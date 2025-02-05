Балицкий назвал терроризмом атаку ВСУ на школы в Запорожской области

Балицкий заявил о проработке усиленных мер безопасности для школ Запорожской области

Tекст: Вера Басилая

Балицкий заявил, что власти региона примут дополнительные меры для обеспечения безопасности школ в населенных пунктах, расположенных рядом с линией боевого соприкосновения, передает ТАСС.

Он назвал атаку ВСУ на учебные учреждения и нападение на школьный автобус «циничным терроризмом», который приравнял к фашизму.

Ранее вооруженные силы Украины атаковали две школы в Запорожской области с использованием беспилотников, одна из которых недействующая, детей из второй эвакуировали.

До этого в результате атаки беспилотника ВСУ на школьный автобус в Запорожской области получили ранения пятеро детей и водитель.

Сообщалось, что части дрона-камикадзе, атаковавшего школьный автобус в Запорожской области, планируется направить на экспертизу, предположительно, он иностранного производства.