкосновения, передает ТАСС.
Он назвал атаку ВСУ на учебные учреждения и нападение на школьный автобус «циничным терроризмом», который приравнял к фашизму.
Ранее вооруженные силы Украины атаковали две школы в Запорожской области с использованием беспилотников, одна из которых недействующая, детей из второй эвакуировали.
До этого в результате атаки беспилотника ВСУ на школьный автобус в Запорожской области получили ранения пятеро детей и водитель.
Сообщалось, что части дрона-камикадзе, атаковавшего школьный автобус в Запорожской области, планируется направить на экспертизу, предположительно, он иностранного производства.